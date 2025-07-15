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ЗМІ дізналися, хто стане новою дівчиною Джеймса Бонда

Віталій Кірсанов
15 липня 2025, 18:04
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Режисер і акторка вже провели чимало часу разом і він захоплений темпами її кар'єрного зростання.
ЗМІ дізналися, хто стане новою дівчиною Джеймса Бонда
ЗМІ дізналися, хто стане новою дівчиною Джеймса Бонда / колаж: Главред, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Коротко:

  • Режисер нової частини "бондіани" вважає Свіні талановитою актрисою
  • Нова стрічка обіцяє стати ключовим етапом в історії "бондіани"

Актриса Сідні Свіні, відома за роллю в серіалі "Ейфорія", може зіграти головну жіночу роль у новому фільмі про Джеймса Бонда. Про це повідомляє видання The Sun.

За інформацією джерела, режисер нової частини "бондіани" Дені Вільньов вважає Свіні надзвичайно талановитою і привабливою для молодого покоління. Серед переваг актриси журналісти називають атлетичність і жіночність, які зазвичай необхідні для втілення образу дівчини агента 007.

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"Дені переконаний, що вона не тільки неймовірно талановита, а й має привабливу харизму, необхідну для залучення молодої аудиторії. А це особливо важливо в умовах перезапуску франшизи", - говорить інсайдер.

Співрозмовник додає, що режисер і актриса вже провели чимало часу разом, і він захоплений темпами її кар'єрного зростання. Крім того, підкреслюється, що Суїні спортивна, фізично підготовлена і готова до участі в складних сценах, зберігаючи при цьому жіночність - якості, які традиційно асоціюються з образом дівчини Бонда.

Нова стрічка обіцяє стати ключовим етапом в історії "бондіани". Після відходу Деніела Крейга, який завершив свою епоху у фільмі "Не час помирати" 2021 року, творці перезапускають усю структуру франшизи. Хто стане новим Бондом - поки невідомо. Однак зрозуміло одне: Дені Вільньов має намір зберегти дух класичних фільмів, відкривши водночас дорогу новим темам і підходам.

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Хто така Сідні Суїні

Сідні Суїні - американська актриса. Уперше здобула популярність 2018 року завдяки серіалам "Суцільний відстій!", "Гострі предмети" та "Розповідь служниці". Через рік вона знялася у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді.

Широке визнання Свіні здобула завдяки ролям у драматичному серіалі HBO "Ейфорія" і першому сезоні серіалу-антології "Білий лотос", які принесли актрисі дві номінації на премію "Еммі". У 2018 році Свіні зіграла головні ролі в драмі "Реальна історія Віннер" і романтичній комедії "Хто завгодно, але не ти". У 2024 році вона знялася в кінокоміксі "Мадам Павутина" і фільмі жахів "Омен. Непорочна".

Крім рідної англійської мови, Свіні розмовляє російською та іспанською. Вона сама вивчила російську в старшій школі, а іспанську вивчала в школі більшу частину свого життя, оскільки її батько живе в Мексиці.

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