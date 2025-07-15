Майже 350 прокурорів з інвалідністю відправляють на перевірку: генпрокурор зробив заяву

Генпрокуратура перевірить випадки масового отримання статусу інвалідності прокурорами, заявив Кравченко.

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Майже 350 прокурорів з інвалідністю відправляють на перевірку/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ОГП

Основні тези із заяви Кравченка:

Усіх прокурорів з інвалідністю направлять на дисциплінарну комісію

Не будуть перевіряти тільки 4 категорії прокурорів

В Україні усі прокурори, які мають статус інвалідності, будуть направлені на кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП).

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він наголосив, що у цьому питанні не буде "жодних індульгенцій – лише закон і довіра суспільства".

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Кравченко зазначив, що питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за дев’ять місяців не було вирішене, а "суспільство має повне право знати позицію генерального прокурора".

Він нагадав, що генпрокурор не має права одноосібно звільняти прокурорів у таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності. У таких обставинах їх можуть звільнити тільки на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Тому сьогодні, 15 липня, Кравченко ухвалив рішення відправити на перевірку всіх прокурорів з інвалідністю. Він зазначив, що наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори, які мають такий статус. Раніше 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням.

Водночас, за словами Кравченка, не будуть відправлені на перевірку чотири категорії прокурорів з інвалідністю:

які мають інвалідність з дитинства,

особи, що зазнали невідновних втрат для здоров’я,

мають онкологічні захворювання,

є інвалідами війни.

Таких в органах прокуратури 136 осіб.

"Тож, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії. Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус в результаті перевірки буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності не повинні ставити "хрест" на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Відновлення довіри – це шлях, який має пройти кожен. Без винятків. Без маніпуляцій. Процес запущено. Чекаємо на рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом", – підсумував генпрокурор.

Скандал з інвалідністю для прокурорів – останні новини

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Згодом стало відомо, що голова МСЕК, ймовірно, оформила інвалідність 50 прокурорам в Хмельницькій області. Майже всі прокурори Хмельницької області отримали інвалідність другої групи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підписав важливий указ, який передбачає ліквідацію МСЕК після скандалу з інвалідністю для прокурорів. Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко підписав наказ про те, що функції Центральної МСЕК покладено на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.

Після цього стало відомо, скільки прокурорів в Україні мають інвалідність. В органах прокуратури всіх рівнів працюють 523 людини з інвалідністю, повідомив Офіс генерального прокурора за підсумками внутрішнього розслідування. Зазначалося, що цей показник становить менш ніж 6% від загальної чисельності прокурорів і не перевищує 10% по прокуратурах. Однак значне перевищення цих чисел фіксується в прокуратурах на Хмельниччині й Черкащині – 29% та 27% відповідно.

На тлі цього скандалу у жовтні 2024 року попередній генпрокурор Андрій Костін пішов у відставку. Тоді Зеленський заявляв, що посадовець має понести "політичну відповідальність".

17 червня 2025 року ВР підтримала запропоновану президентом кандидатуру Руслана Кравченка на пост нового генпрокурора. Ця посада була вакантною сім з половиною місяців, з того часу, як парламент і президент прийняли відставку попереднього генпрокурора Костіна.

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Про джерело: Руслан Кравченко Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.

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