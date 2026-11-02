Окупанти скористалися перемир’ям в Олешках для посилення позицій - Генштаб

Під час гуманітарної паузи ворог противник проводив ротацію підрозділів, укріплював позиції та нарощував логістику.

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Росіяни використали режим тиші в Олешках для посилення своїх позицій, / Колаж: Главред, фото: DeepState, mipl.org.ua

Коротко:

Сили оборони України забезпечили дотримання режиму тиші в Олешках

Гуманітарні вантажі доставили, охочі виїхати залишили Олешки

Росіяни використали паузу для посилення військових позицій

Під час гуманітарної операції в Олешках Херсонської області російські війська скористалися режимом припинення вогню, щоб укріпити свої позиції, перекинути підрозділи та наростити логістику. Про це повідомляють в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що українські підрозділи України забезпечили дотримання режиму тиші і діяли виключно в межах досягнутих домовленостей.

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У результаті гуманітарні вантажі доставили за призначенням, а українці та українки, які виявили бажання виїхати з Олешок, повернулися на підконтрольну Україні територію.

Водночас ворог цинічно використав режим тиші для посилення своїх військових позицій.

"За час режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Олешки / Інфографіка: Главред

Як росіяни хочуть використати перемир'я в Олешках - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, окупанти можуть скористатися гуманітарною паузою, щоб розмінувати шляхи для своєї техніки й посилити присутність на лівобережжі.

Очищені маршрути годяться не тільки для гуманітарних колон, а й для переміщення армійських підрозділів. Експерт припускає, що під приводом евакуації в Олешки можуть зайти російські військові та інженерні частини й залишитися там після режиму тиші. При цьому він нагадав, що в місті досі перебувають українські цивільні.

Режим тиші в Олешках - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках Херсонської області підготували 25 автобусів на 750 пасажирських місць, а також автомобілі швидкої допомоги для евакуації маломобільних мешканців.

Раніше повідомлялося, що Росія вперше за увесь час війни проти України повністю дотримується режиму тиші на визначеній ділянці задля проведення гуманітарної операції в Олешках Херсонської області. Однак вже з'явилися перші сигнали, що окупанти дотримуються домовленостей у власних цілях.

Напередодні також стало відомо, що вранці 31 жовтня у білоруському Гомелі приземлилися чотири літаки з українцями на борту, яких вдалося вивезти з Олешок Херсонської області

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