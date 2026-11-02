На Київщині нібито утримують 40 людей у підвалі – що відомо

Поширюється інформація про можливе утримання 40 людей у підвалі будівлі.

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Що насправді відбувається в Петропавлівській Борщагівці / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

У Петропавлівській Борщагівці нібито утримують 40 людей у підвалі

Медиків нібито не пустили до приміщення

У Петропавлівській Борщагівці Київської області озброєні чоловіки нібито утримують близько 40 людей у підвальному приміщенні. На місце прибула бригада швидкої допомоги, однак медиків не пустили всередину будівлі. Таку інформацію поширюють місцеві телеграм-канали.

Згідно з дописами, у підвалі однієї з будівель можуть перебувати приблизно 40 людей. Автори повідомлень стверджують, що доступ до приміщення контролюють озброєні чоловіки.

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Також повідомляється, що на місце події викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Однак особи, яких називають "власниками" будівлі, нібито відмовилися впустити медичних працівників.

Окремо поширюється твердження про чотирьох людей, які можуть перебувати у критичному стані. На відео з місця події також видно чоловіка з розбитою головою, який перелазить через паркан.

Крім того, із повідомлень відомо, що люди намагаються вибити ворота, адже доступ усередину заблокований. Зазначається, що у відповідь із території будинку в бік натовпу почали розпилювати піну, намагаючись зупинити людей.

Водночас джерела ТСН.ua у правоохоронних органах спростовують інформацію про заручників. За їхніми даними, у будівлі нібито перебуває одна людина - ймовірно, чоловік у СЗЧ.

Відео про ситуацію у Петропавлівській Борщагівці можна переглянути за посиланням.

У пресслужбі Національної гвардії України у коментарі Укрінформу заявили, що на місці події поблизу приватного будинку, де попередньо перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України, працюють представники НГУ та Національної поліції. Інформації про загиблих чи травмованих наразі немає.

Що кажуть в поліції щодо подій у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині

В поліції Київської області заявили, що до поліції надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина.

Зазначається, що прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі.

"Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності. На місці події працюють керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України. Обставини з’ясовуються. Закликаємо громадян користуватися лише офіційними джерелами інформації та не поширювати неперевірені повідомлення", - йдеться у повідомленні.

О 18:48 видання УНІАН повідомило, що до будинку в Петропавлівській Борщагівці прибув командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Він заявив, що чотирьох військових, які потребували медичної допомоги, вже госпіталізували. Решта чоловіків у будинку - військовослужбовці НГУ, які перебували в СЗЧ.

Водночас присутні на місці люди вимагають звільнити всіх з будинку.

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