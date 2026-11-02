Дівчинка з кліпу KAZKA вразила тренера "Голосу країни": "На перших секундах повернувся"

Кіра Черничко підкорила сцену вокального шоу та потрапила до команди зіркового тренера.

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Кіра Черничко - Голос країни / колаж: Главред, скрін з відео

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Як змінилася дівчинка з кліпу "Плакала"

До кого в команду потрапила Кіра Черничко

Кіра Черничко, яку українські глядачі добре пам'ятають за яскравою появою в культовому кліпі гурту KAZKA на мегахіт "Плакала", взяла участь у вокальному шоу "Голос країни". На сліпих прослуховуваннях дівчина виконала легендарну композицію "Fallin'" американської співачки Аліші Кіз. Про це повідомляє 1+1.

Кіра Черничко ретельно готувалася до виступу ще з часів попередніх кастингів, а над піснею Аліші Кіз працювала практично щодня. За словами юної співачки, перед виходом на сцену вона дуже хвилювалася, проте реакція суддів перевершила її очікування.

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Артем Пивоваров - Голос країни / скрін з відео

"Я дуже хотіла потрапити до Артема, і він буквально на перших секундах пісні повернувся. Я тоді трохи розслабилася й подумала: Вау, уже круто! Тому загалом усе пройшло дуже класно. Звісно, є над чим працювати, але нічого - будемо рухатися далі", - поділилася учасниця.

Тепер дівчина налаштована серйозно розвивати власну кар'єру, створювати авторські пісні та ділитися музичними сенсами з новими слухачами. Усім, хто вагається або мріє потрапити на велику сцену, Кіра радить не боятися невдач і діяти без зволікань.

Як змінилась дівчинка з кліпу KAZKA / скрін з відео

"Просто йти й робити, навіть якщо помиляєшся або щось не виходить. Це досвід, і тут він безцінний. Такого досвіду більше ніде не отримаєш, тому завжди варто йти до своїх мрій і цілей", - наголосила Кіра.

Голос країни-14 - виступ Кіри Черничко:

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О персоне: Артем Пивоваров Артем Пивоваров - український співак, автор пісень, саунд-продюсер, колишній тренер шоу "Голос країни-13". Випустив 5 студійних альбомів і 20 синглів. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти". Володар двох премій YUNA (2021, 2022) та ордена "За заслуги" третього ступеня.

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