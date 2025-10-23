США ввели санкції проти РФ: хто з компанії-"гігантів" потрапили до списку

https://glavred.net/world/ssha-vveli-sankcii-protiv-rf-kto-iz-gigantov-popal-v-spisok-10708742.html Посилання скопійоване

Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації, який торкнеться великих нафтових компаній країни — "Роснефти" та "Лукойла". У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

"Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами OFAC запроваджує додаткові санкції проти Росії через відсутність серйозної відданості мирному процесу для припинення війни в Україні", — зазначається в повідомленні Мінфіну США.

За інформацією американського відомства, нові обмеження стосуються 28 дочірніх підприємств "Роснефти" та 6 дочірніх компаній "Лукойла". "При цьому санкції стосуються структур під контролем "Роснефти" та "Лукойла" більш ніж на 50%, навіть якщо вони не включені до списку безпосередньо", — додають у Міністерстві фінансів США.

