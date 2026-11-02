Росія готує масований ракетний удар по Україні: які регіони стануть ціллю

Коротко:
- РФ може завдати масованого комбінованого удару протягом наступних двох діб
- Для атаки ворог може залучити до 11 стратегічних бомбардувальників
- Під загрозою західні області, Київ та ще п’ять регіонів України
Росія завершила підготовку до масованого комбінованого ракетного удару по Україні. Атака може відбутися протягом наступних 2 діб. Про це повідомляє моніторинговий канал "єРадар".
Зазначається, Росія передислокувала три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродром "Оленья". Протягом дня очікується переміщення ще щонайменше трьох літаків.
Загалом ворог може застосувати п’ять Ту-160 та до шести Ту-95МС. Сумарний залп, за оцінкою моніторингового каналу, може перевищити 70 крилатих ракет Х-101. Ймовірними цілями називають енергетичну, залізничну та цивільну інфраструктуру західних регіонів України.
ОНОВЛЕНО 11:07. За уточненими даними моніторингового каналу "єРадар", ще сім бомбардувальників Ту-95МС передислоковуються на аеродроми "Оленья" та "Енгельс". Загалом до можливого застосування підготовлені 10 літаків Ту-95МС та п’ять Ту-160.
"Важливо розуміти, що не усі борти Ту-95МС будуть здійснювати пуски крилатих ракет. Частина бортів здійснюватиме тренування з імітацією пусків", - наголошують монітори.
Найбільша загроза, за інформацією моніторів, існує для Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Волинської, Тернопільської та Чернівецької областей, зокрема їхніх обласних центрів.
Крім того, під час комбінованої атаки росіяни можуть застосувати балістичні ракети "Іскандер-М", РМ-48У з комплексів С-400, ракети "Циркон" та північнокорейські KN-23.
"Під загрозою Житомирщина, Київщина та м.Київ, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина. Цілі - енергетична інфраструктура", - йдеться в повідомленні.
Як РФ обходить українську ППО
Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат говорив, що Росія використовує ударні безпілотники як ретранслятори, щоб обходити українську ППО.
За його словами, безпілотники в групі здатні створювати власну мережу зв'язку, через яку ними керують з території РФ.
"Дрони можуть передавати сигнали один одному, навіть якщо просто летять один за одним. Так вони створюють спільну мережу зв'язку, через яку російський оператор, що сидить, наприклад, у Брянській області чи Орлі, може керувати дроном, який летить попереду, і використовувати його навіть для атак на повітряні цілі", - наголосив він.
Удари РФ по Україні - останні новини
Главред писав, що Вінницькій області російський безпілотник влучив у територію гуртожитку професійного училища в неділю, 1 листопада. Як повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені.
Крім того, в неділю, 1 листопада, російські війська атакували Рівненську область. Внаслідок обстрілу РФ поранення отримали четверо людей.
нагадаємо, Росія в ніч на 1 листопада атакувала Україну 433 ударними безпілотниками, 64 з яких були реактивними Shahed. Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила або подавила 371 дрон, проте є влучання на 16 локаціях.
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