Нова 'Ялта' чи шанс для миру: чого чекати від зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна

Саміт Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна може змінити переговори про мир. Україна ризикує опинитися поза домовленостями, а Європа втратити вплив.

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Нова Ялта без України: чи справді Трамп, Сі Цзіньпін і Путін можуть поділити світ / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чи відбудеться нова Ялта за участю Трампа, Сі та Путіна

Чому Китай може відмовитися від тристоронніх переговорів

Які наслідки саміт матиме для України та Європи

Президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін можуть провести тристоронню зустріч у листопаді, щоб обговорити завершення війни в Україні. Ідея викликала занепокоєння в Києві та Європі: переговори без української сторони можуть перетворитися на спробу домовитися про майбутнє держави без її участі. Водночас Китай не підтверджує підготовку саміту, а експерти сумніваються, що він принесе реальні результати.

Главред з'ясував, чи відбудеться зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна, чому її порівнюють із Ялтинською конференцією та які наслідки вона може мати для України.

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Коли Трамп, Сі Цзіньпін і Путін можуть зустрітися

Наприкінці жовтня з'явилася інформація про можливу зустріч лідерів США, Китаю та Росії. Ініціатором тристороннього формату виступив Володимир Путін, який запропонував Дональду Трампу та Сі Цзіньпіну обговорити завершення війни в Україні.

Як повідомляло південнокорейське видання Financial News, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф запропонував Росії провести тристоронню зустріч у листопаді. Потенційним майданчиком для переговорів може стати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), запланований на 18–19 листопада в китайському Шеньчжені.

Запропонований формат викликає асоціації з Ялтинською конференцією 1945 року. Тоді керівники США, Великої Британії та Радянського Союзу обговорювали повоєнний світовий порядок, зокрема майбутнє Німеччини та умови вступу СРСР у війну проти Японії.

Головна відмінність нинішньої ситуації полягає в тому, що Україна, яка є безпосередньою стороною війни, може опинитися поза переговорами.

"Цю пропозицію порівнюють із Ялтинською конференцією, коли в лютому 1945 року, наприкінці Другої світової війни, вищі керівники США, Великої Британії та колишнього Радянського Союзу зібралися в Ялті на Кримському півострові й домовилися про післявоєнний світовий порядок, поділ та окупацію Німеччини, а також про план опіки над Кореєю. Це пов’язано з тим, що Україна, яка є стороною конфлікту, буде виключена з переговорів", - йдеться у матеріалі.

За інформацією Financial News, радник Кремля Юрій Ушаков повідомляв, що під час зустрічі Віткоффа з Путіним у Санкт-Петербурзі російська сторона порушувала питання майбутньої системи безпеки між Росією та Україною.

Також повідомлялося, що Москва погодилася відновити переговори з американським представником у середині листопада. У Кремлі заявляли, що Китай нібито вже готується до можливого тристороннього саміту.

Ініціатива викликала спротив і серед американських республіканців. Сенатор Білл Кассіді назвав можливу зустріч необдуманою та морально неправильною, наголосивши, що Україна має брати участь у будь-яких переговорах.

"Україна має бути частиною будь-яких переговорів", - заявив Кассіді.

Сенатор Том Тілліс, своєю чергою, звинуватив Путіна в маніпулюванні американським президентом.

"Путін маніпулює Трампом, як маріонеткою", - сказав Тілліс.

Що сказали у Кремлі про зустріч Путіна з Трампом у Шеньчжені

Станом на 2 листопада Росія не підтвердила конкретних домовленостей щодо тристоронніх переговорів між Володимиром Путіним, Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що програма перебування російського диктатора на міжнародному заході ще перебуває на стадії підготовки.

За його словами, можливість особистого контакту між Путіним і Трампом залежатиме від того, чи будуть вони одночасно перебувати в Шеньчжені. Водночас у Москві не уточнюють, чи може йтися про повноцінні двосторонні переговори, чи лише про коротку розмову на полях саміту.

"Програма перебування президента Путіна ще перебуває на стадії підготовки", - заявив Пєсков.

Окремо представник Кремля прокоментував перспективу тристоронньої зустрічі за участю лідерів США, Китаю та Росії. Він зазначив, що домовленостей щодо такого формату наразі немає.

Водночас Москва розраховує на зустріч Путіна із Сі Цзіньпіном. За словами Пєскова, під час особистих контактів керівники Росії та Китаю зазвичай обговорюють широкий спектр питань - від економічної співпраці до міжнародної ситуації.

Що заявили в Китаї про можливі переговори

Китайська сторона не підтвердила підготовку тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні. Ба більше, Пекін наголошує на необхідності враховувати позицію європейських держав, безпека яких безпосередньо залежить від розвитку подій.

Про це 1 листопада заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. За його словами, він порушив питання можливого саміту під час зустрічі із Сі Цзіньпіном у Пекіні 30 жовтня.

Штайнмаєр розповів, що китайський лідер не підтвердив підготовку переговорів між США, Росією та Китаєм. Водночас Сі Цзіньпін дав зрозуміти, що європейські країни не можна усувати від обговорення війни, яка безпосередньо стосується їхньої безпеки.

"З його погляду, абсолютно жодної підготовки до саміту щодо України за участю США, Росії та Китаю не ведеться", - розповів президент Німеччини.

За словами Штайнмаєра, китайський керівник також висловив здивування самою пропозицією провести таку зустріч.

"Він прямо вказав, що це європейський конфлікт, у якому європейці також повинні бути присутні за столом переговорів", - додав німецький президент.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Раніше, 20 жовтня, речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін також заявляла, що Пекін не має інформації про можливу зустріч лідерів КНР, США та РФ.

На запитання, чи вважає Китай прийнятним такий формат переговорів і чи може надати додаткові подробиці, Мао Нін відповіла:

"Наразі в мене немає жодної інформації, якою можна поділитися".

Раніше про ініціативу Путіна повідомляло The Wall Street Journal. За даними видання, російський диктатор прагне домовитися про припинення війни на умовах Кремля під час саміту АТЕС у Шеньчжені.

Чи готовий Трамп зустрітися з Путіним і Сі без Зеленського

Президент США Дональд Трамп 19 жовтня заявив, що готовий провести переговори з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном щодо завершення війни в Україні. При цьому він допустив, що така зустріч може відбутися без участі Володимира Зеленського. Про це повідомляло CNBC.

Трамп наголосив, що його головною метою є припинення війни, незалежно від того, хто буде присутній на переговорах.

"Я зроблю все, що в моїх силах, аби припинити війну, незалежно від того, чи хтось там буде, чи ні. Якщо президент Сі хоче її провести, я готовий. Я впевнений, що ми також обговоримо й інші питання, наприклад, торгівлю. Але так, я б погодився", - сказав Трамп журналістам.

Хроніка завершення війни Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Україна відкидає мирні домовленості без Києва

Президент України Володимир Зеленський 1 листопада відкинув можливість укладення мирної угоди, яку попередньо погодили б Вашингтон, Москва та Пекін без участі Києва. Він наголосив, що питання українського суверенітету й територіальної цілісності не можуть вирішуватися іншими державами.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю CNN TURK. Журналістка запитала Зеленського, як він діятиме, якщо Дональд Трамп представить йому угоду, яку вже узгодили Росія та Китай.

Український президент наголосив, що такий сценарій є неприйнятним. За його словами, домовленості, ухвалені без участі України, не матимуть належної легітимності та не забезпечать реального завершення війни.

"Таке неможливо. Не можна вирішувати долю України без України. Це було б несправедливо і ні до чого не призвело б", - відповів президент.

Зеленський нагадав, що раніше іноземні лідери вже намагалися домовлятися про майбутнє України без участі Києва. Однак такі спроби не дали результатів.

Він також розмежував питання, які можуть обговорювати три держави, та ті, що безпосередньо стосуються української території.

"Я не бачу жодних перспектив того, що така зустріч зможе завершити війну", - наголосив Зеленський.

