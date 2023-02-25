"Якщо Путін цьому аплодує, хіба це добре?": Байден розніс "мирний план" Китаю і пригрозив санкціями

США застосують проти КНР жорсткі санкції у разі передачі цією країною зброї країні-агресорці Росії.

Байден розніс "мирний план" Китаю і пригрозив санкціями/ Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Президент США Джо Байден розкритикував так званий "мирний план", який запропонував Китай для завершення війни в Україні. Американський лідер наголосив, що цей план вигідний лише країні-агресорці Росії.

Він також звернув увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін, схоже, позитивно сприйняв китайський "мирний план". А це лише підтверджує, що він є вигідним для РФ. Слова Байдена процитувало CNN.

"Якщо Путін аплодує цьому, то як це може бути добре?.. Я не жартую. Я смертельно серйозний… Я не бачив у плані нічого, що вказувало б на наявність чогось, що було б вигідно комусь, окрім Росії, якби дотримувалися китайського плану", – заявив Байден.

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Також він розкритикував ідею того, що Китай може приймати участь у переговорах між Україною та країною-агресоркою Росією.

"Ідея про те, що Китай збирається вести переговори про кінець війни, яка є абсолютно несправедливою війною для України, просто нераціональна", – наголосив президент США.

У той же час він заявив, що якщо Китай все таки наважиться дати зброю Росії, то зіткнеться зі згубними санкціями. Байден наголосив, що Пекін повинен насамперед задуматися про захист своїх інтересів і в першу чергу економіки, що може стати неможливим в умовах підтримки агресора і терориста.

"Мирний план" Китаю щодо війни в Україні

Нагадаємо, у день річниці російського вторгнення в Україну 24 лютого Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. У "плані" 12 пунктів. Зокрема, там йдеться про те, що що необхідно підтримувати зустрічні кроки Москви та Києва на користь відновлення діалогу та повного припинення військових дій.

В Офісі президента України пояснили підступність такого "мирного плану". Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що будь-які миротворчі пропозиції повинні включати пункт про відновлення кордонів України в межах 1991 року (на момент проголошення незалежності). А оскільки в китайському "плані" такого не передбачається, а йдеться тільки про "припинення вогню", то цей "документ" не про мир, а про заморожування війни і програш України.

Китайський план прокоментував також голова МЗС України Дмитро Кулеба. Він заявив, що представлений КНР документ ще перебуває в стадії вивчення. Але Україна вже не згодна як мінімум з одним пунктом китайського "мирного плану".

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