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Жовтень став найкривавішим для РФ: ISW повідомив про рекордні втрати ворога

Дар'я Пшеничник
2 листопада 2026, 11:12оновлено 2 листопада, 12:03
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У жовтні окупанти зазнали найбільших втрат в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення.
потери армии РФ
У жовтні Росія втратила рекордну кількість військових за всю війну / Колаж: Главред, фото: facebook.com_GeneralStaff.ua, wikipedia

Коротко:

відео дня
  • РФ другий місяць поспіль втрачає більше території, ніж захоплює
  • Чисті втрати окупантів у жовтні становлять понад 27 кв. км
  • Втрати ворога сягнули 54,4 тис. осіб, це рекорд війни

Російська армія вдруге поспіль за місяць втратила в Україні більше території, ніж змогла захопити: у жовтні 2026 року чистий "мінус" окупантів склав понад 27 кв. км. Водночас жовтень став для РФ найкривавішим місяцем від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, за місяць ворог захопив 139,85 кв. км, проте втратив 167,14 кв. км. Чисті втрати становлять 27,29 кв. км, тобто в середньому 0,88 кв. км на добу.

Просунутися окупантам вдалося лише в Сумській та Запорізькій областях. На всіх інших ділянках фронту, зокрема на Донеччині, вони відступали.

Якщо врахувати інфільтраційні дії, картина для Росії ще гірша. За такого підрахунку чисті територіальні втрати армії РФ у жовтні сягнули 76,38 кв. км, у середньому 2,46 кв. км щодня.

Окремо ISW порахував населені пункти. Ворог зайняв 10 сіл загальною площею 5,86 кв. км. Українські сили натомість звільнили або очистили від російських диверсійних груп 11 населених пунктів площею 3,24 кв. км.

54 тисячі за місяць: рекорд від початку вторгнення

За даними Генштабу ЗСУ, у жовтні Росія втратила 54 400 військових убитими або тяжко пораненими. Це найвищий щомісячний показник від 2022 року. Крім того, вже четвертий місяць поспіль втрати ворога перевищують 40 тисяч осіб.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді вказує, що найбільше особового складу окупанти втратили на Добропільському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Кремль змінює ставку

В ISW констатують, що російська армія втратила ініціативу та здатність наступати на більшій частині лінії фронту. Наступальний потенціал ворога зберігається лише поблизу Добропілля на Донеччині, де зосереджено основні зусилля РФ. ЗСУ ж перехопили ініціативу на Куп'янському, Лиманському та Олександрівському напрямках.

Аналітики вважають, що виснаження на полі бою змушує Москву шукати інший шлях до своїх цілей.

"Російські війська продовжують зазнавати значних втрат особового складу, втрачаючи позиції, при цьому Росії продовжує набирати менше солдатів, ніж потрібно для заміщення цих втрат. Ці фактори, ймовірно, пояснюють поворот президента Росії Володимира Путіна до нової теорії перемоги, яка спирається на використання балістичних ракет далекого радіусу дії та реактивних безпілотників, щоб змусити Україну капітулювати протягом зими", - наголосили в ISW.

Що зміниться у війні навесні - думка комбата

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" вважає, що імперські плани Володимира Путіна приречені на провал. За його словами, навесні може стати зрозуміло, коли та на яких умовах завершиться війна.

На думку командира, Росія воює не лише за українські території, а прагне відновити імперію. Він вважає, що Путін готовий досягати цієї мети будь-якою ціною, не зважаючи на втрати людей і ресурсів.

"Однак його плани приречені на крах, бо справи йдуть погано. Ворог не тільки наступає, а й зазнає втрат", - зазначив "Лука" в інтерв’ю Главреду.

Ситуація на фронт - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, німецьке видання BILD із посиланням на українських військових повідомило про можливе використання перемир'я для підготовки наступу. У матеріалі зазначено, що росіяни безперервно перекидають КамАЗи з бойовими групами, наближають підрозділи безпілотників до Дніпра та обладнують протидронові сітки, зокрема навколо Каховки.

Аналітики проєкту DeepState зафіксували просування російських сил на Харківщині поблизу прикордонного села Гранів. У повідомленні зазначено, що оновлення мапи відбулося 30 жовтня і що ворог розширив зону контролю біля Граніва в Дергачівській громаді.

Інститут вивчення війни (ISW) у звіті констатував, що українські сили продовжують локальні просування на кількох напрямках. У звіті ISW наведено, що ЗСУ нещодавно просунулися на північний схід від Борової та провели контратаки поблизу Лимана і Слов'янська.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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