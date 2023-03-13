Сі Цзіньпін збирається відвідати Росію наступного тижня - Reuters

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки йому нічого сказати про можливий візит лідера Китаю в Росію.

Сі Цзіньпін збирається зустрітися з Путіним у РФ - ЗМІ / Фото: сайт Кремля

Глава КНР Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію та провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про плани Сі Цзіньпіна пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. При цьому спікер Кремля відмовився від коментарів.

Як пише видання, плани візиту з'явилися на фоні пропозиції Китаю виступити посередником у досягненні миру в Україні, що було зустрінуто скептично на Заході, враховуючи дипломатичну підтримку Росії з боку Китаю.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, своєю чергою, заявив, що поки йому нічого сказати по цій темі.

"Зараз мені нема чого сказати по цій темі. Як правило оголошення про офіційні закордонні візити здійснюється синхронно, за взаємною домовленістю сторін. Коли така готовність буде, ми вам повідомимо", - цитують Пєскова РИА Новости.

Нагадаємо, 10 березня Сі Цзіньпіна знову переобрали на посаду глави Китаю. Таким чином він став главою, який найдовше керує державою – раніше не було прецедентів обрання глави на третій термін.

"Мирний план" Китаю щодо України

24 лютого Китай оприлюднив документ, в якому Пекін виклав свою позицію щодо війни Росії проти України.

У документі 12 пунктів - у них китайці закликають до переговорів, натякають на зняття санкцій з агресора Росії та підкреслюють неприйнятність застосування ядерної зброї. Китай не запропонував жодної покрокової структури реалізації цих пунктів і не засудив військові злочини РФ.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що він не згоден з деякими пунктами щодо війни, але допустив можливість обговорення Києвом декларації Китаю. Український гарант підкреслив, що Україна ставить перед собою завдання ізоляції Росії.

Президент США Джо Байден розкритикував "мирний план" Китаю і заявив, що він вигідний виключно країні-окупанту Росії. За словами глави Білого дому, Путін позитивно сприйняв цей документ.

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