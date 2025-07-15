Лавров висміяв ультиматум Трампа щодо термінів війни: в РНБО жорстко відповіли

Сергій Лавров познущався після заяви Дональда Трампа про можливе перемир'я з Україною протягом 50 днів.

https://glavred.net/ukraine/lavrov-vysmeyal-ultimatum-trampa-naschet-srokov-voyny-v-snbo-zhestko-otvetili-10681601.html Посилання скопійоване

В Україні відповіли на заяву Сергія Лаврова про терміни війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК Захід

Головне:

Лавров єхидно прокоментував заяву Трампа

Коваленко вважає, що Лавров втрачає зв'язок із реальністю

Глава російського МЗС Сергій Лавров єхидно прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо термінів, які він дав РФ для завершення війни.

За його словами, президент США нібито схильний до впливу європейських лідерів і військового альянсу, які, як стверджує Лавров, "наполегливо вимагають продовжувати постачання Зеленського сучасними, зокрема наступальними, озброєннями".

відео дня

Лавров додав, що санкції Євросоюзу, які, на його думку, Брюссель планує знову розширити, завдають шкоди насамперед самій Європі, а не Росії. Він також заявив, що ЄС нібито втягує в "санкційну воронку" і Сполучені Штати, але Трамп ясно дав зрозуміти, що платити за наслідки буде саме Європа. "Як то кажуть, не рий яму іншому", - зазначив міністр.

В інтерв'ю він також прокоментував заяву Трампа про можливе перемир'я з Україною протягом 50 днів, висловивши скепсис: "Уже були і "24 години", і "100 днів". Ми це все чули. І, знаючи наших західних колег, сумніваюся, що вони відмовляться від своєї "незалежної" політики. У них є зобов'язання", - додав він.

Що кажуть у ЦПД

На це відреагував голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. У своєму Telegram він зазначив, що іронічно чути подібні заяви від представника країни, яка сама залежить від допомоги Північної Кореї.

"Лавров, судячи з усього, втрачає зв'язок із реальністю. Його країна вже давно перестала бути самостійним гравцем і перетворилася на інструмент у чужих руках", - написав Коваленко. Він також підкреслив, що поразка Росії - це лише питання часу, і тільки кількість людей, яких Путін продовжить відправляти на фронт, визначить, наскільки довго це ще триватиме.

Раніше в Кремлі відреагували на заяви президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо за 50 днів не буде укладено угоду з Україною.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про те, що провів "дуже хорошу розмову" з Трампом. За його словами, Трамп поділився інформацією про свою нещодавню зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як повідомляв Главред, США планують продати союзникам по НАТО озброєння на $10 млрд у рамках механізму постачання зброї Україні. За словами президента Дональда Трампа, йдеться про найсучаснішу американську техніку, яку згодом отримає Україна.

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред