Путін здає Росію та більше не вирішує долю війни проти України - що сталось

Росія не збирається завершувати війну та дедалі більше втягується в залежність від Китаю та КНДР, вказує Коваленко.

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Сценарій, у який не повірили б навіть Брежнєв і Хрущов - стався / Колаж Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського, kremlin.ru

Про що сказав Коваленко:

Росія не бажає завершувати війну в межах встановлених Трампом 50-ти днів

РФ скочується до ролі сировинного придатку Китаю

Росія програє війну проти України

Росія, яку ще недавно Кремль бачив "великою державою", стрімко скочується до ролі геополітичного васала. Поки пропагандисти запевняють, що війна триватиме попри будь-які "терміни від Трампа", насправді Путін дедалі глибше занурює країну в залежність від Китаю та КНДР. Про це у своєму Telegram повідомив глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, російська пропаганда зараз намагається донести меседж, що Росія не має наміру завершувати війну навіть попри озвучені Трампом 50 днів.

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Він підкреслив, що Путін фактично скочується до ролі сировинного придатку Китаю, адже Росія не здатна самостійно підтримувати воєнні дії без зовнішньої технологічної допомоги, а також без постачань боєприпасів з Північної Кореї.

"Це ставить Росію в залежність. Розказати про такий сценарій майбутнього Хрущову, Брежнєву чи навіть Андропову - вони б не повірили, і злякалися, бо уявити, що Росія стане не гравцем, а фунтом, не міг ніхто з них", - сказав очільник ЦПД при РНБОУ.

Коваленко також зазначив, що Кремль стрімко втрачає вплив у Центральній Азії, на пострадянському просторі, на Близькому Сході, а в Африці поступово програє, адже там лише витрачає свої ресурси без реальної віддачі. Усе це, на його думку, – результат політики Путіна.

"Росія програє війну проти України, і стає лише інструментом інших геополітичних гравців для збереження їх інтересів. Максимальна ганьба", - резюмував він.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наразі перемовини щодо припинення вогню та завершення війни не ведуться, адже до них не залучена головна сторона конфлікту — Росія, яка і розпочала цю агресію. Про це заявив народний депутат, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

Також Богдан Яременко оцінив потенційний розвиток відносин між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

У Кремлі прокоментували заяву президента США Дональда Трампа щодо можливого запровадження суворих санкцій проти Росії, якщо впродовж 50 днів не буде досягнуто домовленості з Україною. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що глава РФ висловиться з цього приводу за потреби.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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