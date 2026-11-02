"Втягую живіт": Кошевий розповів, як підтримує спортивну форму

Євген Кошевий прокоментував питання, яке стосується його зовнішності.

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Євген Кошевий розповів про схуднення / Колаж "Главред", фото - скріншот з YouTube

Коротко:

Яким лайфхаком користується шоумен

Хто стежить за його харчуванням

Український шоумен і актор студії "Квартал 95" Євген Кошевий пояснив, чому призупинив роботу над схудненням.

У коментарі програмі"Ближче до зірок" артист також згадав про прийом, який допомагає йому візуально виглядати стрункішим.

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Зовнішність Кошевого не раз ставала предметом обговорення в соцмережах. Останніми роками гуморист помітно змінився: раніше він розповідав, що переглянув раціон і став уважніше ставитися до свого здоров’я.

Кошевий розповів, як підтримує форму / Скріншот відео

У березні 2025 року Кошевий повідомляв, що завдяки роботі з дієтологом йому вдалося скинути близько восьми кілограмів. За словами артиста, важливу роль у цьому відіграли зміни в раціоні. При цьому він продовжував займатися спортом кілька разів на тиждень.

Однак тепер шоумен зізнався, що більше не ставить перед собою колишню мету - активно худнути. При цьому він, як і раніше, використовує звичний спосіб візуально скорегувати фігуру.

"Я втягую живіт. Я не буду базікати, я такий, який є. За часом щось їсти... Це не для мене. Дівчата за цим стежать. Слава Богу, що їх у мене в родині багато", - поділився артист.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше 22-річна Карина Вараді з Білої Церкви викликала фурор на сліпих прослуховуваннях українського шоу "Голос".

Раніше також стало відомо, що Володимир Кличко зайнявся захистом майнових інтересів їхньої спільної доньки Каї.

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Про особу: Євген Кошевий Євген Вікторович Кошевий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий. З 2005 року й дотепер - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року - ведучий "Ліги Сміху", повідомляє"Вікіпедія".

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