"Путіна перекосило від болю": ЗМІ розповіли про погіршення здоров'я російського диктатора

У президента країни-агресора РФ почався новий курс терапії. При цьому посилився біль у животі, який не завжди вдається повністю купірувати.

На кадрах зустрічі з Кадировим видно, що Путіна "перекосило від болю", пишуть ЗМІ / скріншот

Президент РФ Володимир Путін став почуватися набагато гірше на фоні проходження термінової терапії. У кремлівського диктатора знову посилився біль у животі, який не завжди вдається повністю купірувати. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

"Вчора кремлівські інформаційні ресурси показали зустріч двох "абсолютно здорових" людей, президента Росії Володимира Путіна і глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова. Зустріч повинна була продемонструвати відмінне здоров'я учасників та їхнє "міцне рукостискання". Вийшло не дуже", - йдеться у повідомленні.

На каналі звернули увагу, що на кадрах зустрічі з Кадировим Путін, сівши в крісло, "перекосившись від болю, судорожно хапається рукою за стіл, і це на офіційному кремлівському запису, де в хід йдуть найкращі та найвдаліші кадри".

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"З 5 березня у президента почався новий курс терапії, практично всі заходи проходять за участю дублера. Під час терапії самопочуття президента погіршилося, але все ж таки на по-справжньому важливі для нього зустрічі він ходить особисто", - додав генерал СЗР.

Як повідомляв Главред, через різкий набір ваги стали ходити чутки про те, що Кадиров хворий. Зокрема, глава Кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

Раніше колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін заявляв, що главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. На лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

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