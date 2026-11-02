Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія почала бити по Україні новими дронами "Гербера-2": ГУР попередило про загрозу

Юрій Берендій
2 листопада 2026, 12:45
google news Підпишіться
на нас в Google
ГУР розкрило характеристики нового російського БпЛА.

Росія почала бити по Україні новими дронами 'Гербера-2': ГУР попередило про загрозу
Що відомо про нові дрони "Гербера-2" / Колаж: Главред, фото: скріншот з порталу War&Sanctions, скріншот з відео

Ключові тези:

  • "Гербера-2" може долати до 1 200 км і нести 25 кг бойової частини
  • ГУР виявило китайські й американські компоненти в новому БпЛА
  • Безпілотник виявили у вересні на узбережжі Польщі

Країна-агресорка Росія почала застосовувати збільшену версію безпілотника "Гербера-2", здатну долати до 1 200 км і нести бойову частину вагою до 25 кг. Розширення можливостей БпЛА може свідчити про вихід його застосування за межі України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions.

відео дня

ГУР оприлюднило інтерактивну 3D-модель безпілотника, інформацію про його складові та електронну компонентну базу. Російські військові суттєво модернізували апарат, який спочатку створювали як хибну ціль для перевантаження української ППО.

Перші модифікації "Гербери" використовували для розвідки та атак. Згодом їхнє оснащення почало наближатися до дорожчих БпЛА типу "Герань" - зокрема, за рахунок навігаційних систем "Комета", mesh-модемів і камер на гімбальних підвісах.

ГУР МО
ГУР МО / Інфографіка: Главред

Які характеристики має "Гербера-2"

Збільшений безпілотник отримав новий паливний бак, який дозволяє йому долати значно більші відстані. За даними ГУР, розмах крил апарата становить 3 метри, а довжина фюзеляжу - 2,6 метра.

"Завдяки новому паливному баку об’ємом 63 літри безпілотник може подолати відстань до 1 200 км", - повідомили в ГУР МО України.

Для збереження стабільності під час маневрів бак розділили на окремі секції. Безпілотник оснащений двоциліндровим двотактним двигуном, який фактично є половиною двигуна від "Герані-2". Його виробництво локалізували в російській Алабузі.

У дослідженому зразку розвідники виявили осколково-фугасну запалювальну бойову частину ОФЗБЧ-10 вагою 10 кг та окремі мішки із запалювальною сумішшю. Водночас заявлені противником характеристики передбачають можливість встановлення бойової частини вагою до 25 кг.

Яку електроніку встановили на російський БпЛА

ГУР виявило в "Гербері-2" оновлений польотний контролер, 12-канальну навігаційну систему "Комета" та mesh-модем китайського виробництва Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd.

Також безпілотник отримав новий блок обробки відео "Сосиска", створений на базі китайського мікрокомп’ютера Coke Pi.

Досліджений апарат мав подвійну IP-камеру, закріплену на фюзеляжі над паливним баком. Її призначення - виявлення перехоплювачів.

"Також встановлено наявність версій із курсовими IP-камерами та камерами з трьохосьовими підвісами", - зазначили в ГУР.

Серед виробників електронних компонентів нового безпілотника найбільше китайських - вісім, та американських - чотири.

Гербера-2
Гербера-2 / Інфографіка: Главред

ГУР попередило про розширення географії застосування

Збільшення дальності польоту російського БпЛА створює загрозу не лише для України. Розвідка звернула увагу на випадок виявлення такого апарата на території Польщі.

"Збільшена завдяки великому паливному баку операційна дальність БпЛА свідчить, що регіон його застосування може вийти за межі території України. Саме "Герберу-2" з бойовою частиною виявили в середині вересня на балтійському узбережжі Польщі", - йдеться у повідомленні ГУР МО.

РФ готується бити по Україні новими дронами: швидкість може зрости до 900 км/год

Росія модернізує реактивні ударні безпілотники, намагаючись збільшити їхню швидкість до 750–900 км/год. Поява таких повітряних цілей вимагатиме від України нових засобів перехоплення та посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі телеканалу "Київ24".

"Ворог не стоїть на місці. Він також аналізує ефективність своїх засобів, намагається підвищувати, вдосконалювати та розширювати спектр застосування своїх систем", - зазначив Долінце.

