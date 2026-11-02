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Росія готує масований ракетний удар по Україні: які регіони стануть ціллю

Інна Ковенько
2 листопада 2026, 09:55оновлено 2 листопада, 11:08
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Росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні вже найближчими днями.
РФ готує масований удар по Україні
РФ готує масований удар по Україні / Колаж: Главред, фото: скриншот, map.ukrainealarm.com

Коротко:

  • РФ може завдати масованого комбінованого удару протягом наступних двох діб
  • Для атаки ворог може залучити до 11 стратегічних бомбардувальників
  • Під загрозою західні області, Київ та ще п’ять регіонів України

Росія завершила підготовку до масованого комбінованого ракетного удару по Україні. Атака може відбутися протягом наступних 2 діб. Про це повідомляє моніторинговий канал "єРадар".

Зазначається, Росія передислокувала три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродром "Оленья". Протягом дня очікується переміщення ще щонайменше трьох літаків.

відео дня

Загалом ворог може застосувати п’ять Ту-160 та до шести Ту-95МС. Сумарний залп, за оцінкою моніторингового каналу, може перевищити 70 крилатих ракет Х-101. Ймовірними цілями називають енергетичну, залізничну та цивільну інфраструктуру західних регіонів України.

ОНОВЛЕНО 11:07. За уточненими даними моніторингового каналу "єРадар", ще сім бомбардувальників Ту-95МС передислоковуються на аеродроми "Оленья" та "Енгельс". Загалом до можливого застосування підготовлені 10 літаків Ту-95МС та п’ять Ту-160.

"Важливо розуміти, що не усі борти Ту-95МС будуть здійснювати пуски крилатих ракет. Частина бортів здійснюватиме тренування з імітацією пусків", - наголошують монітори.

Росія готує масований ракетний удар по Україні: які регіони стануть ціллю
Літаки Ту / Інфографіка Главреда

Найбільша загроза, за інформацією моніторів, існує для Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Волинської, Тернопільської та Чернівецької областей, зокрема їхніх обласних центрів.

Крім того, під час комбінованої атаки росіяни можуть застосувати балістичні ракети "Іскандер-М", РМ-48У з комплексів С-400, ракети "Циркон" та північнокорейські KN-23.

"Під загрозою Житомирщина, Київщина та м.Київ, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина. Цілі - енергетична інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Росія готує масований ракетний удар по Україні: які регіони стануть ціллю
Звідки РФ атакує Ук​​​раїну /Інфографіка: Главред

Як РФ обходить українську ППО

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат говорив, що Росія використовує ударні безпілотники як ретранслятори, щоб обходити українську ППО.

За його словами, безпілотники в групі здатні створювати власну мережу зв'язку, через яку ними керують з території РФ.

"Дрони можуть передавати сигнали один одному, навіть якщо просто летять один за одним. Так вони створюють спільну мережу зв'язку, через яку російський оператор, що сидить, наприклад, у Брянській області чи Орлі, може керувати дроном, який летить попереду, і використовувати його навіть для атак на повітряні цілі", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що Вінницькій області російський безпілотник влучив у територію гуртожитку професійного училища в неділю, 1 листопада. Як повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені.

Крім того, в неділю, 1 листопада, російські війська атакували Рівненську область. Внаслідок обстрілу РФ поранення отримали четверо людей.

нагадаємо, Росія в ніч на 1 листопада атакувала Україну 433 ударними безпілотниками, 64 з яких були реактивними Shahed. Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила або подавила 371 дрон, проте є влучання на 16 локаціях.

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Про ресурс: єРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

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