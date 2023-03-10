Вперше в історії: Сі Цзіньпіна втретє обрали очільником Китаю

Раніше в історії КНР не було випадків переобрання правителів на третій строк.

Сі Цзіньпіна втретє обрали очільником Китаю/ ua.depositphotos.com

Сі Цзіньпіна у п’ятницю, 10 березня, знову переобрали на пост глави Китаю. Таким чином він став очільником, який найдовше керує державою – раніше не було прецедентів обрання глави на третій строк.

Вибори відбулись на пленарному засіданні Всекитайських зборів народних представників шляхом таємного голосування. Депутати одноголосно переобрали Сі Цзіньпіна, і він йде на третій п’ятирічний термін.

відео дня

При цьому раніше, у жовтні 2022 року, було продовжено ще на п’ять років головування Сі Цзіньпіна на посаді голови Комуністичної партії Китаю (КПК) і на посаді очільника Центральної військової ради Китаю, що здійснює керівництво та єдине командування всіма збройними силами країни.

Нагадаємо, Сі Цзіньпіна вперше обрали голово Китаю у березні 2013 року. У березні 2018 року його переобрали на другий п'ятирічний термін.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Лідер КНР Сі Цзіньпін нещодавно заявив, що позиція Китаю щодо розв'язаної Росією війни проти України полягає в пошуках механізмів досягнення миру на основі перемовин. Мовляв, агресор Москва і Київ повинні дійсно "прагнути миру" і "припинити політизацію та інструменталізацію" політики та світової економіки.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ називається "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з главою КНР Сі Цзіньпіном. Президент України переконаний, що ця зустріч буде корисною для обох країн. У МЗС Китаю прокоментували питання ймовірності двосторонніх переговорів лідерів України та КНР. За словами представника Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, Пекін "завжди підтримує зв'язок з усіма сторонами конфлікту, включаючи Україну".

Читайте також: