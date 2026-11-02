Українці зустріли фейкові сповіщення про ядерну загрозу хвилею мемів: про що жартують

Тим часом влада наголошує, що радіаційної загрози немає, і просить стежити лише за офіційними каналами.

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Як українці висміяли хакерську атаку на застосунок тривог/ Колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

Застосунок "Повітряна тривога" розіслав фейки про радіацію

Військові та КМДА спростували загрозу

У Threads знову згадали мем про Щекавицю

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В українському сегменті соцмереж - черговий сплеск фірмового самоіронічного гумору. Приводом для креативу та масового змагання у винахідливості стали хибні повідомлення про радіаційну небезпеку, які ввечері 1 листопада з’явилися через несанкціоноване втручання в роботу застосунку "Повітряна тривога".

Технічна атака та реакція влади

Хакерська атака на цифровий сервіс змусила розробників негайно призупинити його роботу та вимкнути сповіщення для проведення технічних робіт і поступового відновлення функціоналу. Офіційна влада столиці швидко відреагувала на інцидент: у КМДА запевнили, що жодної радіаційної загрози не існує, а радіаційний фон перебуває в межах норми. Киян та гостей міста закликали зберігати спокій і орієнтуватися виключно на офіційні джерела інформації.

Повернення Щекавиці та реакція соцмереж

Утім, замість паніки українці миттєво запустили в соцмережах (особливо гаряче було в Threads) новий мем-марафон.

Фото: скріншот

Головним центром обговорень знову стала знаменита київська гора Щекавиця, яка ще з 2022 року перетворилася на культовий народний символ українського апокаліптичного оптимізму.

Фото: скіншот

Фото: скріншот

Така реакція мережі вкотре довела, що українська стійкість тримається не лише на готовності до будь-яких викликів, а й на унікальній здатності перетворювати ворожі інформаційні провокації на привід для гумору та єднання.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Наразі розробники відновлюють повноцінну роботу застосунку, а користувачі продовжують генерувати свіжі жарти.

Фото: скріншот

Збої і хакерські атаки на застосунки - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Міноборони повідомило про технічний збій у додатку "Резерв+". У відомстві порадили користувачам тимчасово користуватися паперовими документами.

АТБ підтвердило факт кібератаки на ресурси компанії. Прессекретар компанії повідомив про хакерську атаку на сайт і заявив, що проводяться технічні роботи. За даними компанії, зловмисники вимагали викуп у $400 тисяч і повідомляли про нібито викрадення даних 7,9 млн клієнтів.

Криптобіржа Binance повідомила про масштабну кібератаку і втрати цифрових активів. У компанії інформували, що внаслідок злому втрачено $6,3 млрд, однак частину коштів вдалося заморозити.

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Про джерело: Threads Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

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