Крім того, за кілька днів до цього Володимир Зеленський прокоментував можливу зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна 28 жовтня під час спілкування з журналістами та порівняв її з новою "Ялтою". Президент зазначав, що наразі невідомо, які саме питання обговорюватимуть лідери, однак серед потенційних тем можуть бути війна в Україні та ситуація на Близькому Сході.

Глава держави звернув увагу на відмінність сучасного світу від міжнародної системи, яка сформувалася після Другої світової війни. На його думку, спроби трьох держав домовитися про перерозподіл впливу не відповідають нинішнім реаліям.

"Дуже не хочеться, щоб це була "Ялта – 2, 3, 4", коли йде перерерозподіл впливу. Я б навіть сказав не впливу, а думок – що можна так перерерозподілити. Сьогодні ми маємо інший світ, фрагментарний світ дуже сильно відрізняється від світу Другої світової війни як до, так і після. Зовсім інший технологічний світ. Тому, я думаю, неможливо просто зробити такий перерерозподіл між трьома. Хоча Росія дуже хоче", - розповів Зеленський.

Президент також припустив, що Росія найбільше зацікавлена в такій зустрічі. На його думку, для Кремля вона може стати ще однією політичною перевагою після переговорів Путіна і Трампа на Алясці.

Аляска / Інфографіка: Главред

Водночас Зеленський сумнівається, що Китай має аналогічну мотивацію. Він також висловив сподівання, що зустріч української та американської делегацій в Абу-Дабі відбудеться до можливого саміту трьох лідерів.

"Якщо все відбудеться саме так, як зараз "вкидають" росіяни щодо своїх бажань про нову "Ялту", я думаю, що Росія хоче більше за всіх. Я думаю, менше за всіх хоче Китай. Я просто не бачу вигоди для Китаю і точно бачу вигідність цього формату для Росії. Подивимося, що це буде за зустріч. Ми б дуже хотіли, щоб наша зустріч в Абу-Дабі була до цього", - додав Зеленський.

Чому Україна виступає проти переговорів США, Китаю та Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що тристороння зустріч лідерів України, США та Росії могла б допомогти швидше завершити війну. Натомість формат за участю Росії, Китаю та США, на його думку, матиме протилежний ефект.

У дописі в X глава української дипломатії наголосив, що запрошення Путіна до такого формату посилить його політичні позиції. Сибіга також підкреслив, що російський диктатор не повинен отримувати міжнародне визнання без реальних кроків до миру.

"Тристороння зустріч лідерів України, США та Росії могла б допомогти швидше покласти край війні. Тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США мала б лише протилежний ефект: підштовхнула б Путіна до продовження цієї війни", - заявив він.

Сибіга вважає, що сама участь Путіна в переговорах із Трампом і Сі Цзіньпіном може надати Кремлю додаткового авторитету. Він наголосив, що Росія не є глобальною державою, а її економічні та військові можливості не відповідають статусу, якого прагне Москва.

Міністр також навів оцінки економічного становища Росії та її втрат у війні. За його словами, російська економіка значно поступається американській і китайській, а країна продовжує зазнавати наслідків санкцій.

"Російська економіка щонайменше у 13 разів менша за американську та у 8 разів менша за китайську, і вона продовжує стрімко скорочуватися, як і рівень життя росіян. Росія втратила 1,6 мільйона солдатів - загиблих і поранених - у проваленій війні, яку вона не може виграти і відмовляється припинити", - вказав глава МЗС.

На думку Сибіги, єдиною підставою для участі Путіна в переговорах могло б стати реальне рішення на користь припинення війни.

"Єдине, що могло б забезпечити йому це місце, - це серйозний крок у напрямку миру, наприклад, прийняття пропозиції про припинення вогню ще до будь-якої такої зустрічі. Натомість ми бачимо протилежне: посилення терору проти цивільного населення. Доки він продовжує цей терор, йому не повинно бути місця за жодним столом", - наголосив він.

Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Як тристоронній саміт може змінити світовий порядок

Можлива зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна може стати не лише спробою обговорити війну в Україні, а й кроком до зміни міжнародної системи. Таку оцінку наводять автори аналітичного матеріалу The Guardian.

На їхню думку, три лідери можуть спробувати закріпити за своїми державами окремі сфери впливу. На тлі війни на Близькому Сході та зміни американської політики щодо України й Європи такий сценарій викликає особливе занепокоєння.

Автори матеріалу зазначають, що президенти США нерідко намагаються досягти помітних зовнішньополітичних результатів наприкінці перебування при владі. Водночас міжнародні амбіції Трампа вони оцінюють як небезпечні.

У публікації також ідеться про можливе звуження внутрішньополітичних можливостей американського президента через проміжні вибори, втрату контролю над Конгресом і перспективу нових розслідувань.

На думку авторів, навіть якщо зустріч не призведе до реального поділу світу, вона може спрямувати міжнародну політику в небезпечному напрямку.

У разі послаблення американської підтримки союзників наслідки можуть відчути різні регіони. Для Європи це передусім Україна та інші країни, яким загрожує Росія. У Східній Азії під загрозою можуть опинитися Тайвань, Південна Корея, Японія та Австралія.

The Guardian також пов'язує можливу зміну світового порядку з підходами адміністрації Трампа до міжнародної політики. У матеріалі йдеться про критику традиційних союзників США в Європі та Східній Азії, тоді як Росія та Китай, за оцінкою авторів, уникали прямої критики.

Колишня міністерка закордонних справ Канади Крістія Фріланд так оцінила політику американського президента:

"Не було президента, який був би вигіднішим для Китаю, ніж Дональд Трамп".

Автори також звертають увагу на економічний і технологічний виміри потенційного зближення трьох держав. Йдеться про контроль над ланцюгами постачання, технологічними платформами, ресурсами викопного палива та майбутньою космічною гонкою.

Якщо США, Китай і Росія посилюватимуть співпрацю за рахунок Європи, міжнародна система може суттєво змінитися. За оцінкою The Guardian, Москва може отримати непропорційно великий вплив у такому умовному багатополярному світі.

Водночас західні інституції продовжують працювати: НАТО формально існує, а саміти G7 і G20 відбуваються, хоча й супроводжуються труднощами.

G-20 / Інфографіка: Главред

Автори наголошують, що великі зовнішньополітичні результати не завжди вдається досягти наприкінці президентських каденцій. Тому потенційна зустріч трьох лідерів може стати символом періоду, коли міжнародний порядок, заснований на правилах, руйнується, а нова система глобальних відносин залишається невизначеною.

G-7 / Інфографіка: Главред

Чи може саміт допомогти завершити війну в Україні

Журналіст Віталій Портников вважає, що тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії навряд чи допоможе завершити війну в Україні. На його думку, кожен учасник потенційних переговорів переслідує власні цілі, а українське питання може стати лише приводом для організації саміту.

Про це Портников розповів в етері "Еспресо". Він наголосив, що обговорення умов завершення війни без України та Європи не має сенсу, адже європейські держави відіграють важливу роль у санкційному тиску на Росію та підтримці Києва.

Журналіст також звернув увагу на відсутність очевидної мотивації Китаю брати на себе відповідальність за умови миру та майбутні гарантії безпеки.

"Тобто фактично кожен під час цієї зустрічі хоче говорити про своє і використовує цю розмову виключно як привід показати, що лідери Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації і Китаю можуть зібратися втрьох - G3", - зазначив Портников.

За його словами, Дональд Трамп може використати такий формат для демонстрації моделі світового порядку, у якій ключові рішення ухвалюють три держави з найбільшими ядерними арсеналами.

Крім того, американський президент може спробувати залучити Росію до тиску на Китай у питанні ядерного роззброєння. Однак Пекін, як зазначив журналіст, готовий долучатися до таких переговорів лише за умови врахування співмірності ядерних потенціалів трьох держав.

Путін, своєю чергою, прагне використати тему війни проти України, щоб закріпити місце Росії серед держав, які визначають глобальний порядок денний.

Портников також звернув увагу на результати нещодавньої зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна. За його словами, сторони не підписали спільних документів і не оприлюднили спільного комюніке, а їхні заяви щодо переговорів відрізнялися.

"У спільну фотографію я вірю. Більше ні в що не вірю. Ніяких серйозних розмов про російсько-українську війну взагалі не може бути у такому форматі", - підсумував Портников.

Чому Китай може бути не зацікавлений у тристоронньому саміті

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов також сумнівається, що Китай підтримає ідею тристоронньої зустрічі. На його думку, Пекін не зацікавлений у тому, щоб Росія отримала статус рівноправного глобального центру сили.

Про це експерт заявив в ефірі Українського Радіо, коментуючи інформацію The Wall Street Journal про пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі Цзіньпіном.

Леонов вважає, що Китай розглядає міжнародну систему як двополярну, у якій головними центрами впливу є США та КНР. Росія ж, на його думку, не повинна отримувати статус третього рівнозначного полюса.

"Не думаю, що Китай буде в захваті від ідеї зустрічі Сі Цзіньпіна, Трампа і Путіна", - вказав він.

Експерт наголосив, що Пекін зацікавлений у залученні Європи до ширших переговорів. За його оцінкою, Китай прагне використати міжнародні дискусії для формування нового світового порядку, у якому сам визначатиме основні правила.

"Китай хоче використати цю можливість для встановлення нового світового порядку, де Китай буде головним засновником і країною, яка напише головні правила", - додав Леонов.

Леонов також звернув увагу на те, що Росія дедалі більше залежить від Китаю. На його думку, Пекіну вигідно, щоб Москва залишалася достатньо слабкою для контролю, але не настільки слабкою, щоб втратити свою корисність.

"Китаю цікаво, щоб Росія виглядала, як його проксі, як країна, на яку він може натиснути", - вважає політолог.

На думку Леонова, Кремль прагне використати зустріч для демонстрації власного статусу. Однак Китай не зацікавлений у тому, щоб Росія позиціонувала себе як третій центр світової політики.

Чому зустріч Трампа, Сі та Путіна може стати перемогою Кремля

Потенційна зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна може не принести конкретних домовленостей щодо України, але водночас стати важливим політичним результатом для Кремля. Таку оцінку наводять автори аналітичного матеріалу Europe’s Edge, опублікованого Центром аналізу європейської політики (CEPA).

На їхню думку, головна небезпека полягає не стільки в можливому поділі світу, скільки в символічному визнанні Путіна одним із керівників, які визначають міжнародний порядок.

Автори зазначають, що російський диктатор прагне скористатися напруженістю між Вашингтоном і Києвом. На тлі розбіжностей щодо українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі, американської підтримки та санкцій Кремль отримує можливість посилити власні дипломатичні позиції.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

"Змістовні мирні переговори вимагатимуть набагато серйознішої підготовки, ніж ідея, що висувається спонтанно", - йдеться у матеріалі.

Аналітики вважають, що навіть якщо саміт не призведе до конкретних домовленостей, сама присутність Путіна поруч із Трампом і Сі Цзіньпіном може забезпечити йому міжнародне визнання.

"Якщо саміт відбудеться, він може навіть перевершити очікування Кремля. Він не лише забезпечить визнання з боку Вашингтона; розмістивши Путіна між Трампом і Сі, він також надасть йому достатньо символічного капіталу, щоб відновити позиції Росії у відносинах зростаючої асиметричної залежності від Пекіна", - вказують вони.

На думку авторів, це може ускладнити шлях до миру та зменшити роль Європи в переговорному процесі.

Водночас Китай має власні інтереси. Сі Цзіньпін не зацікавлений у тому, щоб саміт перетворився на майданчик для реалізації планів Трампа або Путіна. Пекін також не прагне відволікати увагу від багатостороннього заходу, зосередженого на Азії.

Аналітики припускають, що найімовірнішим результатом стане порядок денний із широким переліком тем, щодо яких сторони демонструватимуть готовність до діалогу, уникаючи конкретних зобов'язань.

