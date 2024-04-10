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У Китаї зробили нову заяву про війну в Україні та співпрацю з Росією

Андрій Ганчук
10 квітня 2024, 19:48
У Китаї вважають, що Пекін займає, мовляв, "об'єктивну і справедливу позицію" щодо розв'язаної агресором Російською Федерацією війни проти України.
Китай, Росія
Китай і Росія мають право на нормальну співпрацю - спікерка китайського МЗС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

У КНР "закликали", мовляв, деякі країни, не перекладати на Пекін провину за "кризу" в Україні. У китайській державі вважають, що в ситуації, що склалася, мають право на "нормальну співпрацю" з агресором Росією.

Як повідомляє Укрінформ, під час брифінгу МЗС Китаю в середу, 10 квітня, речниця Мао Нін сказала, що Китай "не піддається на звинувачення і тиск".

"Китай і Росія мають право на нормальне співробітництво, і таке співробітництво не має обмежувати ані зовнішнє втручання, ані будь-які обмеження. Китай не піддасться ані на звинувачення, ані на тиск", - озвучила вона позицію китайського дипломатичного відомства.

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Крім того, вона знову назвала розв'язану Росією війну проти України "кризою", в якій КНР "завжди займала об'єктивну і справедливу позицію". При цьому Китай вважає конструктивними свої "зусилля" в просуванні так званих мирних перемовин, які вигідні виключно Кремлю.

"І якщо деякі країни справді дбають про мир і хочуть якнайшвидшого завершення "кризи" в Україні (так у Пекіні називають війну, - ред.), їм варто не перекладати провину на Китай, а замислитися над першопричиною "кризи" та вжити заходів, які справді здатні допомогти досягти миру", - сказала Нін.

Якщо у РФ будуть успіхи, в цьому винен Китай - США

Очевидно, Мао Нін "відповіла" на слова заступника держсекретаря Штатів Курта Кемпбела, який зазначив, що Сполучені Штати вважатимуть Пекін відповідальним за можливі успіхи російських окупантів в Україні.

"Ми прямо заявили Китаю, що якщо подібне триватиме, то це позначиться на відносинах між США і Китаєм. Ми не стоятимемо осторонь і не говоритимемо, що все гаразд... Ми дії Росії розглядатимемо не як розрізнені дії, а як підтримуваний і узгоджений із Китаєм і Північною Кореєю комплекс дій. Це і йому подібне суперечить нашим інтересам", - раніше підкреслив Кемпбелл.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - як Пекін підіграє Путіну:

Пекін на офіційному рівні заявляє про свою нібито нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Причому в КНР не засуджують дії Москви і не вважають її агресором. Найбільшу з часів Другої світової війни китайці називають, мовляв, українською кризою.

Головна ініціатива Китаю - так званий мирний план КНР, який Пекін намагався просунути минулого року. Примітно, що в документі не було пунктів про покарання РФ за злочини і виведення її військ з України. Путіну "план" сподобався, і він закликав підтримати таку "декларацію".

У лютому Китай в ООН виступив із дивною ініціативою: постпред при Організації об'єднаних націй Чжан Цзюнь "закликав" США не надавати військову допомогу Україні та "запропонував" Києву і Москві повернутися до обговорення Мінських угод 2014 року.

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