Трамп і Путін об'єдналися для знищення Європи - Politico

Європа більше не може повністю покладатися на США у захисті спільних цінностей, зазначили у Politico.

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Америка Трампа стала союзником Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

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Трансатлантичний альянс руйнується, натомість формується союз між Путіним і Трампом

Європа усвідмлює, що більше не може покладатися на США

Трамп відкрито підтримує Кремль – назвав Зеленського "диктатором" і заявив, що його не надто хвилює результат війни

Дедалі більше європейських політиків вбачають у діях Дональда Трампа крен у бік Володимира Путіна. Трансатлантичний альянс розпався, натомість з'явився союз між лідером РФ і президентом США для знищення Європи. Про це пише Politico.

Заяви президента США перевернули уявлення про трансатлантичні відносини, які були лежали в основі європейської безпеки з 1945 року. У Європі дедалі більше політиків усвідомлюють нову реальність: Америка, яку вони знали, більше не є безумовним союзником.

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Нині Вашингтон дедалі скептичніше – або й відверто вороже – ставиться до своїх союзників. Якщо хтось ще сумнівався у бажанні Трампа розірвати зв’язки з Європою, то останні заяви президента розвіяли ці ілюзії.

У вівторок він звинуватив Україну у "розв’язанні війни" проти Росії, фактично ігноруючи факт неспровокованого вторгнення Москви у 2022 році. Як зазначили у виданні, відмова визнавати неспровоковану агресію Росії та перекладання відповідальності на жертву шокували навіть найближчих союзників США.

"Тепер ми маємо альянс між російським президентом, який хоче знищити Європу, і американським президентом, який також хоче знищити Європу", - заявив один з європейських дипломатів.

Після трьох років рішучої підтримки України за Джо Байдена, новий президент відверто відстоює позицію Кремля. У середу він назвав Володимира Зеленського "диктатором" через те, що той не провів вибори в умовах воєнного стану. Водночас він зізнався, що йому байдуже на результат війни.

"Ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для нас. Нас розділяє великий, прекрасний океан", - написав Трамп.

Politico зазначає, що для європейців такі слова звучать як катастрофа. Утім, вони цілком вписуються в логіку Трампа, який завжди демонстрував скептичне ставлення до ЄС. Протягом свого першого місяця на посаді він ввів нові мита на європейські товари, висміював інституції ЄС, висловлювався за скорочення військових зобов’язань США перед НАТО і навіть привітав Путіна з поверненням у світову політику.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Розкол у Європі

Відповідь Європи не забарилася. Головні проєвропейські партії Європарламенту виступили із заявою, в якій прямо визнали: "Європа більше не може повністю покладатися на США у захисті наших спільних цінностей". Вони наголосили, що країни ЄС повинні негайно розпочати посилене переозброєння та збільшити підтримку України.

Та не всі в Європі готові відкрито протистояти США. Деякі уряди, як-от правляча коаліція Італії, намагаються зберігати нейтралітет.

Крім цього, останній раунд американо-російських переговорів у Саудівській Аравії засвідчив, що Вашингтон та Москва шукають точки дотику, серед яких — можливе послаблення санкцій проти РФ в обмін на економічну співпрацю. Тим часом у Брюсселі доходять до висновку: США більше не є частиною європейського табору.

Ще одним сигналом стало те, що глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за цілий місяць так і не змогла поговорити з Трампом. Її зустріч із віце-президентом США Джей Ді Венсом у Парижі не дала результатів, а вже наступний день Трамп розпочав перемовини з Путіним, не попередивши європейських союзників.

"Путін має амбіції вийти далеко за межі України та поширити територіальний контроль Росії на частину Східної Європи, включаючи країни Балтії, які раніше були частиною Радянського Союзу. Щодо стосунків США з Європою, то Трамп уже висунув ідею потенційного використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією", - йдеться у матеріалі.

У виданні зауважили, що, ймовірно, Вашингтон іде на угоду, в якій Україна та Європа навіть не є присутніми за столом переговорів. Російські пропагандисти вже святкують - вони отримують козирі, яких навіть не сподівалися.

Критика Трампа у бік Зеленського - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна провести президентські вибори, натякаючи, що тоді для країни знайдеться місце за столом переговорів. Також він стверджував, що рейтинг підтримки Володимира Зеленського нібито впав до 4%.

Президент України відкинув ці заяви і навів дані КМІС, за якими його рівень довіри серед українців становить 57%. Згодом Трамп розкритикував Зеленського за відмову оголосити вибори та назвав його "диктатором".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав Київ утриматися від різкої критики Трампа, застерігаючи, що це може ускладнити відносини між Україною та Сполученими Штатами. Водночас радник Трампа Майк Волц висловив невдоволення реакцією України на пропозиції США щодо інвестування у видобуток корисних копалин.

Після цього, політики Німеччини, Фінляндії, Норвегії, Чехії та Великої Британії засудили заяви Трампа про "диктатуру" в Україні та висловили підтримку Володимиру Зеленському.

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