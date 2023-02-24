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Китай представив "мирний план" щодо війни Росії в Україні: про що в ньому йдеться

24 лютого 2023, 06:51
У документі йдеться про те, що необхідно підтримувати зустрічні кроки Москви та Києва на користь відновлення діалогу та повного припинення військових дій.
Китай, Росія, Україна
Китай опублікував свою позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

У день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ, опублікований 24 лютого 2023 року на сайті МЗС Китаю, називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні".

Оприлюднений документ складається з 12 пунктів:

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1. Повага суверенітету всіх країн.

"Повинні суворо дотримуватися загальновизнані норми міжнародного права, включаючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй. Суверенітет, незалежність і територіальна цілісність всіх країн повинні бути ефективно захищені. Усі країни, великі чи малі, сильні чи слабкі, багаті чи бідні, є рівноправними членами міжнародного співтовариства".  

2. Відмова від менталітету холодної війни.

"Безпека країни не повинна забезпечуватися за рахунок інших. Безпека регіону не повинна забезпечуватися посиленням або розширенням військових блоків. До законних інтересів безпеки та турбот усіх країн слід ставитися серйозно та належним чином їх враховувати. Немає простого рішення складної проблеми. Усі сторони повинні, дотримуючись бачення спільної, всеосяжної, спільної та стійкої безпеки та пам'ятаючи про довгостроковий мир та стабільність у всьому світі, сприяти створенню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки".

3. Припинення бойових дій.

"Конфлікти і війни нікому не приносять користі. Всі сторони повинні залишатися раціональними і проявляти стриманість, не допускати роздування полум'я та загострення напруженості й не допускати подальшого загострення кризи або навіть її виходу з-під контролю. Всі сторони повинні підтримати Росію та Україну в роботі в одному напрямку і якнайшвидшому відновленні прямого діалогу, щоб поступово деескалувати ситуацію та у результаті досягти всеосяжного припинення вогню".

4. Відновлення мирних переговорів.

"Діалог і переговори — єдине життєздатне рішення української кризи. Необхідно заохочувати і підтримувати всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи".

5. Вирішення гуманітарної кризи.

"Безпека цивільних осіб повинна бути ефективно захищена, і повинні бути створені гуманітарні коридори для евакуації цивільних осіб із зон конфліктів. Необхідні зусилля щодо збільшення гуманітарної допомоги у відповідних районах, поліпшення гуманітарних умов та забезпечення швидкого, безпечного та безперешкодного гуманітарного доступу з метою запобігання гуманітарній кризі в більш широкому масштабі".

6. Захист цивільних осіб і військовополонених.

"Сторони в конфлікті повинні суворо дотримуватися міжнародного гуманітарного права, уникати нападу на цивільних осіб або цивільні об'єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту і поважати основні права військовополонених. Китай підтримує обмін військовополоненими між Росією та Україною і закликає всі сторони створити для цього сприятливіші умови".

7. Забезпечення безпеки атомних електростанцій.

"Китай виступає проти збройних нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти і закликає всі сторони дотримуватися міжнародного права, включаючи Конвенцію про ядерну безпеку (КЯБ), і рішуче уникати техногенних ядерних аварій. Китай підтримує Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в його конструктивній ролі у сприянні забезпеченню безпеки та надійності мирних ядерних установок".

8. Зниження стратегічних ризиків.

"Не можна застосовувати ядерну зброю та не можна вести ядерні війни. Слід протистояти загрозі або застосуванню ядерної зброї. Необхідно запобігти розповсюдженню ядерної зброї та ядерній кризі. Китай виступає проти досліджень, розробки та застосування хімічної та біологічної зброї будь-якою країною за будь-яких обставин".

9. Сприяння експорту зерна.

"Всім сторонам необхідно повністю і ефективно і збалансовано реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, підписану Росією, Туреччиною, Україною та ООН, і підтримати важливу роль ООН в цьому відношенні".

10. Припинення односторонніх санкцій.

"Односторонні санкції та максимальний тиск не можуть розв‘язати проблему; вони лише створюють нові проблеми. Китай виступає проти односторонніх санкцій, санкціонованих Радою безпеки ООН".

11. Підтримка стабільності ланцюжків виробництва і поставок.

12. Сприяння постконфліктному відновленню. Китай готовий надати допомогу і зіграти конструктивну роль в цьому починанні.

Мирний план Китаю щодо війни в Україні

18 лютого американський телеканал CNN повідомив, що головний радник глави Китаю Ван Н на Мюнхенській конференції вперше назвав напад Росії на Україну війною та анонсував публікацію Пекіном документа з позицією країни щодо військових дій.

Пізніше постійний представник КНР при ООН Чжан Цзюнь заявив, що Китай днями збирається опублікувати документ, в якому Пекін викладе свою позицію щодо війни Росії проти України. Китайська держава ніколи не називала документ "мирним планом" і має намір підкреслити повагу територіальної цілісності, суверенітету і безпеки всіх країн. Пекін закликатиме до "миру, діалогу та врегулювання".

Тим часом, за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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