Нинішні показники реактивних безпілотників РФ становлять приблизно 450–650 км/год. За оцінкою експерта, до кінця року російські розробники можуть вийти на швидкість щонайменше 750 км/год. Водночас теоретична межа для таких апаратів оцінюється у 900–1000 км/год, але не всі моделі зможуть її досягти.

На темпи модернізації впливатиме ефективність українських безпілотників-перехоплювачів, які використовують для знищення повітряних цілей противника.

Окремим напрямком російської модернізації може стати підвищення захищеності ударних безпілотників. Долінце вважає, що РФ впроваджуватиме технології, які вже застосовують у крилатих ракетах, зокрема оптичні системи навігації, засоби радіоелектронної боротьби та пристрої відстрілу теплових пасток.

Перехід до швидкісних реактивних платформ може змінити вимоги до української протиповітряної оборони. Експерт окреслив можливі характеристики наступного покоління російських ударних безпілотників.

"Наступний етап - це швидкісні реактивні ударні платформи зі швидкістю 750, 850, можливо навіть 900 км/год", - підкреслив він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти застосовують ударні безпілотники як ретранслятори. Об'єднуючись у mesh-мережі безпосередньо у повітрі, дрони передають сигнали один одному, що дає змогу операторам з території РФ керувати ними на великій відстані та коригувати обхід українських систем ППО.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив 30 жовтня про повторні прицільні удари по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок яких спалахнула пожежа та отримала поранення одна жінка. Завдяки завчасно оголошеній евакуації пасажири та робітники перебували в укриттях на підземних площах вокзалу, де було розгорнуто зони для тривалого перебування.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив про наслідки комбінованої ракетної атаки на столицю, що призвела до пожеж, руйнувань цивільної забудови та знеструмлень. У Дарницькому районі ракета поцілила у складські будівлі із виникненням масштабного займання, тоді як у Дніпровському районі падіння уламків та вибухова хвиля пошкодили житлові будинки й припарковані автомобілі.

Читайте також:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні ГУР новини України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Окупанти мають нові територіальні успіхи на гарячому напрямку: деталі від DeepState

Окупанти мають нові територіальні успіхи на гарячому напрямку: деталі від DeepState

12:53Фронт
Росія почала бити по Україні новими дронами "Гербера-2": ГУР попередило про загрозу

Росія почала бити по Україні новими дронами "Гербера-2": ГУР попередило про загрозу

12:45Війна
Жовтень став найкривавішим для РФ: ISW повідомив про рекордні втрати ворога

Жовтень став найкривавішим для РФ: ISW повідомив про рекордні втрати ворога

11:12Війна
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє хвиля похолодання: коли вдарять перші морози і пройдуть дощі

Україну накриє хвиля похолодання: коли вдарять перші морози і пройдуть дощі

Популярний овоч в Україні подорожчав на 62% за тиждень: у чому причина

Популярний овоч в Україні подорожчав на 62% за тиждень: у чому причина

Росія цинічно використала Олешки: що відбувається після унікального перемир’я

Росія цинічно використала Олешки: що відбувається після унікального перемир’я

Ідеальні для спальні: 7 кімнатних рослин, які очищують повітря

Ідеальні для спальні: 7 кімнатних рослин, які очищують повітря

Улюблена блогерка Трампа назвала причину його неприязні до Зеленського

Улюблена блогерка Трампа назвала причину його неприязні до Зеленського

Останні новини

13:47

"Не за власним бажанням": відома актриса покинула Україну разом із сином

13:47

Чому яблуні після обрізки гірше родять: садівникам пояснили, чого не варто робити

13:42

Навіщо заморожувати оцет: незвичайний трюк, який полегшує прибирання

12:53

Окупанти мають нові територіальні успіхи на гарячому напрямку: деталі від DeepState

12:48

Дівчинка з кліпу KAZKA вразила тренера "Голосу країни": "На перших секундах повернувся"Відео

Мобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопадаМобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопада
12:45

Росія почала бити по Україні новими дронами "Гербера-2": ГУР попередило про загрозу

12:43

Нездорові стосунки: Трамп перевіз свою нову помічницю до супер відокремленого притулку

12:32

"Втягую живіт": Кошевий розповів, як підтримує спортивну формуВідео

12:16

Гороскоп Таро на завтра, 3 листопада: Овнам — стане краще, Козерогам — варто трохи пригальмувати

Реклама
12:05

Україна готова зупинити удари по НПЗ Росії: Зеленський озвучив умову Трампу

12:01

Персональна охорона та погрози з пістолетом: MELOVIN вперше розкрив шокуючу вартість своєї безпеки

11:44

Китайський гороскоп на завтра, 3 листопада: Бикам — сила, Козлам — стимул

11:36

Працювала продавчинею на ринку, а тепер підкорила "Голос": хто така Каріна Вараді

11:32

"Він має глибоке розуміння військової ситуації": американський генерал про Буданова

11:12

Жовтень став найкривавішим для РФ: ISW повідомив про рекордні втрати ворога

10:59

ЗМІ розповіли, як компанія з орбіти голови Держвідновлення Федорова хоче стягнути з держави 69 млн грн за недобудову в Мелітополі

10:51

Українська супермодель закрутила роман з Абрамовичем: що відомо про Наталію Гоцій

10:36

Смерть Хайден Панеттьєрі: Кличко підняв тривогу через доньку

10:09

Спальня матиме дорожчий вигляд: що повісити на вікна замість штор

09:55

Росія готує масований ракетний удар по Україні: які регіони стануть ціллю

Реклама
09:54

"Слава Богу, я втекла": Камалія назвала ім’я чоловіка, який її побив до синців

09:50

Українці зустріли фейкові сповіщення про ядерну загрозу хвилею мемів: про що жартують

08:14

Газ РФ в обмін на перемир'я: США хочуть якнайшвидше відновити транзит через Україну

08:01

Київ та область залишилися без світла: у столиці зупинився електротранспорт

08:00

Opel влаштував "Краш-тест міфів": старі стереотипи зустрілися з новою реальністю новини компанії

07:20

"Захід проспав": Невзлін - про відставання США від Китаю і РосіїПогляд

07:09

Окупанти скористалися перемир’ям в Олешках для посилення позицій - Генштаб

06:36

У Самарській області прогриміли вибухи: атаковано стратегічний нафтовий вузол РФ

05:31

Не лише на Різдво: як змусити декабрист цвісти двічі або тричі на рік

04:36

Гороскоп на завтра, 3 листопада: Левам - радість, Терезам - витрати

02:40

Ідеальні для спальні: 7 кімнатних рослин, які очищують повітря

01:15

Сонячний супершторм обрушився на Землю: радіація зросла у тисячі разів

01 листопада, неділя
23:15

Киян попередили про небезпеку холери та тифу: названо ймовірну причину

23:05

В Україні оголосили тривогу через нібито ядерну і хімічну загрозу - що відомо

22:41

Великі зміни на порозі: три знаки китайського зодіаку залишать проблеми в минулому

22:27

Сі не приховував роздратування: у ФРН розкрили позицію Китаю щодо війни в Україні

21:46

Улюблена блогерка Трампа назвала причину його неприязні до Зеленського

21:36

Секрет економії електроенергії: як перевірити холодильник звичайним паперомВідео

21:11

Трамп став для республіканців каменем на шиї: Ейдман про імпічмент у 2027 роціПогляд

21:03

Українська модель закрутила роман із російським олігархом Абрамовичем

Реклама
20:46

"Чого вони бояться": Зеленський відповів на забаганки Путіна та висміяв вимогу РФ

20:34

Тест на IQ: потрібно чотирьох крабів серед раків за 10 секунд

20:32

Могилевська вперше показала обличчя своєї молодшої доньки

19:32

Про мишей у будинку можна забути: простий секрет захисту від гризунів

19:27

Унітаз буде чистим без агресивної хімії - які засоби радять експерти

18:48

РФ готує масований обстріл України: які області та чим може атакувати ворог

18:26

Неймовірний ККД: як реально заощадити на опаленні дровамиВідео

18:26

РФ вдарила по західних областях: є загиблі, поранені та "прильоти"

17:32

Про дорогі засоби для виведення плям можна забути: простий спосіб відбілити одяг вдомаВідео

17:31

Росія цинічно використала Олешки: що відбувається після унікального перемир’я

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини Житомира
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти