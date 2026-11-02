Українська супермодель закрутила роман з Абрамовичем: що відомо про Наталію Гоцій

Раніше модель зустрічалася з фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.

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Наталія Гоцій - роман з Абрамовичем / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Гоцій

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Хто така Наталія Гоцій

Особисте життя моделі до роману з Абрамовичем

Чутки про роман однієї з найвідоміших українських моделей Наталії Гоцій із Романом Абрамовичем отримали перше підтвердження. Главред розповість, що відомо про українську модель, яка, ймовірно, стала новою супутницею одіозного російського олігарха.

Стосунки Романа Абрамовича і Наталії Гоцій

Пару помітили разом під час публічного заходу за кордоном. Про це повідомляє видання Oxu.az. Як зазначає джерело, Абрамович і Гоцій відвідали захід у межах міжнародного артфестивалю Baku International Art Festival у Баку. Чутки про роман моделі з мільярдером з'являлися протягом трьох років, проте раніше пара не виходила разом на публічні заходи.

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Абрамович і Гоцій в Баку / фото: instagram.com, ruoxuaz

Хто така Наталія Гоцій

Наталія Гоцій - українська топмодель і телеведуча, яка здобула світове визнання. У модельний бізнес дівчина потрапила абсолютно випадково: вона прийшла на кастинг до однієї зі столичних агенцій, аби просто підтримати подругу, однак скаути одразу помітили її потенціал.

Справжній прорив у її кар'єрі стався у 2004 році, коли Наталія здобула перемогу в престижному міжнародному конкурсі Ford Supermodel of the World. Уже за рік після тріумфу портфоліо Гоцій поповнилося фотосесіями для світових глянців, серед яких Vogue, італійський Marie Claire, Numero, Fashion Magazine та Elle. Вона стала офіційним обличчям культових ароматів Baby Doll від Yves Saint Laurent і 212 від Carolina Herrera.

Протягом своєї кар'єри топмодель дефілювала на подіумах найвпливовіших модних будинків світу: Valentino, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Diane von Furstenberg, Dior, Dolce & Gabbana, Dries Van Noten, Gucci, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Marc Jacobs та інших світових брендів.

Наталія Гоцій - модельна карʼєра / фото: instagram.com, Наталія Гоцій

Наталія Гоцій - особисте життя

Наталія Гоцій була у шлюбі з підприємцем Романом Нижником, від якого виховує двох синів.

Окремою сторінкою в її особистому житті стали стосунки з фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Інформація про їхній роман з'явилася у 2021 році. Пара познайомилася через спільних друзів і, за словами обох, між ними миттєво спалахнула хімія. Втім, через насичені робочі графіки стосунки виявилися нетривалими: Гоцій мала багато контрактів у Європі та постійно перебувала в роз'їздах, тоді як Хливнюк був завантажений гастролями та творчою діяльністю в Україні. Зрештою закохані вирішили взяти паузу та розійшлися.

Наталія Гоцій і Андрій Хливнюк - особисте життя / скрін з відео

Роман із музикантом збігся в часі з неофіційним розривом Хливнюка з його колишньою дружиною Ганною Копиловою. Через це на модель посипалися численні звинувачення: нібито саме вона стала причиною руйнування родини. Проте сам співак згодом публічно спростував ці чутки, запевнивши, що пішов від дружини ще за рік до знайомства з Наталією.

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Камалія перервала мовчання навколо моторошних фото зі слідами насильства, які потрапили в мережу. В інтерв'ю співачка назвала справжнього кривдника та знову захистила колишнього чоловіка Мохаммада Захура від звинувачень у домашньому насильстві.

Також Камалія поділилася одкровеннями про свій статус після розлучення. Співачка заявила, що залишається самотньою, оскільки не має наміру розпорошуватися на випадкові знайомства та чекає на по-справжньому гідного чоловіка.

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Про персону: Роман Абрамович Роман Абрамович - російський олігарх, мільярдер, ізраїльський та португальський підприємець. Найбагатший громадянин Португалії. З 10 березня 2022 року у зв’язку з вторгненням Росії в Україну перебуває під санкціями Великої Британії як особа, "тісно пов’язана з Кремлем", з 15 березня - під санкціями Європейського Союзу як "російський олігарх, що має давні та тісні зв’язки з Володимиром Путіним". Також перебуває під санкціями з боку Канади, Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії та України.

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