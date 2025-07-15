Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Майже 350 прокурорів з інвалідністю відправляють на перевірку: генпрокурор зробив заяву

Альона Вороніна
15 липня 2025, 17:37
517
Генпрокуратура перевірить випадки масового отримання статусу інвалідності прокурорами, заявив Кравченко.
Руслан Кравченко, прокуратура
Майже 350 прокурорів з інвалідністю відправляють на перевірку/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ОГП

Основні тези із заяви Кравченка:

  • Усіх прокурорів з інвалідністю направлять на дисциплінарну комісію
  • Не будуть перевіряти тільки 4 категорії прокурорів

В Україні усі прокурори, які мають статус інвалідності, будуть направлені на кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП).

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він наголосив, що у цьому питанні не буде "жодних індульгенцій – лише закон і довіра суспільства".

відео дня

Кравченко зазначив, що питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за дев’ять місяців не було вирішене, а "суспільство має повне право знати позицію генерального прокурора".

Він нагадав, що генпрокурор не має права одноосібно звільняти прокурорів у таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності. У таких обставинах їх можуть звільнити тільки на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Тому сьогодні, 15 липня, Кравченко ухвалив рішення відправити на перевірку всіх прокурорів з інвалідністю. Він зазначив, що наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори, які мають такий статус. Раніше 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням.

Водночас, за словами Кравченка, не будуть відправлені на перевірку чотири категорії прокурорів з інвалідністю:

  • які мають інвалідність з дитинства,
  • особи, що зазнали невідновних втрат для здоров’я,
  • мають онкологічні захворювання,
  • є інвалідами війни.

Таких в органах прокуратури 136 осіб.

"Тож, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії. Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус в результаті перевірки буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності не повинні ставити "хрест" на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Відновлення довіри – це шлях, який має пройти кожен. Без винятків. Без маніпуляцій. Процес запущено. Чекаємо на рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом", – підсумував генпрокурор.

Скандал з інвалідністю для прокурорів – останні новини

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Згодом стало відомо, що голова МСЕК, ймовірно, оформила інвалідність 50 прокурорам в Хмельницькій області. Майже всі прокурори Хмельницької області отримали інвалідність другої групи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підписав важливий указ, який передбачає ліквідацію МСЕК після скандалу з інвалідністю для прокурорів. Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко підписав наказ про те, що функції Центральної МСЕК покладено на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.

Після цього стало відомо, скільки прокурорів в Україні мають інвалідність. В органах прокуратури всіх рівнів працюють 523 людини з інвалідністю, повідомив Офіс генерального прокурора за підсумками внутрішнього розслідування. Зазначалося, що цей показник становить менш ніж 6% від загальної чисельності прокурорів і не перевищує 10% по прокуратурах. Однак значне перевищення цих чисел фіксується в прокуратурах на Хмельниччині й Черкащині – 29% та 27% відповідно.

На тлі цього скандалу у жовтні 2024 року попередній генпрокурор Андрій Костін пішов у відставку. Тоді Зеленський заявляв, що посадовець має понести "політичну відповідальність".

17 червня 2025 року ВР підтримала запропоновану президентом кандидатуру Руслана Кравченка на пост нового генпрокурора. Ця посада була вакантною сім з половиною місяців, з того часу, як парламент і президент прийняли відставку попереднього генпрокурора Костіна.

Читайте також:

Про джерело: Руслан Кравченко

Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

прокурор прокуратура Генпрокуратура генпрокурор инвалидность Генеральна прокуратура Офіс генпрокурора Руслан Кравченко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін не боїться Трампа і має намір захопити ще три області України - Reuters

Путін не боїться Трампа і має намір захопити ще три області України - Reuters

18:43Україна
Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

18:15Фронт
Майже 350 прокурорів з інвалідністю відправляють на перевірку: генпрокурор зробив заяву

Майже 350 прокурорів з інвалідністю відправляють на перевірку: генпрокурор зробив заяву

17:37Україна
Реклама

Популярне

Більше
Яка національність була у князів Київської Русі - історик зробив важливе відкриття

Яка національність була у князів Київської Русі - історик зробив важливе відкриття

Гороскоп на завтра 16 липня: Дівам - приємний жест, Стрільцям - розчарування

Гороскоп на завтра 16 липня: Дівам - приємний жест, Стрільцям - розчарування

Вічна душа крізь століття: 4 дати народження, які несуть енергію мудрості

Вічна душа крізь століття: 4 дати народження, які несуть енергію мудрості

Карта Deep State онлайн за 15 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

Останні новини

18:55

Українці можуть платити менше за квитки на поїзд: що для цього потрібно зробити

18:49

Невидимі загрози вживаного одягу: як правильно прати речі з секонд-хенду

18:46

Американська зброя для України: ЄС готовий купувати, але є важливі нюанси

18:43

Путін не боїться Трампа і має намір захопити ще три області України - Reuters

18:29

Чому яблука, сливи та груші гниють прямо на дереві: методи боротьби з моніліозомВідео

Починається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – ЯременкоПочинається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – Яременко
18:15

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

18:13

"Удар по будинках і місцях для розваг": переможниця "Битви екстрасенсів" розкрила план РФ

18:04

ЗМІ дізналися, хто стане новою дівчиною Джеймса Бонда

17:52

17-річна донька Євгена Кошового засвітилася на пляжі в незвичайному луці

Реклама
17:40

В Україні розбирають, як гарячі пиріжки: ТОП-5 найбюджетніших моделей авто з США

17:37

Майже 350 прокурорів з інвалідністю відправляють на перевірку: генпрокурор зробив заяву

17:36

Лавров висміяв ультиматум Трампа щодо термінів війни: в РНБО жорстко відповіли

17:08

Путін здає Росію та більше не вирішує долю війни проти України - що сталось

17:05

У Китаї відреагували на останні заяви Трампа: що пообіцяли Росії

17:02

Улюбленці всіх: ТОП-4 дати народження, які наділяють людей магнетизмом

16:48

Множинне громадянство і не тільки: Зеленський підписав низку невідкладних законів

16:32

"Зіграла на користь України": дипломат пояснив, як Україна змогла "прогнути" Трампа

16:24

Україна планує розгорнути десятки тисяч перехоплювачів "Шахедів" - Forbes

16:06

Чим відрізняються дві сім’ї: на загадку дається всього 17 секунд

16:04

Долар у парі з євро стрімко полетів вниз: НБУ оновив курс валют

Реклама
16:01

РФ вибрала цілі для атаки: у Франції попередили про нову війну в Європі

15:54

Нова дитина Брітні Спірс: інсайдер розкрив правду про усиновлення

15:49

Зміг побачити: суперзірка Стіві Вандер зробив заяву про свою сліпотуВідео

15:49

Шмигаль офіційно подав у відставку з посади прем'єра та зробив заяву - що сказав

15:44

Ціни рвонуть вгору: експерт попередив про здорожчання базового продукту на 20%

15:40

Від паранормальних явищ до пологів: які 5 речей вміють передчувати собаки

15:23

Путін може змінити плани щодо війни проти України: в Раді назвали головні умови

15:18

РФ витримає вести війну лише 2,5 року, вона підходить до межі своїх ресурсів – Яременко

15:15

Майже 3 мільйонам пенсіонерів перерахували більші виплати: в ПФУ назвали причину

15:06

Чи маєте ви корінне українське походження: відповідь криється у прізвищі

15:02

Чому 16 липня не можна шити і копати: яке церковне свято

14:42

Дружина "засвітила" дорогий особняк: прокурора звільняють після скандалу на шоу СупермамаВідео

14:39

Хіт літа за космічною ціною: скільки в Україні коштують сезонні продукти

14:15

Емоційні гойдалки: ТОП-6 пар знаків зодіаку, кому липень обіцяє драму у коханні

14:11

Легенда повертається: "Гладіатор-2" уже доступний для перегляду

14:07

Різке похолодання зі зливами і градом накриє Україну: стала відома точна дата

13:53

Не минуло й року: Сєдокова показала "улюблене плече"

13:44

Головні цілі нового уряду: Зеленський провів важливу нараду, деталі

13:42

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні: до якого числа

13:40

"Дуже дивно": у РФ відповіли на ультиматум Трампа і погрожують продовженням війни

Реклама
13:25

"Красиві люди": Ольга Сумська захопила Мережу архівним знімком із чоловіком

13:17

Українцям нараховують борги після сплати квитанцій за газ - деталі

13:15

Гора смачних котлет за кілька гривень: зметуть зі столу за лічені хвилини

12:51

Вперше з 2023 року: окупанти захопили території на "тихому" напрямку

12:49

"Це життя": Олена Тополя розповіла про проблеми у шлюбі

12:45

Що може змусити Путіна завершити війну: у Раді дали несподіваний прогноз

12:43

Куди поділися сестри Петрик: молодша Анастасія виходить заміж

12:20

Перемога неминуча: у Politico дізналися, на кого поставив Трамп у війні РФ і України

12:19

Гороскоп Таро на завтра 16 липня: Терезам - очікування, Рибам - покластися на світ

12:06

Аксесуари, які допоможуть змінити будь-який образ новини компанії

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти