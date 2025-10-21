Storm Shadow прорвав оборону РФ: ЗСУ "відмінусували" важливу ланку ВПК Росії

Повітряні, Сухопутні та Військово-Морські Сили України провели спільну операцію проти ВПК РФ.

https://glavred.net/world/storm-shadow-prorval-oboronu-rf-vsu-otminusovali-vazhnoe-zveno-vpk-rossii-10708433.html Посилання скопійоване

ЗСУ завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по Брянському хімічному заводу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, wikipedia.org

Коротко:

ЗСУ атакували Брянський хімічний завод ракетами Storm Shadow

Удар завдали Повітряні, Сухопутні та ВМС України

Пошкодження об’єкта уточнюються

Сили оборони України 21 жовтня 2025 року провели масштабний комбінований ракетно-авіаційний удар по Брянському хімічному заводу. У операції брали активну участь Повітряні Сили у координації з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими підрозділами оборонних сил.

Як повідомляє Генеральний штаб, під час удару було застосовано ракети повітряного базування, зокрема Storm Shadow, які змогли прорвати систему протиповітряної оборони противника. Наразі військові уточнюють масштаби завданих збитків та ефективність атаки.

відео дня

Мета удару

Відзначається, що основною метою удару було ослаблення потужностей військово-промислового комплексу ворога, зокрема підприємств, які виготовляють компоненти для боєприпасів і ракет.

"Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни‑агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України", — заявили у Генштабі.

Підтвердження результатів удару очікують після проведення розвідки та детальної оцінки.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Експертна оцінка щодо ударів по стратегічних об’єктах РФ

Політичний і економічний експерт Тарас Загородній прокоментував потенційні цілі для далекобійних ударів України на території РФ. Він зазначив, що можливість атаки на "ямальський хрест" — ключовий вузол перетину газопроводів у Росії — значною мірою залежить від здатності України забезпечити виробництво достатньої кількості ракет. При цьому Загородній підкреслив, що подібні стратегічні об’єкти мають високий рівень охорони та підтримку потужних систем протиповітряної оборони.

За його словами, з часом загроза ураження Ямальського хреста та інших важливих інфраструктурних вузлів може стати дієвим інструментом тиску на агресора, збільшуючи стратегічний вплив України у війні.

Експерт також наголосив, що наразі пріоритетом для України є послідовна робота над ураженням цих критичних об'єктів, що мають вирішальне значення для економіки та військово-промислового комплексу Росії.

Успішні операції ЗСУ в тилу ворога - новини за темою

Як писав Главред, підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки МО України атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Крім того, спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України успішно провели чергову операцію на тимчасово окупованих територіях, знищивши два легкомоторні літаки ворога.

Нагадаємо, що У ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред