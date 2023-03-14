Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна: Пекін хоче з'ясувати, на які поступки готова РФ у війні з Україною - ЗМІ

Російські еліти сподіваються, що Китай просто не дасть Росії програти, а як виглядатиме "виграш" або "нічия" вже неважливо.

Сі Цзіньпін і Володимир Путін можуть зустрітися в період з 18 по 23 березня / Фото: сайт Кремля

Зустріч Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном може відбутися вже за кілька днів. Напередодні візиту глави КНР китайська сторона намагається прозондувати, на які поступки готовий президент Росії в конфлікті з Україною. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, з китайською стороною обговорюються можливі дати візиту Сі Цзіньпіна в РФ з 18 по 23 березня.

Також генерал СЗР зазначає, що російський диктатор не хоче давати жодних обіцянок щодо мирного плану Китаю і каже, що подібні питання готовий обговорювати виключно під час особистої зустрічі з лідером Китаю.

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На каналі зазначили, що Путін став почуватися набагато гірше на фоні проходження термінової терапії.

"Поки незрозуміло, в якому стані перебуватиме Путін, якщо візит Сі Цзіньпіна відбудеться упродовж найближчих двох тижнів, і чи зможе президент Росії повноцінно провести зустріч та донести свої думки до китайського керівництва. Найближче оточення президента сильно сумнівається в здатності Путіна в період терапії переконати китайське керівництво поставити необхідні озброєння в достатніх кількостях. Основна надія еліт навколо президента — це те, що Китай просто не дасть Росії програти, а як виглядатиме "виграш" або "нічия" вже неважливо", - йдеться у повідомленні.

Можливий візит Сі Цзіньпіна до РФ

Як повідомляв Главред, глава КНР Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію та провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про плани Сі Цзіньпіна пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. При цьому спікер Кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським після візиту Москву наступного тижня, пише The Wall Street Journal.

13 березня президент США Джо Байден заявив, що планує незабаром поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Коли точно відбудеться ця розмова глава Білого дому не повідомив.

"Мирний план" Китаю щодо України

24 лютого Китай оприлюднив документ, в якому Пекін виклав свою позицію щодо війни Росії проти України.

У документі 12 пунктів, у них китайці закликають до переговорів, натякають на зняття санкцій з агресора Росії та підкреслюють неприйнятність застосування ядерної зброї. Китай не запропонував жодної покрокової структури реалізації цих пунктів і не засудив військові злочини РФ.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що він не згоден з деякими пунктами щодо війни, але допустив можливість обговорення Києвом декларації Китаю. Український гарант підкреслив, що Україна ставить перед собою завдання ізоляції Росії.

Президент США Джо Байден розкритикував "мирний план" Китаю і заявив, що він вигідний виключно країні-окупанту Росії. За словами глави Білого дому, Путін позитивно сприйняв цей документ.

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