"Більш імовірним результатом є розділений на частини порядок денний, у якому сторони сигналізують про готовність обговорити широкий спектр питань, зокрема, але не виключно, щодо України, охоплюючи багато тем, уникаючи при цьому деталей та зобов'язань", - роблять висновок автори.

Автори також звертають увагу на можливі наслідки для Європи. Якщо три держави проводитимуть переговори без європейських партнерів, це може послабити позиції континенту як геополітичного гравця.

"Чи то навмисно, чи то випадково, це може відсунути Європу на другий план як геополітичного гравця і тим самим загострити відносини США та Китаю з континентом", - попереджають експерти.

Чому США та Китаю може бути вигідна ослаблена Росія

Політолог Ігар Тишкевич вважає, що США можуть бути зацікавлені в заморожуванні війни в Україні за сценарієм, який не дозволить Росії претендувати на глобальне лідерство, але водночас збереже її достатньо потужною для стримування Китаю.

За його оцінкою, Вашингтон і Пекін мають різні мотиви щодо майбутнього Росії. Китай зацікавлений у послабленні Москви, щоб вона не перетворилася на глобальну супердержаву. Однак надмірне ослаблення Росії також не відповідає інтересам КНР.

"Але і занадто слабка Росія Китаю, як і для США, невигідна", - зазначає Тишкевич в коментарі ТСН.ua.

Політолог пояснює, що США можуть прагнути вивести Росію з війни до того, як її економіка остаточно перетвориться на сировинний придаток Китаю. Для Пекіна ж вигіднішим може бути сценарій, за якого Москва залишатиметься залежною від КНР.

"З точки зору США, Росія має ослабнути, але її треба вивести з війни за умовних 5 хвилин до того, як російська економіка остаточно стане сировинним придатком Китаю. Для Китаю - послабити Росію, але вивести з війни через умовних 5 хвилин після того, як ця точка неповернення пройдена", - каже Тишкевич.

На його думку, Путін намагається випередити ці процеси, запропонувавши власний формат переговорів. Російський диктатор прагне завершити війну так, щоб представити це як перемогу та відновлення міжнародного впливу Росії.

"Він хоче закінчення війни з історією перемоги. Такої історії перемоги, яка дозволить йому казати про відновлення свого впливу", - зауважує політолог.

Чи стане можливий саміт новою Ялтинською конференцією

Політолог Володимир Фесенко вважає, що потенційна тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна може стати символічним кроком для Кремля, але навряд чи перетвориться на майданчик для реального поділу світу.

Про це він заявив у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА". За словами Фесенка, прагнення Путіна провести переговори в такому форматі є давньою ідеєю російського диктатора, який хоче бачити себе серед лідерів, що визначають глобальний порядок.

"Путін хоче саме Ялти, Ялти-2. Це давня його мрія. Він хоче бачити себе новим Сталіним, хоча б умовно виглядати як він. Сталін домовлявся з Рузвельтом та Черчіллем, а тут він сподівається домовлятися з Трампом та Сі Цзіньпіном. Для нього надзвичайно важлива сама картинка, навіть без конкретних домовленостей про сфери впливу", - зазначив Фесенко.

Політолог сумнівається, що російський президент зможе отримати від такої зустрічі щось більше за спільну фотографію. Він пояснює це обмеженим часом переговорів на полях міжнародних заходів, а також відсутністю гарантій, що тристоронній формат узагалі відбудеться.

"В інтересах Китаю і, сподіваюся, США - це окремі двосторонні переговори. Окремо Трампу домовлятися з Путіним і з Сі Цзіньпіном, а лідеру КНР - окремо з іншими. Це нормально з точки зору тактики. А зустрітися втрьох вони можуть, але чекати якихось сенсацій від цього не варто", - наголосив експерт.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Фесенко також зазначив, що навіть у разі найгіршого для України сценарію домовленості між трьома державами не зможуть повноцінно реалізуватися без підтримки Києва та європейських партнерів.

Він нагадав, що попередні спроби вирішувати питання безпеки України без урахування її позиції неодноразово зазнавали невдачі.

"Жодні домовленості не спрацюють без України та ЄС", - резюмував він.

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