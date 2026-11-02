Росія готує масований ракетний удар по Україні: які регіони стануть ціллю

Росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні вже найближчими днями.

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РФ готує масований удар по Україні / Колаж: Главред, фото: скриншот, map.ukrainealarm.com

Коротко:

РФ може завдати масованого комбінованого удару протягом наступних двох діб

Для атаки ворог може залучити до 11 стратегічних бомбардувальників

Під загрозою західні області, Київ та ще п’ять регіонів України

Росія завершила підготовку до масованого комбінованого ракетного удару по Україні. Атака може відбутися протягом наступних 2 діб. Про це повідомляє моніторинговий канал "єРадар".

Зазначається, Росія передислокувала три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродром "Оленья". Протягом дня очікується переміщення ще щонайменше трьох літаків.

відео дня

Загалом ворог може застосувати п’ять Ту-160 та до шести Ту-95МС. Сумарний залп, за оцінкою моніторингового каналу, може перевищити 70 крилатих ракет Х-101. Ймовірними цілями називають енергетичну, залізничну та цивільну інфраструктуру західних регіонів України.

ОНОВЛЕНО 11:07. За уточненими даними моніторингового каналу "єРадар", ще сім бомбардувальників Ту-95МС передислоковуються на аеродроми "Оленья" та "Енгельс". Загалом до можливого застосування підготовлені 10 літаків Ту-95МС та п’ять Ту-160.

"Важливо розуміти, що не усі борти Ту-95МС будуть здійснювати пуски крилатих ракет. Частина бортів здійснюватиме тренування з імітацією пусків", - наголошують монітори.

Літаки Ту / Інфографіка Главреда

Найбільша загроза, за інформацією моніторів, існує для Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Волинської, Тернопільської та Чернівецької областей, зокрема їхніх обласних центрів.

Крім того, під час комбінованої атаки росіяни можуть застосувати балістичні ракети "Іскандер-М", РМ-48У з комплексів С-400, ракети "Циркон" та північнокорейські KN-23.

"Під загрозою Житомирщина, Київщина та м.Київ, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина. Цілі - енергетична інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Звідки РФ атакує Ук​​​раїну /Інфографіка: Главред

Як РФ обходить українську ППО

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат говорив, що Росія використовує ударні безпілотники як ретранслятори, щоб обходити українську ППО.

За його словами, безпілотники в групі здатні створювати власну мережу зв'язку, через яку ними керують з території РФ.

"Дрони можуть передавати сигнали один одному, навіть якщо просто летять один за одним. Так вони створюють спільну мережу зв'язку, через яку російський оператор, що сидить, наприклад, у Брянській області чи Орлі, може керувати дроном, який летить попереду, і використовувати його навіть для атак на повітряні цілі", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що Вінницькій області російський безпілотник влучив у територію гуртожитку професійного училища в неділю, 1 листопада. Як повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені.

Крім того, в неділю, 1 листопада, російські війська атакували Рівненську область. Внаслідок обстрілу РФ поранення отримали четверо людей.

нагадаємо, Росія в ніч на 1 листопада атакувала Україну 433 ударними безпілотниками, 64 з яких були реактивними Shahed. Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила або подавила 371 дрон, проте є влучання на 16 локаціях.

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