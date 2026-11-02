Нездорові стосунки: Трамп перевіз свою нову помічницю до супер відокремленого притулку

Наталі Харп - нова помічниця Трампа та фігура, яка викликає обговорення.

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У Трампа з’явилася нова улюблениця / Колаж "Главред", фото: Вікіпедія

Коротко:

Куди "переїхала" помічниця Трампа

Що про неї кажуть у оточенні президента

Президент США Дональд Трамп, за повідомленнями американських ЗМІ, надав своїй помічниці Наталі Харп робоче місце в особистій їдальні Білого дому.

Таке рішення привернуло увагу на тлі розмов про надзвичайно тісні стосунки політика з 35-річною співробітницею.

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Як повідомляє RadarOnline з посиланням на публікацію The New York Times, раніше Харп працювала за столом неподалік від Овального кабінету. Тепер для неї виділили окреме місце в особистій їдальні президента - приміщенні, де Трамп відпочиває, дивиться телевізор, розмовляє по телефону та переглядає документи.

Наталія Харп - близька помічниця Трампа / Фото Вікіпедія

За даними журналістів, їдальня виявилася заповненою роздрукованими статтями та різними матеріалами. Це відповідає звичній роботі Харп, яку прозвали "людиною-принтером": вона збирає для президента публікації ЗМІ, повідомлення з соціальних мереж та іншу інформацію, яка може його зацікавити.

При цьому поки що невідомо, чи є нове робоче місце постійним.

Чому Наталі Харп вважають однією з найближчих помічниць Трампа

Харп супроводжує президента на публічних заходах і поїздках. Вона також допомагає йому працювати з інформацією і, як повідомлялося раніше, бере участь у підготовці публікацій для його акаунта в соціальній мережі Truth Social.

У документальному фільмі The Art of the Surge, присвяченому президентській кампанії 2024 року, Харп показали за комп’ютером під час роботи з публікаціями Трампа. Цей епізод привернув увагу до її ролі в комунікаційній команді політика. При цьому точний обсяг її повноважень під час підготовки дописів публічно не розкрито.

У Трампа нова фаворитка / Фото Вікіпедія

Видання також нагадує про листи, які Харп, згідно з повідомленнями ЗМІ, написала Трампу у 2023 році. У них вона висловлювала глибоку відданість президенту. В одному з послань, як повідомлялося, помічниця заявила, що він для неї важливіший за все.

Сам Трамп не приховує прихильності до співробітниці. На одному з недавніх передвиборчих заходів він похвалив Харп і назвав її ідеальною людиною, а також пожартував про можливість спільного телевізійного проєкту.

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