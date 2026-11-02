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Київ та область залишилися без світла: у столиці зупинився електротранспорт

Інна Ковенько
2 листопада 2026, 08:01оновлено 2 листопада, 09:45
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Під час екстрених відключень графіки погодинних відключень не діють.
У Києві та області запровадили екстрені відключення світла
У Києві та області запровадили екстрені відключення світла / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Укрінформ

Коротко:

  • У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії
  • Під час екстрених відключень графіки погодинних відключень не діють

У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили в ДТЕК.

У компанії наголосили, що під час екстрених відключень графіки погодинних відключень не діють.

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Мешканців Києва та області закликали стежити за оновленнями. Про подальші зміни в ситуації та скасування екстрених відключень ДТЕК обіцяє повідомляти у своєму Telegram-каналі.

У Києві зупинився рух швидкісного трамвая

Через проблеми з електропостачанням у Києві тимчасово зупинили рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая. Про це повідомили в "Київпастрансі".

Зокрема, рух електротранспорту призупинено на проспекті Відрадному, проспекті Берестейському, вулицях Гарматній, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Данила Щербаківського, Володимирській, Святошинській та Стеценка, а також біля станції метро "Шулявська".

У "Київпастрансі" пояснили, що причиною зупинки стала відсутність напруги в енергосистемі. Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомлять додатково.

ОНОВЛЕНО 09:44. у Києві відновили рух трамваїв № 1, 2, 3, 14 та 15. Наразі вони курсують із відхиленням від графіка.

В Укренерго повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами, в окремих регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії.

У регіонах, де діють аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В Укренергозакликали стежити за повідомленнями обленерго, оскільки ситуація може змінитися, та ощадливо споживати електроенергію, якщо вона є.

Київ та область залишилися без світла: у столиці зупинився електротранспорт
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Яким областям України загрожують блекаути цієї зими - думка експерта

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Юрія Корольчука, якщо масштабні відключення повторяться, наслідки для різних областей країни можуть істотно відрізнятися.

Критичні регіони залишаються тими самими - Київська область або центральний регіон - він охоплює сусідні області. Далі йдуть Чернігів, Сумська область, Харків, Одеська область, Запоріжжя, Дніпро. Львів також перебуває в критичній ситуації, бо там є об’єкти, які можуть постраждати від ракетних ударів, і там можуть виникнути триваліші перебої з електроенергією.

Київ та область залишилися без світла: у столиці зупинився електротранспорт
Генерація електроенергії / Інфоргафіка: Главред

Відключення світла в Україні - новини за темою

Главред писав. що в неділю, 1 листопада, у Києві запроваджували екстрені відключення електроенергії. Причина - постійні російські обстріли енергосистеми.

Раніше, 30 жовтня, Росія атакувала дронами Дніпро. Через ворожий удар без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах.

Напередодні Росія в ніч на 23 жовтня та вранці в п’ятницю атакувала енергетичні об’єкти в Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській областях. У результаті ударів понад 500 тисяч українців залишилися без електропостачання

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Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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