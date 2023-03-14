Байден незабаром планує поговорити з Сі Цзіньпіном - Reuters

Лідер США Джо Байден підтвердив, що найближчим часом буде говорити з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Коли точно відбудеться розмова, він не уточнив.

Джо Байден анонсував розмову з Сі Цзіньпіном / Офіс президента

Президент США Джо Байден планує незабаром поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Коли точно відбудеться ця розмова глава Білого дому не повідомив. Про це Байден сказав у понеділок, 13 березня, передає Reuters.

На запитання під час зустрічі з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком у Сан-Дієго, чи стурбований він тим, що Китай розцінить угоду про план AUKUS як агресію, Байден відповів: "Ні".

Водночас лідер США підтвердив, що найближчим часом говоритиме з Сі Цзіньпіном.

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Тим часом радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім хоче відновити регулярний зв'язок з Китаєм, і Байден розраховує поговорити з Сі телефоном через деякий час після того, як уряд Китаю повернеться до роботи після щорічних Всекитайських зборів народних представників.

"Конкуренція вимагає діалогу і дипломатії. Ми закликаємо Китай упорядкувати способи спілкування на вищому рівні", - сказав Салліван.

Що таке AUKUS

AUKUS (акронім, утворений за складом учасників Australia, United Kingdom, United States) — тристоронній альянс, утворений Австралією, Великою Британією і США. Повідомлення про створення було опубліковано 15 вересня 2021 року. На думку спостерігачів, пакт спрямований на протидію впливу Китаю в спірній акваторії Південно-Китайського моря.

13 березня прем'єр-міністри Австралії та Великої Британії Ентоні Альбанезе і Ріші Сунак, а також президент США Джозеф Байден оголосили про домовленість стан, що входять в альянс AUKUS, про забезпечення ВМС Австралії атомними підводними човнами зі звичайним озброєнням.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Австралія купить у США до п'яти атомних підводних човнів класу Virginia в рамках партнерства AUKUS.

Зокрема, США планує продати Австрії три підводні човни класу Вірджинія до 2030 року, а також передбачається можливість продажу ще двох у разі потреби.

Також три країни займатимуться розробкою і виготовленням першого атомного підводного човна SSN-AUKUS на основі британського проекту, який буде оснащуватися передовими технологіями всіх трьох країн Альянсу.

В кінці 2030-х років Британія поставить перші SSN-AUKUS своєму Королівському флоту, а на початку 2040-х років перший SSN-AUKUS, побудований в Австралії, буде переданий ВМФ Австралії.

Як повідомляв Главред, глава КНР Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію та провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про плани Сі Цзіньпіна пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. При цьому спікер відмовився від коментарів.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським після візиту Москву наступного тижня, пише The Wall Street Journal.

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