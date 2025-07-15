Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

Юрій Берендій
15 липня 2025, 18:15
9588
Російські війська були зупинені після спроби прориву на новому напрямку в Харківській області, повідомили в ОТУ "Харків".
Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ
Росіяни перейшли кордон України в новій точці - деталі / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 22 ОМБр

Про що повідомили в ОТУ "Харків":

  • Росіяни втрачають приблизно 100 військових вбитими та пораненими на Харківському напрямку
  • Війська РФ перейшли кордон на новому напрямку, наступ росіян - зупинено
  • Місто Вовчанськ зруйноване повністю

Російські окупаційні війська почали активні бойові дії на новій ділянці фронту, перетнувши державний кордон на Харківщині. Просування ворога зупинено, ворог на Харківському напрямку втрачає близько 100 військовослужбовців вбитими та пораненими щодня. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

Як зазначив Шамшин, втрати російської армії, які щодня становлять до сотні поранених і загиблих, дорівнюють роті, а за тиждень — це вже понад батальйон. Проте такі втрати не зупиняють росіян.

відео дня

Він підкреслив, що окупанти продовжують активно здійснювати штурмові дії.

Шамшин наголосив, що навіть російська армія рано чи пізно зіштовхнеться з явищем виснаження. І коли цей момент настане, росіяни можуть отримати несподіванку, ймовірно, дуже неприємну.

Водночас він визнав, що російські війська мають чисельну перевагу, а їхня нинішня тактика спрямована на виснаження й розтягування української оборони.

"Вони намагаються атакувати в різних місцях, і ось, два тижні тому, вони розпочали активні дії в районі населеного пункту Мілове - на північний схід від селища Великий Бурлук. Там вони справді перетнули державний кордон і намагалися рухатися у напрямку села Амбарне і були зупинені, потім вони змінили вектор свого руху і спробували просунутися в напрямку села Хатнє, але також були зупинені. Вони намагаються розтягувати нашу оборону, шукаючи слабкі місця, і якщо вони думають, що їм десь вдається знаходити таке слабке місце, вони в таких місцях будуть накопичувати свою піхоту, якою будуть розвивати успіх", - розповів він.

Речник повідомив, що протягом минулої доби противник здійснив п’ять атак на позиції українських військових у районах села Зелене та міста Вовчанськ.

За словами Шамшина, російські сили переважно наступають невеликими піхотними групами по 3–5 осіб, за активної підтримки дронів.

Він підкреслив, що Вовчанськ майже повністю зруйнований, у місті не залишилось жодної вцілілої будівлі.

Попри це, росіяни продовжують масовані обстріли — використовують артилерію, важке озброєння та реактивні системи залпового вогню. Водночас головною загрозою у Вовчанську наразі є безпілотники, росіяни мають їх у великій кількості та активно застосовують.

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ
ОСУВ "Хортиця" / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська досягли певного просування на сході Запорізької області, захопивши село Малинівка, розташоване на захід від Гуляйполя. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На Покровському напрямку російська армія намагається прорвати українську оборону з метою ізоляції Покровська, повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Також спостерігається зростання активності окупаційних сил на Придніпровському напрямку в Херсонській області. Противник прагне просунутися у районі дніпровських островів, аби захопити плацдарми та встановити над ними контроль, заявив представник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Інші новини:

Про джерело: ОТУ "Харків"

Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін не боїться Трампа і має намір захопити ще три області України - Reuters

Путін не боїться Трампа і має намір захопити ще три області України - Reuters

18:43Україна
Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

18:15Фронт
Майже 350 прокурорів з інвалідністю відправляють на перевірку: генпрокурор зробив заяву

Майже 350 прокурорів з інвалідністю відправляють на перевірку: генпрокурор зробив заяву

17:37Україна
Реклама

Популярне

Більше
Яка національність була у князів Київської Русі - історик зробив важливе відкриття

Яка національність була у князів Київської Русі - історик зробив важливе відкриття

Гороскоп на завтра 16 липня: Дівам - приємний жест, Стрільцям - розчарування

Гороскоп на завтра 16 липня: Дівам - приємний жест, Стрільцям - розчарування

Вічна душа крізь століття: 4 дати народження, які несуть енергію мудрості

Вічна душа крізь століття: 4 дати народження, які несуть енергію мудрості

Карта Deep State онлайн за 15 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

