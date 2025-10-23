Китай відвернувся від Росії після нових санкцій Трампа - Reuters розкрили деталі

Китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлю російської нафти, що загрожує суттєвим зниженням нафтових доходів Москви, вказує Reuters.

Китай відвернувся від РФ після санкцій Трампа - деталі / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, pexels

Про що йдеться у матаріалі Reuters:

В Китаї почали відмовлятись від російської нафти на фоні західних санкцій

Дії Китаю та Індії влинуть на доходи Москви

Китай та Індія можуть перейти на інші джерела постачання нафти

Китайські державні нафтові корпорації тимчасово зупинили закупівлю російської нафти, що постачається морським шляхом, після запровадження США санкцій проти "Роснефти" та "Лукойлу" — двох провідних енергетичних компаній Росії. Про це повідомило Reuters з посиланням на кілька анонімних торгових джерел.

Зазначається, що це рішення ухвалено на тлі планів індійських нафтопереробних заводів, які є основними покупцями російської нафти, що транспортується морем — суттєво скоротити імпорт, аби не порушувати американські санкції, запроваджені через агресію РФ проти України.

"Різке падіння попиту на нафту з боку двох найбільших клієнтів Росії негативно позначиться на доходах Москви від нафти і змусить найбільших світових імпортерів шукати альтернативні джерела постачання, що призведе до зростання світових цін. Китайські національні нафтові компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC і Zhenhua Oil утримаються від торгівлі російською нафтою, що транспортується морем, принаймні в короткостроковій перспективі, через побоювання щодо санкцій", - повідомили джерела.

Тіньовий флот Росії / Інфографіка: Главред

У матеріалі Reuters зазначається, що Китай щодня імпортує близько 1,4 мільйона барелів російської нафти морським шляхом, при цьому більша частина закупівель припадає на незалежні нафтопереробні заводи, зокрема дрібні компанії, відомі як "чайники". Обсяги закупівель державними підприємствами суттєво різняться за оцінками аналітиків.

Так, Vortexa Analytics оцінила їх менш ніж у 250 тисяч барелів на добу за перші дев’ять місяців 2025 року, тоді як Energy Aspects назвала цифру близько 500 тисяч барелів.

Торговельний підрозділ Sinopec (Unipec) припинив закупівлі російської нафти минулого тижня після того, як Велика Британія запровадила санкції проти "Роснефти", "Лукойлу", частини суден тіньового флоту та кількох китайських компаній, серед яких і великий нафтопереробник.

За даними трейдерів, обидві російські компанії реалізують більшу частину нафти до Китаю через посередників. Тим часом незалежні нафтопереробні заводи, ймовірно, тимчасово призупинять закупівлі, щоб оцінити наслідки санкцій, але загалом прагнутимуть продовжувати імпорт російської нафти.

"Китай також імпортує приблизно 900 000 барелів російської нафти на добу трубопроводом, і вся вона надходить до PetroChina, яка, на думку кількох трейдерів, ймовірно, мало постраждає від санкцій. Трейдери зазначають, що Індія та Китай, ймовірно, перейдуть на інші джерела постачання, що призведе до зростання цін на нафту з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки, на яку не поширюються санкції", - резюмується у матеріалі.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Як відмова Китаю та Індії від російської нафти вплине на РФ - думка експерта

Як писав Главред, ймовірна відмова Індії від закупівлі російської нафти може стати критичним ударом по економіці РФ, яка й так перебуває на межі краху. Якщо ж від російського "чорного золота" відмовиться ще й Китай, для Кремля це означатиме фактичну втрату шансів на виживання. Запас міцності російської економіки може вичерпатися вже цього або наступного року. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він наголосив, що відмова Індії від російської нафти стане надзвичайно серйозним кроком, тим більше що прибутки Росії від нафтогазового сектору вже помітно скоротилися.

За словами Огризка, якщо Сполучені Штати та Китай досягнуть домовленостей між собою, це остаточно зруйнує нафтові доходи РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США готують новий етап посилення санкцій проти Росії, зазначив міністр фінансів Скотт Бессент під час розмови з журналістами.

Згодом стало відомо про новий пакет обмежень, який торкнувся великих російських нафтових компаній — "Роснефти" та "Лукойлу". У Вашингтоні закликали Москву якнайшвидше погодитися на припинення вогню в Україні.

Нові санкції мають стратегічний характер і спрямовані на те, щоб посилити тиск на Кремль, обмеживши фінансові надходження від експорту нафти. За оцінкою Sky News, ці заходи є серйозним ударом по російській економіці та військовій машині, адже головна мета США — перекрити грошові потоки, які забезпечують агресію проти України.

