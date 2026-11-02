Якими будуть відключення світла та тепла в Києві взимку: є кілька сценаріїв

Підготовка до зими у столиці триває, але, за даними джерел, існують певні серйозні ризики.

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Наступна зима в Києві може бути складнішою за попередню / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Взимку у Києві може бути гірша ситуація зі світлом та опаленням, ніж торік

Через дефіцит електроенергії в столиці можуть зупиняти поїзди метро

Ситуація зі світлом та теплом у Києві буде залежати від кількох чинників

Київ цієї зими може опинитися в складнішому становищі, ніж торік. Через удари країни-агресора Росії три столичні ТЕЦ припинили виробляти електроенергію, а енергоінфраструктура міста має значно більше пошкоджень, ніж перед попереднім опалювальним сезоном.

Найбільші ризики, як пише РБК-Україна, стосуються тепла, світла та роботи метрополітену.

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Співрозмовники видання з різних політичних таборів визнають, що цьогоріч міська влада доклала до підготовки більше зусиль. Утім, частину заходів не встигли завершити ні на місцевому, ні на державному рівні, а збільшені резерви не гарантують, що вдасться уникнути серйозних збоїв.

Головна вразливість полягає у зміні тактики противника.

"Загалом, звичайно, готувались до цієї зими краще, ніж до минулої. Але проблема в тому, що готувались до минулих викликів, а з'явились нові: реактивні дрони, брак антибалістики тощо", - зазначив один зі співрозмовників.

Чому може зупинитися метро

До російських ударів теплоелектроцентралі забезпечували киян не лише опаленням, а й значними обсягами електроенергії. За даними джерел РБК-Україна, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ через обстріли цю функцію втратили. Відтак столиця тепер значно більше покладається на струм з інших регіонів через об'єднану енергосистему.

Проте доставка енергії до міста залежить від справності підстанцій, які Росія також регулярно атакує. Наслідки кияни вже бачили 8 жовтня: через падіння напруги на зовнішніх центрах живлення метрополітен тимчасово зупинявся.

За словами одного зі співрозмовників, підземка є одним із найбільших споживачів електроенергії в місті. У разі нових атак і раптового дефіциту її можуть відключати, щоб швидше стабілізувати енергосистему, а за критичної нестачі живлення метро фактично зупиняється саме.

Хто може залишитися без тепла

Київські ТЕЦ залишаються серед пріоритетних цілей РФ, тож нові пошкодження загрожують і теплопостачанню житлових будинків. Частину навантаження мають перебрати резервні котельні, однак готові не всі з запланованих. До того ж навіть їхній повний запуск не гарантує нормативної температури в квартирах у сильні морози.

Джерела видання описують кілька сценаріїв. За найгіршого з них побутовий комфорт киян відійде на другий план.

"Якщо ситуація буде зовсім поганою, максимум, що місто може забезпечити власними силами - це робота водопостачання та каналізації, електрика й тепло для критичної інфраструктури", - прогнозує одне з джерел.

У деяких районах опалення житла, можливо, вдасться зберегти. Там, де централізоване теплопостачання стане недоступним, комунальники за технічної можливості підключатимуть будинки до резервних джерел.

Інший співрозмовник оцінює перспективи песимістичніше: у разі нових масованих ударів по енергетиці столиця може зіткнутися з тривалими зупинками метро, а струму й тепла вистачатиме лише для критично важливих об'єктів. Окремий чинник ризику - географія міста.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

"Так чи інакше, ситуація зі світлом та опаленням для лівого берега прогнозовано буде складнішою, ніж для правого берега столиці", - додав співрозмовник.

Водночас найгірший сценарій не є неминучим. Реальна ситуація залежатиме від інтенсивності атак, переліку уражених об'єктів, температури повітря та швидкості ремонтів. Особливо важкою ця зима може стати для Києва, Харкова та Дніпра, і джерела вбачають у цьому цілеспрямовану стратегію Кремля.

"Росіяни свідомо намагаються зробити життя в них нестерпним, щоб змушувати людей виїжджати, щоб зростала взимку соціальна напруга", - підсумував співрозмовник видання.

В яких містах може бути найскладніша ситуація зі світлом взимку - думка експерта

Главред писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, масштабні відключення електроенергії цієї зими можливі в Києві, Одесі, Кривому Розі та Харкові, проте сценарію з багатотижневими знеструмленнями для більшої частини країни немає.

Ключовою умовою стабільного проходження опалювального сезону залишається погода. Якщо в Україні не буде місяця морозів із температурою близько мінус 10 градусів і нижче, то зима пройде досить спокійно.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 2 листопада у Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Також через проблеми з електропостачанням у столиці тимчасово зупинили рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая.

Раніше, 1 листопада у Києві також запроваджували екстрені відключення електроенергії. Причиною стали постійні російські обстріли енергосистеми України.

Напередодні, в ніч з 30 на 31 жовтня, ворог знову завдав ударів по об’єктах енергетики Дніпровщини, Києва та Київської області. Повторні атаки суттєво ускладнили відновлювальні роботи, тому тисячі українців залишилися без світла.

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