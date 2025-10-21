Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Storm Shadow прорвав оборону РФ: ЗСУ "відмінусували" важливу ланку ВПК Росії

Руслан Іваненко
21 жовтня 2025, 23:59оновлено 22 жовтня, 01:29
301
Повітряні, Сухопутні та Військово-Морські Сили України провели спільну операцію проти ВПК РФ.
Storm Shadow прорвав оборону РФ: ЗСУ
ЗСУ завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по Брянському хімічному заводу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, wikipedia.org

Коротко:

  • ЗСУ атакували Брянський хімічний завод ракетами Storm Shadow
  • Удар завдали Повітряні, Сухопутні та ВМС України
  • Пошкодження об’єкта уточнюються

Сили оборони України 21 жовтня 2025 року провели масштабний комбінований ракетно-авіаційний удар по Брянському хімічному заводу. У операції брали активну участь Повітряні Сили у координації з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими підрозділами оборонних сил.

Як повідомляє Генеральний штаб, під час удару було застосовано ракети повітряного базування, зокрема Storm Shadow, які змогли прорвати систему протиповітряної оборони противника. Наразі військові уточнюють масштаби завданих збитків та ефективність атаки.

відео дня

Мета удару

Відзначається, що основною метою удару було ослаблення потужностей військово-промислового комплексу ворога, зокрема підприємств, які виготовляють компоненти для боєприпасів і ракет.

"Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни‑агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України", — заявили у Генштабі.

Підтвердження результатів удару очікують після проведення розвідки та детальної оцінки.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Експертна оцінка щодо ударів по стратегічних об’єктах РФ

Політичний і економічний експерт Тарас Загородній прокоментував потенційні цілі для далекобійних ударів України на території РФ. Він зазначив, що можливість атаки на "ямальський хрест" — ключовий вузол перетину газопроводів у Росії — значною мірою залежить від здатності України забезпечити виробництво достатньої кількості ракет. При цьому Загородній підкреслив, що подібні стратегічні об’єкти мають високий рівень охорони та підтримку потужних систем протиповітряної оборони.

За його словами, з часом загроза ураження Ямальського хреста та інших важливих інфраструктурних вузлів може стати дієвим інструментом тиску на агресора, збільшуючи стратегічний вплив України у війні.

Експерт також наголосив, що наразі пріоритетом для України є послідовна робота над ураженням цих критичних об'єктів, що мають вирішальне значення для економіки та військово-промислового комплексу Росії.

Успішні операції ЗСУ в тилу ворога - новини за темою

Як писав Главред, підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки МО України атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Крім того, спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України успішно провели чергову операцію на тимчасово окупованих територіях, знищивши два легкомоторні літаки ворога.

Нагадаємо, що У ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Повітряні Сили Генштаб ЗСУ Ракети Storm Shadow
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Київ під атакою балістичних ракет: у місті пролунали вибухи, працює ППО

Київ під атакою балістичних ракет: у місті пролунали вибухи, працює ППО

01:21Війна
Storm Shadow прорвав оборону РФ: ЗСУ "відмінусували" важливу ланку ВПК Росії

Storm Shadow прорвав оборону РФ: ЗСУ "відмінусували" важливу ланку ВПК Росії

23:59Світ
"Протягом 24-72 годин": українців попередили про загрозу масованого удару

"Протягом 24-72 годин": українців попередили про загрозу масованого удару

22:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини з фотокамерою за 45 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини з фотокамерою за 45 сек

Гороскоп на сьогодні 22 жовтня: Скорпіонам - зрада, Рибам - подарунок

Гороскоп на сьогодні 22 жовтня: Скорпіонам - зрада, Рибам - подарунок

Винагорода від Всесвіту: шістьох знаків зодіаку чекає справжня радість

Винагорода від Всесвіту: шістьох знаків зодіаку чекає справжня радість

Саміт Трампа і Путіна під загрозою: зустріч Рубіо та Лаврова відкладається - CNN

Саміт Трампа і Путіна під загрозою: зустріч Рубіо та Лаврова відкладається - CNN

Держкомісія "поховала" перспективне газове родовище в Україні: хто винен

Держкомісія "поховала" перспективне газове родовище в Україні: хто винен

Останні новини

01:21

Київ під атакою балістичних ракет: у місті пролунали вибухи, працює ППО

01:04

"Бути чи не бути" саміту Трампа і Путіна: в Угорщині зробили заяву

21 жовтня, вівторок
23:59

Storm Shadow прорвав оборону РФ: ЗСУ "відмінусували" важливу ланку ВПК Росії

23:37

Кріштіану Роналду запалив під хіт Вєрки Сердючки - деталі

23:05

Це не дрібниця: експерти розкрили, що не варто ігнорувати під час заміни шини

Останнє попередження США: Огризко – про те, що Трамп робитиме з Путіним, і фінал існування РФОстаннє попередження США: Огризко – про те, що Трамп робитиме з Путіним, і фінал існування РФ
22:41

"Протягом 24-72 годин": українців попередили про загрозу масованого удару

22:19

"Офіційне повідомлення": розкрито справжню причину смерті Андрія Diezel Яценка

22:06

Пів року накопичували техніку: полковник запасу розкрив наміри ворога на фронті

21:54

Забудете про "Оселедець під шубою": цей салат з буряка підкорить з першої ложки

Реклама
21:31

Тепер без тонометра: вчені розкрили нові правила вимірювання артеріального тискуВідео

20:53

"Гравці його слухають": хто має більший вплив на "Динамо", ніж Шовковський

20:38

"Чоловік ніде не зміг знайти 95-й": у РФ бензинова криза набирає обертів

20:28

Помиляються майже всі: де зберігати овочі, щоб вони залишалися свіжими довше

20:21

Українські бійці відбили масштабний штурм РФ: де вдалося "перемолоти" ворога

20:21

Озера, по яких можна ходити: киплячі, асфальтові й плямисті дива Землі

20:15

12 кроків для миру - Україна та Європа готують план закінчення війни, його умови

20:06

Цибуля на перо без клопоту: простий осінній трюк і не тільки для огородуВідео

19:40

Прийде раптове похолодання та посиляться дощі: оголошено штормове попередження

19:38

Сніданок з яйця абсолютно по-новому: шикарний рецепт з чотирьох інгредієнтів

19:21

Кремль зірвав переговори з Трампом у Будапешті і висунув нові умови щодо України

Реклама
19:12

Україна готова закінчити війну: Зеленський вийшов з рішучою заявою

19:10

РФ обрала новий шлях ударів по УкраїніПогляд

19:07

Трамп різко відмінив зустріч з Путіним у Будапешті - перші подробиці

19:03

Нацисти та Ковчег Завіту: історики пояснили, навіщо Гітлеру був потрібен артефакт

18:51

Мінус літаки у ворога: у СБУ розкрили деталі удару по російському аеродромуВідео

18:38

Кмітливі господині закликали поставити у шафу каштани - навіщо це потрібно

18:37

Надважливий нюанс: що треба зробити перед посадкою озимих часнику та цибулі

18:32

Путін і Трамп зустрінуться у Будапешті - відома дата

18:08

Культурне мародерство Росії: як століттями грабують Україну

18:04

На концерті Бужинської в Миколаєві побилися жінки: співачка в шоці, у Мережі сперечаються

17:51

Мобілізація з 18 до 24 років - в Україні запрацювали важливі зміни

17:39

Чому канадці взимку виходять на вулицю в шортах: неочікувана відповідь

17:33

Пенсія з мінімалки: на яку суму можуть розраховувати українці

17:28

Жінка привела собаку в центр дресирування: поведінка пса на заняттях збентежила

17:27

Часу залишилося небагато: коли в Україні почне дорожчати базовий продукт

17:16

Що насправді залишили льодовики на Поліссі — науковці здивовані

17:02

З приходом ексдетектива НАБУ Риковцева в "Укрзалізницю" державі було завдано збитків на 77 млн грн, – експерт

16:52

Як вкоротити джинси без підрізання: секретний спосіб від блогерки

16:45

Трамп сказав Зеленському не розраховувати зараз на постачання Томагавків - WSJ

16:43

Чого чекати Україні від зустрічі Трампа та Путіна: зʼявився прогноз екс-міністра

Реклама
16:36

Субсидії для українців у 2025 році: як визначають суму на опалювальний сезон

16:34

Гривня нарешті різко почла рости: новий курс валют на 22 жовтня

16:30

"Назавжди залишишся найкращим": Нікіта Добринін розповів про болючу втрату

16:22

Наказала влада СРСР: таємниця легендарного гімну Києва, яку знають одиниці

16:15

Понад двадцять прильотів: РФ масовано атакувала Новгород-Сіверський, є жертви

16:06

Київ, Львів і не тільки: РФ готує масовані удари — які міста під загрозоюВідео

15:54

Любов і трагедії: Netflix відкриє таємниці найвідомішої родини США - Кеннеді

15:52

Прогноз Таро на молодик 21 жовтня: Дівам - подарунки долі, Рибам - свобода, Ракам - більВідео

15:36

Як потрапити на "Холостяк": Анна Неплях розкрила, як стати учасницею шоуВідео

15:18

Українці купують кілограмами: в магазинах підскочили ціни на базові продукти

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти