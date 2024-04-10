У Китаї зробили нову заяву про війну в Україні та співпрацю з Росією

У Китаї вважають, що Пекін займає, мовляв, "об'єктивну і справедливу позицію" щодо розв'язаної агресором Російською Федерацією війни проти України.

https://glavred.net/world/v-kitae-sdelali-novoe-zayavlenie-o-voyne-v-ukraine-i-sotrudnichestve-s-rossiey-10556930.html Посилання скопійоване

Китай і Росія мають право на нормальну співпрацю - спікерка китайського МЗС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

У КНР "закликали", мовляв, деякі країни, не перекладати на Пекін провину за "кризу" в Україні. У китайській державі вважають, що в ситуації, що склалася, мають право на "нормальну співпрацю" з агресором Росією.

Як повідомляє Укрінформ, під час брифінгу МЗС Китаю в середу, 10 квітня, речниця Мао Нін сказала, що Китай "не піддається на звинувачення і тиск".

"Китай і Росія мають право на нормальне співробітництво, і таке співробітництво не має обмежувати ані зовнішнє втручання, ані будь-які обмеження. Китай не піддасться ані на звинувачення, ані на тиск", - озвучила вона позицію китайського дипломатичного відомства. відео дня

Крім того, вона знову назвала розв'язану Росією війну проти України "кризою", в якій КНР "завжди займала об'єктивну і справедливу позицію". При цьому Китай вважає конструктивними свої "зусилля" в просуванні так званих мирних перемовин, які вигідні виключно Кремлю.

"І якщо деякі країни справді дбають про мир і хочуть якнайшвидшого завершення "кризи" в Україні (так у Пекіні називають війну, - ред.), їм варто не перекладати провину на Китай, а замислитися над першопричиною "кризи" та вжити заходів, які справді здатні допомогти досягти миру", - сказала Нін.

Якщо у РФ будуть успіхи, в цьому винен Китай - США

Очевидно, Мао Нін "відповіла" на слова заступника держсекретаря Штатів Курта Кемпбела, який зазначив, що Сполучені Штати вважатимуть Пекін відповідальним за можливі успіхи російських окупантів в Україні.

"Ми прямо заявили Китаю, що якщо подібне триватиме, то це позначиться на відносинах між США і Китаєм. Ми не стоятимемо осторонь і не говоритимемо, що все гаразд... Ми дії Росії розглядатимемо не як розрізнені дії, а як підтримуваний і узгоджений із Китаєм і Північною Кореєю комплекс дій. Це і йому подібне суперечить нашим інтересам", - раніше підкреслив Кемпбелл.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - як Пекін підіграє Путіну:

Пекін на офіційному рівні заявляє про свою нібито нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Причому в КНР не засуджують дії Москви і не вважають її агресором. Найбільшу з часів Другої світової війни китайці називають, мовляв, українською кризою.

Головна ініціатива Китаю - так званий мирний план КНР, який Пекін намагався просунути минулого року. Примітно, що в документі не було пунктів про покарання РФ за злочини і виведення її військ з України. Путіну "план" сподобався, і він закликав підтримати таку "декларацію".

У лютому Китай в ООН виступив із дивною ініціативою: постпред при Організації об'єднаних націй Чжан Цзюнь "закликав" США не надавати військову допомогу Україні та "запропонував" Києву і Москві повернутися до обговорення Мінських угод 2014 року.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред