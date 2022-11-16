Ракета, яка впала в Польщі, могла належати українській ППО-Дуда / president.gov.ua

У Польщі могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Про це заявив президент Польщі Анжей Дуда під час брифінгу.

"Ми мали справу із зіткненням, викликаним російською стороною. І вона сама винна в події. Ми знаємо, що в 6 км від українського кордону стався вибух, дві людини загинули. Ми провели зустрічі з прем'єр-міністром з безпеки Польщі і вжили конкретних заходів. Немає жодних ознак того, що це був умисний напад на Польщу", - заявив Дуда.

Російська ракета впала на території Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі і заявив, що це все провокує суттєву ескалацію, реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Разом з тим у РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 Листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Інформація по радіолокаційних слідах ракети була надана НАТО і Польщі. Хто запустив ракету і звідки вона була випущена - не уточнюється.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

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