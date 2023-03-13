'Світ зіткнувся з найбільшим ризиком ескалації': Сунак пояснив, чим небезпечні РФ та Китай

Сунак підкреслив, що незаконне вторгнення Росії в Україну та потенційний напад Китаю на Тайвань загрожує світу ядерною війною.

Сунак пояснив, чим загрожують світові Росія та Китай / скріншот з відео, Вікіпедія

Глава уряду Великобританії Ріші Сунак заявив, що війна країни-агресорки Росії в Україні та агресія Китаю проти Тайваню загрожують створити світ, що "визначатиметься небезпекою, безладдям і розколом". Про це повідомляє Sky News.

"Незаконне вторгнення Росії в Україну та безвідповідальна ядерна риторика у поєднанні з більш агресивною позицією Китаю в Південно-Китайському морі та Тайванській протоці загрожують створити світ, у якому панують небезпека, безлад та розкол", - сказав Сунак.

Як зазначив британський прем'єр, світ зіткнувся з найбільшим за кілька десятиліть ризиком ескалації загроз до рівня "неконтрольованого конфлікту" із застосуванням ядерної зброї.

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З цієї причини він представив програму оборони Сполученого Королівства, яка здатна витримати виклики, що які можуть виникнути. Так, Лондон оголосив про надання додаткових 3 мільярдів фунтів стерлінгів на наступні два роки для британської ядерної зброї та підводного флоту, а також про додаткові 1,9 мільярди фунтів стерлінгів на запаси боєприпасів.

"Ризик ескалації більший, ніж будь-коли за останні десятиліття, і все більше передових систем зброї розробляється, проходить випробування або береться на озброєння", - зауважив Сунак.

Китай може поставити зброю Росії

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив NBC, що Китай розглядає можливість постачань агресору Росії летальної зброї. Пекін і Москва вже ведуть перемовини щодо цього питання.

Китайські озброєння в такій ситуації можуть бути використані в бойових діях проти України.

Президент США Джо Байден вважає, що Китай не вживе заходів щодо рішучого військового посилення РФ.

Байден попередив Пекін про серйозні санкції у разі постачань озброєнь країні-окупанту Росії.

Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив заяви Блінкена і Байдена про те, що Китай розмірковує над тим, чи давати Росії зброю. У Пекіні рішення наразі не ухвалили. Як вважає Бернс, Сі Цзіньпін уважно стежить за війною і "протверезів" від побаченого.

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