У Китаї відреагували на останні заяви Трампа: що пообіцяли Росії

Пекін розкритикував митні погрози Трампа.

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Китай розкритикував погрози Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, Вікіпедія

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Пекін відреагував на заяви Трампа щодо запровадження санкцій проти Москви

Китай пообіцяв посилити підтримку Росії

Президент США Дональд Трамп пригрозив ввести 100% мита проти країн, які торгують з Москвою, якщо РФ не погодиться на мирну угоду. У Китаї відреагували на заяви глави Білого дому, пише The Telegraph.

Як виявилося, Пекін пообіцяв посилити підтримку Росії. Відповідна заява голови КНР Сі Цзіньпіня прозвучала після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Пекіні.

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Сі сказав, що країни "посилять взаємну підтримку на міжнародних форумах". За його словами, довіра між державами "поглибилася", і вони нібито стали "моделлю нових міжнародних відносин".

Офіційно Китай заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України, але, за даними західних ЗМІ, вважає неприйнятною поразку Москви, бо це може переорієнтувати тиск Заходу на сам Пекін.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Допомога Україні від США - останні новини

Як писав Главред, 14 липня президент США Дональд Трамп повідомив, що в Україну найближчим часом буде відправлено 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot. Частина з них прибуде вже за кілька днів. Крім того Трамп попередив диктатора Путіна, що в того є лише 50 днів, щоб укласти мирну угоду з Україною, адже в іншому випадку Росію чекають наслідки.

Відомо також, що США планують продати союзникам по НАТО озброєння на $10 млрд у межах механізму постачання зброї Україні. За словами президента Дональда Трампа, йдеться про найсучаснішу американську техніку, яку згодом отримає Україна.

Пізніше у Кремлі відреагували на заяви президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі санкції проти Росії. Москва погрожує продовженням бойових дій.

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Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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