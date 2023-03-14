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Росія та Китай спільно поширюють дезінформацію про війну в Україні - CNN

14 березня 2023, 07:25
Китай і Росія "витратили десятки мільярдів доларів" на дезінформацію впродовж багатьох років.
Росія, Китай
У США стурбовані російською та китайською пропагандою / voicesevas.ru

Росія та Китай об'єдналися щодо пропаганди та дезінформації щодо війни в Україні, а США та країни Заходу впродовж багатьох років недостатньо інвестували у протидію такій дезінформації. Про це пише CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Держдепартаменту.

"Сполучені Штати як країна, Захід як суспільство повільно приймають і усвідомлюють, якою мірою Китай та Росія зробили операції в інформаційному просторі невід'ємною частиною своїх національних цілей", — сказав чиновник журналістам.

За його словами, Китай та Росія "витратили десятки мільярдів доларів" на дезінформацію впродовж багатьох років.

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Офіційний представник США зазначив, що війна в Україні допомогла привернути увагу до цієї проблеми.

"Автократії слабкіші за підсумками минулого року. Тому я вважаю, що коли ми прокинемося, ми доб'ємося успіху, але ми недостатньо пробуджені", — сказав чиновник.

Представник Держдепу описав Москву і Пекін як країни, що мають "ехокамеру" і "петлю зворотного зв'язку" для поширення помилкових наративів про війну. Вони намагаються привернути все більше уваги, ділячись наративами".

Чиновник додав, що ці зусилля з дезінформації де-факто спонсорувалися державою. Зокрема, і в Китаї, і в РФ пропаганда працює "на найвищому урядовому рівні".

Як повідомляв Главред, глава КНР Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію та провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про плани Сі Цзіньпіна пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. При цьому спікер Кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським після візиту Москву наступного тижня, пише The Wall Street Journal.

13 березня президент США Джо Байден заявив, що планує незабаром поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Коли точно відбудеться ця розмова глава Білого дому не повідомив.

Інші новини:

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