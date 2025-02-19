Європа підтримала Україну і розкритикувала Трампа: Зеленський відповів євролідерам

Володимир Зеленський подякував усім європейським лідерам за підтримку.

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Європа підтримала Україну і розкритикувала Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Канцлер Німеччини відкинув заяви Трампа

Президент Фінляндії розкритикував слова Трампа

Прем'єр Норвегії вважає висловлювання Трампа "глибоко несправедливим"

Президент Чехії назвав цинічними словами Трампа

Зеленський подякував усім європейським лідерам за підтримку

Політичні лідери та очільники Німеччини, Фінляндії, Норвегії, Чехії та Великої Британії висловили підтримку українському президенту Володимиру Зеленському та розкритикували останні заяви американського президента Дональда Трампа.

Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заяви американського президента Дональда Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський є нібито "диктатором". Про це повідомляє Spiegel.

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"Просто неправильно і небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського. Це правда: Володимир Зеленський - обраний глава держави Україна", - заявив він.

Він додав, що той факт, що чергові вибори не можуть проводитися в розпал війни, відповідає вимогам Конституції України та виборчого законодавства.

"Ніхто не повинен стверджувати зворотне", - констатував Шольц.

Канцлер нагадав, що саме Росія на чолі з Володимиром Путіним розпочала війну в Україні.

"Україна вже майже три роки захищається від нещадної російської агресії. День за днем", - уточнив він.

Президент Фінляндії Александр Стубб також розкритикував заяви Трампа. Стубб категорично не згоден із заявами президента США. Про це повідомляє Yle.

"Фінляндія підтримує Україну всіма можливими засобами. Фінляндія підтримує українську конституцію і демократично обраного президента Володимира Зеленського", - наголосив він.

"Загарбницька війна була розпочата виключно Росією і президентом Путіним. Наше завдання - обговорити з Трампом, якими будуть наслідки, якщо Путін доб'ється свого", - сказав Стубб.

Він вважає вкрай важливим завданням для Європи зараз - переконати США, що Україна не може програти війну.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере вважає висловлювання Трампа "глибоко несправедливим". Стере зазначив, що Зеленський "є обраним президентом зі значною більшістю". Цю позицію підтримали й інші норвезькі політики, пише Nrk.no.

Президент Чехії Петр Павел заявив: "Щоб назвати президента такої країни диктатором, потрібна велика частка цинізму".

"Яку цінність мали б вибори в країні, яка 3 роки захищалася від агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли п'ята частина території окупована, а вся країна під щоденними обстрілами?", - написав у соцмережі Х чеський лідер.

Глава опозиційної Консервативної партії Великої Британії Кемі Баденох написала в соцмережі Х, що "Зеленський не є диктатором - він демократично обраний лідер України, який мужньо протистоїть незаконному вторгненню Путіна".

Зі свого боку президент Володимир Зеленський подякував усім європейським лідерам за підтримку.

"Дякую вам за підтримку!", - написав він у соцмережі Х.

Заяви Трампа щодо України - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Трамп заявив, що в Україні необхідно проводити президентські вибори, цинічно натякнувши, що це стане умовою для участі в переговорах. Про це він повідомив під час прес-конференції в Мар-а-Лаго. Крім того, він стверджував, що рівень підтримки Володимира Зеленського серед українців нібито впав до 4%.

Зі свого боку Зеленський відповів, що така інформація походить від Росії. Він підкреслив, що не коментує соцопитування, однак нагадав, що за останніми даними КМІС, рівень довіри до нього серед українців становить 57%.

Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила прийом імміграційних заяв від громадян України та країн Латинської Америки. Як повідомляє CBS News, це рішення вплине на мігрантів, які перебували в процесі подачі заяв на отримання пільг для перебування у США.

Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за нібито небажання проводити вибори в Україні під час воєнного стану і наступу росіян на фронті та назвав його диктатором.

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