Дуда дивно відреагував на заклик України для розслідування ракети, що впала в Польщі

Анджей Дуда / Reuters

Україна закликала Польщу включити її в розслідування падіння ракети на польській території.

Як повідомляє The Guardian, президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик. Він заявив, що перед цим Варшава повинна порадитися з Вашингтоном.

"Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що і Польща і США повинні домовитися, перш ніж Україна зможе взяти участь у розслідуванні ракетного удару по Пшеводову, про який вимагає українська сторона", - пишуть ЗМІ.

Позиція України

Раніше повідомляли, що секретар РНБО Олексій Данілов закликає партнерів надати дані, на основі яких дійшли висновку, що на території Польщі впала ракета української ППО.

За його словами, Україна виступає за спільне з партнерами подальше детальне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і готова передати партнерам докази російського сліду.

Заява Зеленського

"Я не сумніваюся, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. Ми повинні брати участь у розслідуванні. Я хочу, щоб ми були справедливими і, якщо це було використання нашого ППО, то я хочу ці докази", - заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи інцидент у Польщі журналістам, передає Інтерфакс-Україна.

Ракета впала в Польщі

15 листопада Росія влаштувала масштабну ракетну атаку на Україну. Одна з ракет впала в Польщі. Там пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. В результаті загинули дві людини.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі і заявив, що це все провокує суттєву ескалацію, реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Разом з тим у РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

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