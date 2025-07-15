Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

Російські війська були зупинені після спроби прориву на новому напрямку в Харківській області, повідомили в ОТУ "Харків".

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Росіяни перейшли кордон України в новій точці - деталі / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 22 ОМБр

Про що повідомили в ОТУ "Харків":

Росіяни втрачають приблизно 100 військових вбитими та пораненими на Харківському напрямку

Війська РФ перейшли кордон на новому напрямку, наступ росіян - зупинено

Місто Вовчанськ зруйноване повністю

Російські окупаційні війська почали активні бойові дії на новій ділянці фронту, перетнувши державний кордон на Харківщині. Просування ворога зупинено, ворог на Харківському напрямку втрачає близько 100 військовослужбовців вбитими та пораненими щодня. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

Як зазначив Шамшин, втрати російської армії, які щодня становлять до сотні поранених і загиблих, дорівнюють роті, а за тиждень — це вже понад батальйон. Проте такі втрати не зупиняють росіян.

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Він підкреслив, що окупанти продовжують активно здійснювати штурмові дії.

Шамшин наголосив, що навіть російська армія рано чи пізно зіштовхнеться з явищем виснаження. І коли цей момент настане, росіяни можуть отримати несподіванку, ймовірно, дуже неприємну.

Водночас він визнав, що російські війська мають чисельну перевагу, а їхня нинішня тактика спрямована на виснаження й розтягування української оборони.

"Вони намагаються атакувати в різних місцях, і ось, два тижні тому, вони розпочали активні дії в районі населеного пункту Мілове - на північний схід від селища Великий Бурлук. Там вони справді перетнули державний кордон і намагалися рухатися у напрямку села Амбарне і були зупинені, потім вони змінили вектор свого руху і спробували просунутися в напрямку села Хатнє, але також були зупинені. Вони намагаються розтягувати нашу оборону, шукаючи слабкі місця, і якщо вони думають, що їм десь вдається знаходити таке слабке місце, вони в таких місцях будуть накопичувати свою піхоту, якою будуть розвивати успіх", - розповів він.

Речник повідомив, що протягом минулої доби противник здійснив п’ять атак на позиції українських військових у районах села Зелене та міста Вовчанськ.

За словами Шамшина, російські сили переважно наступають невеликими піхотними групами по 3–5 осіб, за активної підтримки дронів.

Він підкреслив, що Вовчанськ майже повністю зруйнований, у місті не залишилось жодної вцілілої будівлі.

Попри це, росіяни продовжують масовані обстріли — використовують артилерію, важке озброєння та реактивні системи залпового вогню. Водночас головною загрозою у Вовчанську наразі є безпілотники, росіяни мають їх у великій кількості та активно застосовують.

ОСУВ "Хортиця" / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська досягли певного просування на сході Запорізької області, захопивши село Малинівка, розташоване на захід від Гуляйполя. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На Покровському напрямку російська армія намагається прорвати українську оборону з метою ізоляції Покровська, повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Також спостерігається зростання активності окупаційних сил на Придніпровському напрямку в Херсонській області. Противник прагне просунутися у районі дніпровських островів, аби захопити плацдарми та встановити над ними контроль, заявив представник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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Про джерело: ОТУ "Харків" Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

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