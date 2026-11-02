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Нездорові стосунки: Трамп перевіз свою нову помічницю до супер відокремленого притулку

Олена Кюпелі
2 листопада 2026, 12:43
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Наталі Харп - нова помічниця Трампа та фігура, яка викликає обговорення.
У Трампа з’явилася нова улюблениця
У Трампа з’явилася нова улюблениця / Колаж "Главред", фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Куди "переїхала" помічниця Трампа
  • Що про неї кажуть у оточенні президента

Президент США Дональд Трамп, за повідомленнями американських ЗМІ, надав своїй помічниці Наталі Харп робоче місце в особистій їдальні Білого дому.

Таке рішення привернуло увагу на тлі розмов про надзвичайно тісні стосунки політика з 35-річною співробітницею.

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Як повідомляє RadarOnline з посиланням на публікацію The New York Times, раніше Харп працювала за столом неподалік від Овального кабінету. Тепер для неї виділили окреме місце в особистій їдальні президента - приміщенні, де Трамп відпочиває, дивиться телевізор, розмовляє по телефону та переглядає документи.

Наталія Харп - близька помічниця Трампа
Наталія Харп - близька помічниця Трампа / Фото Вікіпедія

За даними журналістів, їдальня виявилася заповненою роздрукованими статтями та різними матеріалами. Це відповідає звичній роботі Харп, яку прозвали "людиною-принтером": вона збирає для президента публікації ЗМІ, повідомлення з соціальних мереж та іншу інформацію, яка може його зацікавити.

При цьому поки що невідомо, чи є нове робоче місце постійним.

Чому Наталі Харп вважають однією з найближчих помічниць Трампа

Харп супроводжує президента на публічних заходах і поїздках. Вона також допомагає йому працювати з інформацією і, як повідомлялося раніше, бере участь у підготовці публікацій для його акаунта в соціальній мережі Truth Social.

У документальному фільмі The Art of the Surge, присвяченому президентській кампанії 2024 року, Харп показали за комп’ютером під час роботи з публікаціями Трампа. Цей епізод привернув увагу до її ролі в комунікаційній команді політика. При цьому точний обсяг її повноважень під час підготовки дописів публічно не розкрито.

У Трампа з’явилася нова улюблениця
У Трампа нова фаворитка / Фото Вікіпедія

Видання також нагадує про листи, які Харп, згідно з повідомленнями ЗМІ, написала Трампу у 2023 році. У них вона висловлювала глибоку відданість президенту. В одному з послань, як повідомлялося, помічниця заявила, що він для неї важливіший за все.

Сам Трамп не приховує прихильності до співробітниці. На одному з недавніх передвиборчих заходів він похвалив Харп і назвав її ідеальною людиною, а також пожартував про можливість спільного телевізійного проєкту.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше 22-річна Карина Вараді з Білої Церкви викликала фурор на сліпих прослуховуваннях українського шоу "Голос".

Раніше також Мері Трамп, племінниця президента США Дональда Трампа, розповіла про сімейні стосунки та поділилася спогадами про те, як її дядько поводився зі старшою дочкою Іванкою. За словами жінки, поведінка політика здавалася їй незвичайною і викликала дискомфорт.

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Про особу: Меланія Трамп

Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 по 2021 рік, а також з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го та 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка обійняла посаду першої леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс та другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

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