Останні новини

18:55

Українці можуть платити менше за квитки на поїзд: що для цього потрібно зробити

18:49

Невидимі загрози вживаного одягу: як правильно прати речі з секонд-хенду

18:46

Американська зброя для України: ЄС готовий купувати, але є важливі нюанси

18:43

Путін не боїться Трампа і має намір захопити ще три області України - Reuters

18:29

Чому яблука, сливи та груші гниють прямо на дереві: методи боротьби з моніліозомВідео

Починається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – ЯременкоПочинається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – Яременко
18:15

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

18:13

"Удар по будинках і місцях для розваг": переможниця "Битви екстрасенсів" розкрила план РФ

18:04

ЗМІ дізналися, хто стане новою дівчиною Джеймса Бонда

17:52

17-річна донька Євгена Кошового засвітилася на пляжі в незвичайному луці

Реклама
17:40

В Україні розбирають, як гарячі пиріжки: ТОП-5 найбюджетніших моделей авто з США

17:37

Майже 350 прокурорів з інвалідністю відправляють на перевірку: генпрокурор зробив заяву

17:36

Лавров висміяв ультиматум Трампа щодо термінів війни: в РНБО жорстко відповіли

17:08

Путін здає Росію та більше не вирішує долю війни проти України - що сталось

17:05

У Китаї відреагували на останні заяви Трампа: що пообіцяли Росії

17:02

Улюбленці всіх: ТОП-4 дати народження, які наділяють людей магнетизмом

16:48

Множинне громадянство і не тільки: Зеленський підписав низку невідкладних законів

16:32

"Зіграла на користь України": дипломат пояснив, як Україна змогла "прогнути" Трампа

16:24

Україна планує розгорнути десятки тисяч перехоплювачів "Шахедів" - Forbes

16:06

Чим відрізняються дві сім’ї: на загадку дається всього 17 секунд

16:04

Долар у парі з євро стрімко полетів вниз: НБУ оновив курс валют

Реклама
16:01

РФ вибрала цілі для атаки: у Франції попередили про нову війну в Європі

15:54

Нова дитина Брітні Спірс: інсайдер розкрив правду про усиновлення

15:49

Зміг побачити: суперзірка Стіві Вандер зробив заяву про свою сліпотуВідео

15:49

Шмигаль офіційно подав у відставку з посади прем'єра та зробив заяву - що сказав

15:44

Ціни рвонуть вгору: експерт попередив про здорожчання базового продукту на 20%

15:40

Від паранормальних явищ до пологів: які 5 речей вміють передчувати собаки

15:23

Путін може змінити плани щодо війни проти України: в Раді назвали головні умови

15:18

РФ витримає вести війну лише 2,5 року, вона підходить до межі своїх ресурсів – Яременко

15:15

Майже 3 мільйонам пенсіонерів перерахували більші виплати: в ПФУ назвали причину

15:06

Чи маєте ви корінне українське походження: відповідь криється у прізвищі

15:02

Чому 16 липня не можна шити і копати: яке церковне свято

14:42

Дружина "засвітила" дорогий особняк: прокурора звільняють після скандалу на шоу СупермамаВідео

14:39

Хіт літа за космічною ціною: скільки в Україні коштують сезонні продукти

14:15

Емоційні гойдалки: ТОП-6 пар знаків зодіаку, кому липень обіцяє драму у коханні

14:11

Легенда повертається: "Гладіатор-2" уже доступний для перегляду

14:07

Різке похолодання зі зливами і градом накриє Україну: стала відома точна дата

13:53

Не минуло й року: Сєдокова показала "улюблене плече"

13:44

Головні цілі нового уряду: Зеленський провів важливу нараду, деталі

13:42

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні: до якого числа

13:40

"Дуже дивно": у РФ відповіли на ультиматум Трампа і погрожують продовженням війни

Реклама
13:25

"Красиві люди": Ольга Сумська захопила Мережу архівним знімком із чоловіком

13:17

Українцям нараховують борги після сплати квитанцій за газ - деталі

13:15

Гора смачних котлет за кілька гривень: зметуть зі столу за лічені хвилини

12:51

Вперше з 2023 року: окупанти захопили території на "тихому" напрямку

12:49

"Це життя": Олена Тополя розповіла про проблеми у шлюбі

12:45

Що може змусити Путіна завершити війну: у Раді дали несподіваний прогноз

12:43

Куди поділися сестри Петрик: молодша Анастасія виходить заміж

12:20

Перемога неминуча: у Politico дізналися, на кого поставив Трамп у війні РФ і України

12:19

Гороскоп Таро на завтра 16 липня: Терезам - очікування, Рибам - покластися на світ

12:06

Аксесуари, які допоможуть змінити будь-який образ новини компанії

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти