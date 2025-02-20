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"Вичавити" поступки: в ISW пояснили, чи готовий Кремль здати назад в переговорах

Даяна Швець
20 лютого 2025, 08:48
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Кремль намагається підштовхнути Сполучені Штати до прийняття економічних і дипломатичних умов.
Путин, Трамп
Путін змінює тактику переговорів із США / Колаж: Главред, фото: сайт президента РФ

Що кажуть аналітики ISW:

  • Путін прагне зробити переговорну групу РФ максимально ефективною для отримання поступок
  • Кремль хоче повернути 6 мільярдів доларів, заморожених у США
  • Трамп хоче досягти довготривалого миру, прийнятного для всіх сторін

Володимир Путін прагне зробити російську делегацію на переговорах зі США максимально ефективною, щоб досягти для Росії найвигідніших умов. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"За повідомленнями, Путін намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах, щоб вона була найбільш ефективною з конкретними особами, яких Сполучені Штати обирають для своєї переговорної делегації, ймовірно, намагаючись отримати максимум поступок від Сполучених Штатів", - пишуть аналітики ISW.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що призначення російського переговірника відбудеться після того, як США визначаться зі своїм представником.

За даними видання Meduza, США першими сформували свою делегацію для переговорів у Саудівській Аравії, а Росія намагалася підібрати учасників, які відповідали б американським чиновникам.

The Moscow Times, посилаючись на дипломатичні джерела, повідомляє, що Кремль прагне повернути доступ до заморожених резервів Центрального банку Росії у США на суму близько 6 мільярдів доларів.

Джерела зазначають, що на переговорах у Саудівській Аравії російська сторона наполягала на відновленні повноцінного функціонування дипломатичних місій обох країн та поверненні конфіскованого російського майна в США, яке, за заявами американської влади, використовувалося у шпигунських цілях.

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що Вашингтон і Москва домовилися про відновлення роботи дипломатичних представництв.

"Схоже, Кремль намагається підштовхнути Сполучені Штати до прийняття економічних і дипломатичних умов, які не пов'язані з війною в Україні, можливо, в обмін на поступки України і Заходу, які пов'язані з війною. Прийняття Сполученими Штатами цих економічних і дипломатичних умов – без вимоги будь-яких російських поступок щодо України натомість – дасть Сполученим Штатам важелі впливу, необхідні для досягнення заявленої президентом США Дональдом Трампом мети – досягнення тривалого і міцного миру, який принесе користь Сполученим Штатам і Україні", - зазначає ISW.

'Вичавити' поступки: в ISW пояснили, чи готовий Кремль здати назад в переговорах
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Рубіо і радник з національної безпеки Майкл Волтц 18 лютого підтвердили, що позиція Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні залишається незмінною: конфлікт має бути вирішений "справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін".

Пізніше Рубіо додав, що поступки мають бути з усіх боків, щоб досягти завершення війни. Він підкреслив, що конфлікт закінчиться лише тоді, коли всі сторони, зокрема Україна, Росія та європейські партнери США, досягнуть згоди щодо умов його завершення.

На запитання про готовність Росії до мирного врегулювання після переговорів у Саудівській Аравії, Рубіо відповів, що Москва демонструє наміри розпочати серйозний процес узгодження механізму припинення війни, але результат залежатиме від позиції всіх залучених сторін.

Контакти Росії і США - що відомо

Як повідомляв Главред з посиланням на експерта Володимира Горбача, Трамп і Путін хочуть поділити світ на двох. За його словами, пішов процес регіоналізації та фрагментації глобального простору на шматки.

За даними Politico, Трамп і Путін об'єдналися для знищення Європи. Видання підкреслює, що трансатлантичний альянс руйнується, натомість формується союз між США та РФ.

Своєю чергою Європа розкритикувала останні заяви та дії американського президента Дональда Трампа і підтримала Україну. Згодом президент Володимир Зеленський подякував усім європейським лідерам за підтримку.

Більше важливих новин про Трампа:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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