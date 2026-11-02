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Дівчинка з кліпу KAZKA вразила тренера "Голосу країни": "На перших секундах повернувся"

Христина Трохимчук
2 листопада 2026, 12:48
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Кіра Черничко підкорила сцену вокального шоу та потрапила до команди зіркового тренера.
Кіра Черничко - Голос країни
Кіра Черничко - Голос країни / колаж: Главред, скрін з відео

Ви дізнаєтесь:

  • Як змінилася дівчинка з кліпу "Плакала"
  • До кого в команду потрапила Кіра Черничко

Кіра Черничко, яку українські глядачі добре пам'ятають за яскравою появою в культовому кліпі гурту KAZKA на мегахіт "Плакала", взяла участь у вокальному шоу "Голос країни". На сліпих прослуховуваннях дівчина виконала легендарну композицію "Fallin'" американської співачки Аліші Кіз. Про це повідомляє 1+1.

Кіра Черничко ретельно готувалася до виступу ще з часів попередніх кастингів, а над піснею Аліші Кіз працювала практично щодня. За словами юної співачки, перед виходом на сцену вона дуже хвилювалася, проте реакція суддів перевершила її очікування.

відео дня
Артем Пивоваров - Голос країни
Артем Пивоваров - Голос країни / скрін з відео

"Я дуже хотіла потрапити до Артема, і він буквально на перших секундах пісні повернувся. Я тоді трохи розслабилася й подумала: Вау, уже круто! Тому загалом усе пройшло дуже класно. Звісно, є над чим працювати, але нічого - будемо рухатися далі", - поділилася учасниця.

Тепер дівчина налаштована серйозно розвивати власну кар'єру, створювати авторські пісні та ділитися музичними сенсами з новими слухачами. Усім, хто вагається або мріє потрапити на велику сцену, Кіра радить не боятися невдач і діяти без зволікань.

Як змінилась дівчинка з кліпу KAZKA
Як змінилась дівчинка з кліпу KAZKA / скрін з відео

"Просто йти й робити, навіть якщо помиляєшся або щось не виходить. Це досвід, і тут він безцінний. Такого досвіду більше ніде не отримаєш, тому завжди варто йти до своїх мрій і цілей", - наголосила Кіра.
Голос країни-14 - виступ Кіри Черничко:

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Также співачка Камалія зробила відверте зізнання щодо фотографій зі слідами побоїв, які з’явилися в мережі у 2024 році. Тоді підозри впали на її колишнього чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, проте у свіжому інтерв’ю зірка вперше назвала ім’я чоловіка, який її побив.

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О персоне: Артем Пивоваров

Артем Пивоваров - український співак, автор пісень, саунд-продюсер, колишній тренер шоу "Голос країни-13". Випустив 5 студійних альбомів і 20 синглів. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти". Володар двох премій YUNA (2021, 2022) та ордена "За заслуги" третього ступеня.

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