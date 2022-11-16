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"Це була не наша ракета": Зеленський заперечує падіння української ракети ППО в Польщі

16 листопада 2022, 20:29

Президент вимагає допустити українських представників до місця інциденту.

Володимир Зеленський
Зеленський стверджує, що в Польщі впала російська ракета / president.gov.ua

На територію Польщі впала саме російська ракета. Так стверджує президент України Володимир Зеленський, виступаючи на пресконференції. Він додав, що у нього навіть немає сумнівів з цього приводу.

Зеленський зазначив, що Україна вимагає доказів, які підтвердять те, що саме ракета української ППО вдарила по Польщі.

"Я не сумніваюся, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. Я хочу, щоб ми були справедливими і якщо це було використання нашого ППО, то я хочу цих доказів. Спочатку слідство, доступ і дані, які у вас є", – сказав Зеленський.

Президент переконує, що ЗСУ готові надати всі докази слідству, щоб встановити реальні причини інциденту.

Зеленський також заявив, що дійсно частина російської ракети могла полетіти на територію Польщі через погані погодні умови.

"З 25 ударів по часу збігається один по території України. У нас серйозні позиції. У нас є фіксація, що та ракета, яка збігається за часом з тим випадком (вибухом у Польщі – Главред), розірвалася в небі на нашій території ... Так, ми не можемо виключати, що через погодні умови якийсь уламок міг полетіти. Головне - діаметр 20 метрів, глибина — 5 метрів. Може бути уламок? Я вважаю, що це була російська ракета, заслухавши доповідь військових", — додав президент.

Він вимагає допустити на місце інциденту українських представників.

Падіння ракети в Польщі

15 листопада Росія влаштувала масштабну ракетну атаку на Україну. Одна з ракет впала в Польщі. Там пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. В результаті загинули дві людини.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі і заявив, що це все провокує суттєву ескалацію, реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Разом з тим у РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

Президент Польщі Анжей Дуда заявив, що могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликає партнерів надати дані, на основі яких дійшли висновку, що на території Польщі впала ракета української ППО.

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