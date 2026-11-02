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Мешканців Олешок поділили на 3 категорії: Лубінець розкрив нові деталі евакуації

Юрій Берендій
2 листопада 2026, 15:06
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Омбудсман оголосив про створення окремого центру, який займатиметься поверненням цивільних українців з російських в'язниць та окупації.
Лубінець підбив підсумки евакуації з Олешок
Лубінець підбив підсумки евакуації з Олешок / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Росія та Україна виконали зобов'язання під час режиму тиші
  • Точну кількість евакуйованих офіційно не називатимуть
  • В Україні створять центр повернення цивільних громадян

Мешканці окупованих Олешків на Херсонщині під час гуманітарної місії розділилися на три категорії: одні захотіли залишитися в місті, інші – виїхати на підконтрольну Україні територію, а ще частина попросила допомогти перебратися на території, які контролює країна-агресорка Росія. Про це під час пресконференції 2 листопада заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, обидві сторони дотрималися домовленостей, а ініціатива пошуку формату порятунку людей належала Києву.

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"У нас є підтвердження, що і Російська Федерація, і Україна виконали всі взяті на себе зобов’язання в рамках проведення цієї гуманітарної місії. Я зі свого боку хочу підкреслити, що саме Україна виступала з ініціативою пошуку будь-якого формату для того, щоб врятувати наших громадян", – сказав Лубінець.

Режим тиші в районі Олешків діяв з 03:00 27 жовтня до 22:59 1 листопада за київським часом. За цей час розмінували маршрут до міста, доставили гуманітарну допомогу та вивезли охочих. 31 жовтня евакуйовані мешканці перетнули білорусько-український кордон на Чернігівщині.

Омбудсман пояснив, що люди просили про різні види допомоги. Тим, хто вирішив залишитися в Олешках, українська сторона привезла "достатньо велику гуманітарну допомогу".

"Так сталося, що є три категорії громадян, які просили про окремий вид допомоги. Перше – це громадяни, які захотіли залишитись в Олешках фізично. Для цієї категорії ми привезли достатньо велику гуманітарну допомогу. Наступна категорія громадян, які попросили допомогти їм виїхати з Олешок і фізично приїхати до України. І третя категорія – це громадяни, які попросили про допомогу виїхати і залишитись на території, яку контролює Російська Федерація. Це і тимчасово окуповані території України, і сама територія Російської Федерації", – пояснив Лубінець.

Скільки людей евакуювали з Олешків

Офіційно кількість вивезених людей не називатимуть. За словами Лубінця, це частина домовленостей із російською стороною. Омбудсман закликав "із розумінням поставитися" до цього, щоб "це не перетворилося на „хто до кого більше виїхав"", бо "це не сприяє об’єктивності".

Водночас він натякнув, що оцінити масштаби евакуації можна з публікацій іноземних медіа.

"Ви бачили те інформаційне повідомлення від журналістів – неукраїнських – я думаю, що ви можете робити висновки самостійно, без оприлюднення якихось офіційних цифр", – додав омбудсман.

Раніше перша леді США Меланія Трамп, яка брала участь в організації місії, написала в соцмережі, що з Олешків евакуювали майже 800 людей.

Що відомо про центр повернення цивільних

Головним підсумком місії омбудсман назвав виявлений брак координації в поверненні цивільних громадян – як тих, хто перебуває в російських в'язницях, так і тих, хто залишається на тимчасово окупованих територіях. Тому на базі інституції Уповноваженого з'явиться окремий центр.

"Тому, пройшовши цей шлях і сам особисто із командою омбудсмана України, з нашими колегами з різних країн, я прийняв рішення і сьогодні офіційно заявляю, що на базі нашої інституції буде створений окремий центр повернення цивільних громадян України", – сказав Лубінець.

Моделлю для нової структури має стати пілотний проєкт – Центр захисту прав дитини. Крім того, Лубінець запропонував зробити гуманітарні місії під координацією Меланії Трамп регулярними. Водночас речник очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не планує аналогічних спецоперацій, а Олешки є винятком.

Олешки
Олешки / Інфографіка: Главред

Чи можливе ширше перемир'я з Росією

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду звертав увагу, що Кремль уникає навіть обмежених форматів припинення вогню.

"Цілком очевидно, що після розмови з Путіним Трамп остаточно зрозумів: російський диктатор не збирається йти на деескалацію, навіть у форматі енергетичного чи морського перемир’я", – наголосив політолог.

Пояснюючи позицію Києва, експерт підкреслив, що Україна готова до дзеркальних кроків, якщо агресор припинить удари.

"Україна й до цього була прихильною до енергетичного перемир’я за умови, що Росія не завдаватиме ударів по енергетичних об’єктах. Тоді ми перестанемо бити по їхніх НПЗ. Все дуже просто: якщо росіяни зупиняються, тоді енергетичне перемир’я працюватиме", – пояснив Чаленко.

Водночас аналітик застеріг, що заяви про перемир'я без підтвердження з боку Москви нічого не варті.

"Поки не буде сигналів із російського боку, вважати, що таке перемир’я працює, неможливо. Тим паче Путін у своєму виступі на Валдаї казав, що вони не хочуть іти на це перемир’я", – підсумував експерт.

Гуманітарна місія в Олешках – останні новини за темою

Як повідомляв Главред, для евакуації з окупованих Олешків підготували 25 автобусів на 750 пасажирських місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних мешканців. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що евакуйовані українці перетнули кордон України на Чернігівщині. Глава держави подякував США та першій леді Америки Меланії Трамп за посередництво.

Після завершення місії в Генштабі ЗСУ заявили, що українські підрозділи забезпечили дотримання режиму тиші. Водночас російські окупанти скористалися перемир’ям, щоб укріпити свої позиції, перекинути підрозділи та наростити логістику. Попри це, гуманітарні вантажі доставили за призначенням, а охочі виїхати повернулися на підконтрольну Україні територію.

Тим часом у Росії заговорили про продовження подібних операцій. Російська омбудсменка Яна Лантратова заявила про домовленість з Україною щодо регулярних гуманітарних місій. Перша леді США Меланія Трамп написала в соцмережі X, що успішна евакуація з Олешків дає надію на встановлення сталого миру.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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