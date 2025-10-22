США готують 'суттєвий' удар по РФ: Бессент заінтригував заявою

Міністр фінансів США повідомив, що Вашингтон оголосить про суттєве посилення санкцій проти Росії.

У США анонсували суттєве посилення санкцій проти Росії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Бессента:

США суттєво посилять санкції проти РФ

Оголошення очікується сьогодні або завтра відео дня

США суттєво посилять санкції проти Росії. Про нові обмеження оголосять найближчими днями. Таку заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент під час спілкування з журналістами, передає Clash Report.

"Ми збираємося оголосити або сьогодні вдень, або завтра вранці про суттєве посилення санкцій щодо Росії", - сказав Бессент.

Ці заходи є частиною стратегії адміністрації президента Дональда Трампа, спрямованої на посилення економічного тиску на Росію через її агресію в Україні. Водночас Бессент не уточнив, про які саме санкції йтиметься.

Анонс нових санкцій збігається з підтримкою Комітетом із міжнародних відносин Сенату США трьох законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення тиску на Москву. Однією з цих ініціатив є пропозиція щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії

Брюссельський репортер "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соціальній мережі Х повідомив, що європейські посли погодили 19-й за рахунком пакет санкцій проти РФ.

"Санкції ЄС проти Росії, нарешті, були погоджені сьогодні ввечері! 19-й пакет з моменту повномасштабного вторгнення в Україну", - написав він.

Що має увійти до 19-го пакета

Як повідомляє Bloomberg, основний акцент пакета - позбавлення Москви енергетичних доходів та посилення тиску на лідера РФ Володимира Путіна для початку мирних переговорів. До пакета мають увійти:

заборона на імпорт скрапленого природного газу з Росії з січня 2027 року - на рік раніше, ніж планувалося раніше;

санкції проти російських банків, фінансових структур у Центральній Азії та кількох криптобірж, що допомагають обходити санкції;

торговельні обмеження проти китайських та індійських компаній;

заборона на експорт товарів на суму понад 40 млрд євро (мінерали, кераміка і гума);

заборона діяльності понад 100 танкерів тіньового нафтового флоту.

Законопроєкт США про 500% мита - думка експерта

Політичний аналітик Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду заявив, що американський законопроєкт про запровадження 500-відсоткових мит на торгівлю з партнерами Росії може стати потужним геополітичним інструментом тиску. Водночас його реалізація може загострити відносини не лише з Китаєм та Індією, а й з Європейським союзом.

За словами експерта, сенатор Ліндсі Грем фактично орієнтований на Пекін як основну мету, на другому місці Індія, а на третьому - Бразилія. При цьому, як зазначив Загородній, Європа практично не згадується в обговоренні, що викликає питання щодо потенційних наслідків.

"Грем мовчить про ЄС. А як у такому разі Орбан купить російську нафту? Теж буде говорити, що вітром надуло? Або скраплений газ із Мурманська? Підводних каменів багато", - додав політичний експерт.

Як повідомляв Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Після цього Трамп заявив, що наразі не найкращий час для запровадження нових санкцій проти Росії. Він пояснив, що жорсткі обмеження можуть ускладнити або навіть зірвати заплановану зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Документ передбачає тарифи до 500% для країн, що купують російську нафту. Сенатори поки не просувають законопроєкт, щоб не зашкодити дипломатії, і чекають сигналів від президента США.

