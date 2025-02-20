Трамп хоче укласти з Києвом спрощену угоду про корисні копалини - ЗМІ

Скорочений договір між державами покликаний прискорити процес завершення російсько-української війни та досягти миру.

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США та Україна можуть укласти спрощену угоду щодо природних ресурсів / Колаж: Главред, фото: Фото: x.com/WhiteHouse, ОП

Головні тези:

США готові укласти угоду про наміри, відклавши деталізацію

Спрощений варіант може прискорити процес завершення війни

У Білому домі готуються знову спробувати укласти угоду з Україною щодо рідкоземельних ресурсів. Йдеться про спрощений варіант угоди про надання Україною рідкоземельних металів Америці. У планах - швидко укласти договір, а потім обговорити детальні умови, наприклад, якою частиною ресурсів України володітимуть США. Про це пише Reuters з посиланням на два джерела, обізнані про це питання.

Адміністрація Трампа хоче в такий спосіб укласти пакт із президентом України Володимиром Зеленським перед наданням допомоги державі в подальшому продовженням ролі Трампа як "посередника" в переговорах.

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У Білому домі міркують, що на досягнення повної угоди потрібно дещо більше часу, а спрощений варіант може прискорити процес перемовин і завершення війни.

"Спроби укласти угоду тривають, незважаючи на поглиблення розколу між Трампом і Зеленським", - пише Reuters.

Водночас такі ідеї щодо укладення спрощеної угоди про рідкоземельні ресурси підтверджують попередні заяви Дональда Трампа, який заявляв про те, що Україні доведеться повертати кошти, які надали США як підтримку під час повномасштабного вторгнення.

Корисні копалини - потенціал України / Інфографіка: Главред

Угода про рідкоземельні ресурси між США та Україною

Як повідомляв Главред, президент Дональд Трамп заявив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Києвом і Москвою. За його словами, Україна вже погодилася передати Штатам рідкоземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон уже надав.

Як пише The Telegraph, вимога Трампа про "відшкодування" 500 мільярдів доларів виходить далеко за рамки контролю США над критично важливими корисними копалинами держави. Угода охоплює ширший ресурсний потенціал України, куди входять порти, інфраструктура, нафта і газ. Це передбачає так звану економічну колонізацію України на невизначений термін.

Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені відмовився підписати документ про мінеральні ресурси України. За даними The Washington Post, Україна зробить свою пропозицію, яка ґрунтуватиметься на українській Конституції.

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