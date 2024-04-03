'Не має бути переможців і переможених': Китай зробив скандальну заяву про війну

В російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених. Інші країни не повинні дискредитувати та нападати на "звичайні" відносини Китаю та Росії. Про це на брифінгу сказав речник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи телефонну розмову лідерів Китаю і США, пише "Укрінформ".
Ван Веньбінь стверджує, що позиція Китаю стосовно "української кризи" (війни ред.) є послідовною, чіткою та прозорою. За його словами, існує ризик подальшого загострення ситуації, тому потрібно іти шляхом деескалації та припинити конфлікт через переговори, а не військові дії.
"У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених, натомість має панувати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль для досягнення цієї мети", - сказав дипломат.відео дня
Речник МЗС КНР заявив, що Китай не створював цей "конфлікт", він не бере в ньому участі і ніколи не надавав жодній з воюючих сторін підтримки у вигляді зброї чи військового обладнання.
"Ми не прагнули і не шукатимемо вигоди від конфлікту, а інші країни не повинні дискредитувати та нападати на звичайні відносини між Китаєм і Росією та не повинні підривати законні права Китаю і китайських компаній", - cказав китайський речник.
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
Заяви Китаю - позиція країни щодо війни Росії та України
Як повідомляв Главред, з початку повномасштабного вторгнення Китай тісно співпрацює з Росією. Ексрадник держсекретаря США Метью Брайза повідомив, що президент Китаю Сі Цзіньпін має намір посилити співпрацю з російським президентом Путіним з метою зниження впливу та лідерства США. Ця співпраця спрямована на зміцнення позицій обох країн у світі та зниження впливу американського президента Байдена.
Також на Мюнхенській конференції з безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай не ініціював та не бере участі в "українській кризі", але планує сприяти політичному врегулюванню. Він наголосив, що країна поважає суверенітет і територіальну цілісність країн.
Крім цього, Китай та Туреччина активно ведуть переговорні ініціативи для врегулювання війни в Україні. Росія використовує їх для інформаційних операцій, спрямованих на перешкоджання міжнародній підтримці України.
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