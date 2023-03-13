Сі Цзіньпін хоче поговорити із Зеленським після переговорів з Путіним — WSJ

Переговори лідерів України і КНР можуть бути віртуальними, пишуть журналісти.

Володимир Зеленський може провести переговори з Сі Цзіньпіном / колаж фото Офіс президента, сайт Кремля

Голова КНР Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським після візиту Москву наступного тижня.

"Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку війни в Україні, ймовірно, після того, як наступного тижня він відвідає Москву, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням", - пише The Wall Street Journal.

Як очікується, розмова із Зеленським буде проведена віртуально.

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Видання зазначає, що "розмова з паном Зеленським, якщо він відбудеться, стане значним кроком у спробах Пекіна зіграти роль миротворця в Україні, які досі зустрічаються скептично в Європі".

Як зазначає WSJ, досягнення прориву в Україні буде дуже важким завданням: обидві сторони у війні вважають, що занадто багато ще належить вирішити на полі бою.

"Однак Пекін активно зацікавлений у припиненні конфлікту. Війна поставила Пекін в небезпечну ситуацію, змусивши пана Сі балансувати між "безмежним" партнерством Китаю з Росією зі зростанням недовіри і напруги з США і їх союзниками", — пише видання.

Війна в Україні: позиція Китаю

Раніше під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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