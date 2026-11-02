Окупанти мають нові територіальні успіхи на гарячому напрямку: деталі від DeepState

Армії РФ вдалося розширити зону контролю на Гуляйпільському напрямку.

https://glavred.net/front/okkupanty-imeyut-novye-territorialnye-uspehi-na-goryachem-napravlenii-detali-10808879.html Посилання скопійоване

Окупаційні війська просунулися на Гуляйпільському напрямку / Колаж: Главред, фото: DeepState, Генштаб

Головне:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Окупаційні війська просунулися на Гуляйпільському напрямку

Аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ просунулася на Запоріжжі.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у понеділок, 2 листопада.

відео дня

Де зафіксовано просування окупантів

За інформацією аналітиків, окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на Гуляйпільському напрямку. Армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу села Гуляйпільське Пологівського району Запорізької області.

Крім того, окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу села Гірке Гуляйпільської міської громади Пологівського району.

Окупаційна армія РФ просунулася на Запоріжжі / Фото: DeepState

Що зміниться у війні навесні - думка комбата

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" вважає, що імперські плани Володимира Путіна приречені на провал. За його словами, навесні може стати зрозуміло, коли та на яких умовах завершиться війна.

На думку командира, Росія воює не лише за українські території, а прагне відновити імперію. Він вважає, що Путін готовий досягати цієї мети будь-якою ціною, не зважаючи на втрати людей і ресурсів.

"Однак його плани приречені на крах, бо справи йдуть погано. Ворог не тільки наступає, а й зазнає втрат", - зазначив "Лука" в інтерв’ю Главреду.

DeepState / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав, що в жовтні російська армія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 окупантів. Водночас Сили оборони України звільнили більше території, ніж російські окупанти змогли захопити.

Раніше аналітики проєкту DeepState зафіксували просування російських сил на Харківщині поблизу прикордонного села Гранів. У повідомленні зазначено, що оновлення мапи відбулося 30 жовтня і що ворог розширив зону контролю біля Граніва в Дергачівській громаді.

Інститут вивчення війни (ISW) у звіті констатував, що українські сили продовжують локальні просування на кількох напрямках. У звіті ISW наведено, що ЗСУ нещодавно просунулися на північний схід від Борової та провели контратаки поблизу Лимана і Слов'янська.

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред