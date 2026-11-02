Росія почала бити по Україні новими дронами 'Гербера-2': ГУР попередило про загрозу

ГУР розкрило характеристики нового російського БпЛА.

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Що відомо про нові дрони "Гербера-2" / Колаж: Главред, фото: скріншот з порталу War&Sanctions, скріншот з відео

Ключові тези:

"Гербера-2" може долати до 1 200 км і нести 25 кг бойової частини

ГУР виявило китайські й американські компоненти в новому БпЛА

Безпілотник виявили у вересні на узбережжі Польщі

Країна-агресорка Росія почала застосовувати збільшену версію безпілотника "Гербера-2", здатну долати до 1 200 км і нести бойову частину вагою до 25 кг. Розширення можливостей БпЛА може свідчити про вихід його застосування за межі України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions.

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ГУР оприлюднило інтерактивну 3D-модель безпілотника, інформацію про його складові та електронну компонентну базу. Російські військові суттєво модернізували апарат, який спочатку створювали як хибну ціль для перевантаження української ППО.

Перші модифікації "Гербери" використовували для розвідки та атак. Згодом їхнє оснащення почало наближатися до дорожчих БпЛА типу "Герань" - зокрема, за рахунок навігаційних систем "Комета", mesh-модемів і камер на гімбальних підвісах.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Які характеристики має "Гербера-2"

Збільшений безпілотник отримав новий паливний бак, який дозволяє йому долати значно більші відстані. За даними ГУР, розмах крил апарата становить 3 метри, а довжина фюзеляжу - 2,6 метра.

"Завдяки новому паливному баку об’ємом 63 літри безпілотник може подолати відстань до 1 200 км", - повідомили в ГУР МО України.

Для збереження стабільності під час маневрів бак розділили на окремі секції. Безпілотник оснащений двоциліндровим двотактним двигуном, який фактично є половиною двигуна від "Герані-2". Його виробництво локалізували в російській Алабузі.

У дослідженому зразку розвідники виявили осколково-фугасну запалювальну бойову частину ОФЗБЧ-10 вагою 10 кг та окремі мішки із запалювальною сумішшю. Водночас заявлені противником характеристики передбачають можливість встановлення бойової частини вагою до 25 кг.

Яку електроніку встановили на російський БпЛА

ГУР виявило в "Гербері-2" оновлений польотний контролер, 12-канальну навігаційну систему "Комета" та mesh-модем китайського виробництва Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd.

Також безпілотник отримав новий блок обробки відео "Сосиска", створений на базі китайського мікрокомп’ютера Coke Pi.

Досліджений апарат мав подвійну IP-камеру, закріплену на фюзеляжі над паливним баком. Її призначення - виявлення перехоплювачів.

"Також встановлено наявність версій із курсовими IP-камерами та камерами з трьохосьовими підвісами", - зазначили в ГУР.

Серед виробників електронних компонентів нового безпілотника найбільше китайських - вісім, та американських - чотири.

Гербера-2 / Інфографіка: Главред

ГУР попередило про розширення географії застосування

Збільшення дальності польоту російського БпЛА створює загрозу не лише для України. Розвідка звернула увагу на випадок виявлення такого апарата на території Польщі.

"Збільшена завдяки великому паливному баку операційна дальність БпЛА свідчить, що регіон його застосування може вийти за межі території України. Саме "Герберу-2" з бойовою частиною виявили в середині вересня на балтійському узбережжі Польщі", - йдеться у повідомленні ГУР МО.

РФ готується бити по Україні новими дронами: швидкість може зрости до 900 км/год

Росія модернізує реактивні ударні безпілотники, намагаючись збільшити їхню швидкість до 750–900 км/год. Поява таких повітряних цілей вимагатиме від України нових засобів перехоплення та посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі телеканалу "Київ24".

"Ворог не стоїть на місці. Він також аналізує ефективність своїх засобів, намагається підвищувати, вдосконалювати та розширювати спектр застосування своїх систем", - зазначив Долінце.

Нинішні показники реактивних безпілотників РФ становлять приблизно 450–650 км/год. За оцінкою експерта, до кінця року російські розробники можуть вийти на швидкість щонайменше 750 км/год. Водночас теоретична межа для таких апаратів оцінюється у 900–1000 км/год, але не всі моделі зможуть її досягти.

На темпи модернізації впливатиме ефективність українських безпілотників-перехоплювачів, які використовують для знищення повітряних цілей противника.

Окремим напрямком російської модернізації може стати підвищення захищеності ударних безпілотників. Долінце вважає, що РФ впроваджуватиме технології, які вже застосовують у крилатих ракетах, зокрема оптичні системи навігації, засоби радіоелектронної боротьби та пристрої відстрілу теплових пасток.

Перехід до швидкісних реактивних платформ може змінити вимоги до української протиповітряної оборони. Експерт окреслив можливі характеристики наступного покоління російських ударних безпілотників.

"Наступний етап - це швидкісні реактивні ударні платформи зі швидкістю 750, 850, можливо навіть 900 км/год", - підкреслив він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти застосовують ударні безпілотники як ретранслятори. Об'єднуючись у mesh-мережі безпосередньо у повітрі, дрони передають сигнали один одному, що дає змогу операторам з території РФ керувати ними на великій відстані та коригувати обхід українських систем ППО.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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