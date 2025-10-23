Рус
"Ми все ще хочемо зустрічей": Рубіо пояснив, чому США вдарили санкціями по РФ

Анна Ярославська
23 жовтня 2025, 10:00оновлено 23 жовтня, 11:20
Нові санкції - відповідь на відсутність прогресу в мирних переговорах.
Марко Рубіо, санкції
США заявили про готовність до контактів із РФ після запровадження санкцій / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Головні тези:

  • США ввели нові санкції проти Росії, але це не означає відмову від переговорів
  • Рубіо заявив, що рішення пов'язане з відсутністю прогресу в мирних переговорах

Запровадження нових санкцій проти Росії не повинно було стати несподіванкою та не означає, що Вашингтон відмовляється від переговорів із Москвою. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Він нагадав, що глава Білого дому Дональд Трамп неодноразово говорив уже кілька місяців, що в якийсь момент йому доведеться щось зробити, якщо з мирною угодою не буде прогресу, пише CNN.

"Тому сьогодні він [Трамп] вирішив щось зробити", - сказав Рубіо.

Держсекретар США підкреслив, що Вашингтон відкритий для переговорів із РФ.

"Ми все ще хотіли б зустрічей із російською стороною... У мене була гарна розмова з главою МЗС Лавровим, і ми ще повернемося до неї. Ми завжди будемо зацікавлені у взаємодії, якщо є можливість досягти миру", - сказав Рубіо.

США запровадили санкції проти РФ - що відомо

Як писав Главред, 22 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати суттєво посилять санкції проти Росії.

Пізніше Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Нові обмеження стосуються 28 дочірніх підприємств "Роснефти" і 6 дочірніх компаній "Лукойла".

"При цьому санкції стосуються структур під контролем "Роснефти" і "Лукойлу" більш ніж на 50%, навіть якщо вони не включені до списку безпосередньо", - зазначили в Міністерстві фінансів США.

Трамп відмовився від переговорів із Путіним

Президент США Дональд Трамп оголосив про відмову від запланованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Головною причиною скасування переговорів, за словами американського президента, стало відчуття, що домовленості можуть не принести бажаного результату.

"Ми скасували зустріч із президентом Путіним, просто мені здалося це неправильним", - заявив Трамп 22 жовтня журналістам під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті.

Водночас він не відкинув можливості провести переговори з Путіним у майбутньому.

"Ми зробимо це в майбутньому", - сказав Трамп.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред ​

Саміт Трампа і Путіна - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором і воєнним злочинцем Володимиром Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

23 жовтня мала відбутися зустріч держсекретаря США Марко Рубіо і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зустріч Рубіо з Лавровим мала підготувати ґрунт для майбутніх переговорів між лідерами США і РФ.

CNN з посиланням на джерела повідомив, що попередню зустріч між Рубіо і Лавровим відкладено, а причини відтермінування офіційно не розкриваються.

У Москві заявили, що домовленості про зустріч Рубіо та Лаврова не було.

Трамп дав Путіну останній шанс: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що після переговорів із Зеленським Трамп чітко окреслив рамку: Росія має зупинитися на лінії зіткнення та погодитися на переговори.

"Це останній шанс для Путіна вийти з війни. Якщо ні - Росія отримає ще сильніші удари по ВПК та економіці", - сказав він.

За словами Коваленка, російська економіка на межі.

"Вундервафлі" у РФ не існує. Китай не буде рятувати Москву від наслідків санкцій. Якщо Будапешт стане точкою, де Путін нарешті визнає реальність - це буде початок кінця не лише війни, а й ілюзій Путіна про імперію", - зазначив експерт.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції Дональд Трамп санкції проти Росії Марко Рубіо
Китайський гороскоп на сьогодні 23 жовтня: Щурам - криза, Коням - розчарування

Китайський гороскоп на сьогодні 23 жовтня: Щурам - криза, Коням - розчарування

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

Не блондинка: Ольга Сумська прибрала своє довге волосся вперше за багато років

Не блондинка: Ольга Сумська прибрала своє довге волосся вперше за багато років

