"Це вже щось": Україна може попрацювати над "мирним планом" Китаю - Зеленський

Водночас президент стурбований тим, що Китай може почати надавати Росії зброю.

Зеленський готовий попрацювати над "мирним планом" Китаю / колаж фото скріншот з відео, ua.depositphotos.com

У день річниці повномасштабного вторгнення Китай запропонував свій "мирний план" з ідеями щодо врегулювання кривавої війни, яку розв'язав Путін. Цей план не є ідеальним і вимагає доопрацювань. Однак Україна готова над ним попрацювати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, яку він проводить у річницю повномасштабного вторгнення РФ.

Президент вважає хорошим знаком те, що Китай заговорив про Україну. Водночас Зеленський не може погодитися з деякими тезами Китаю.

"Там (в китайських пунктах, - ред.) є повага до територіальної цілісності, там не вказано в якій країні. Але порушена територіальна цілісність нашої держави. Але піднято питання про ядерну безпеку - це збігається з інтересами нашої держави. Є думки, з якими я не згоден, і весь світ з ними не погоджується. Але, тим не менш, це вже щось", - сказав Зеленський.

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Він також зазначив, що зараз Україна повинна використовувати будь-які можливості, щоб ізолювати Росію.

"Я вважаю, що правильно думати, що там вже є думки, які так чи інакше збігаються з повагою до міжнародного права, територіальної цілісності і якихось речей безпеки. Я вважаю, що ми повинні в нормальному сенсі це використовувати, і нехай - в тому пункті попрацювати з Китаєм. Чому б і ні? Наше завдання зібрати всіх, щоб ізолювати одного", - додав Зеленський.

Також президент висловив занепокоєння щодо того, що Китай може надати Росії зброю. Адже деякі дії Китаю можуть призвести до початку Третьої світової війни.

"Мирний план" Китаю: що відомо

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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