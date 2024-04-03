'Не має бути переможців і переможених': Китай зробив скандальну заяву про війну

У МЗС Китаю заявили, що інші країни не повинні дискредитувати та нападати на "звичайні" відносини між Китаєм і Росією.

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Китай зробив чергову скандальну заяву щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: en.wikipedia.org, ua.depositphotos.com, УНІАН

В російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених. Інші країни не повинні дискредитувати та нападати на "звичайні" відносини Китаю та Росії. Про це на брифінгу сказав речник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи телефонну розмову лідерів Китаю і США, пише "Укрінформ".

Ван Веньбінь стверджує, що позиція Китаю стосовно "української кризи" (війни ред.) є послідовною, чіткою та прозорою. За його словами, існує ризик подальшого загострення ситуації, тому потрібно іти шляхом деескалації та припинити конфлікт через переговори, а не військові дії.

"У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених, натомість має панувати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль для досягнення цієї мети", - сказав дипломат. відео дня

Речник МЗС КНР заявив, що Китай не створював цей "конфлікт", він не бере в ньому участі і ніколи не надавав жодній з воюючих сторін підтримки у вигляді зброї чи військового обладнання.

"Ми не прагнули і не шукатимемо вигоди від конфлікту, а інші країни не повинні дискредитувати та нападати на звичайні відносини між Китаєм і Росією та не повинні підривати законні права Китаю і китайських компаній", - cказав китайський речник.

Заяви Китаю - позиція країни щодо війни Росії та України

Як повідомляв Главред, з початку повномасштабного вторгнення Китай тісно співпрацює з Росією. Ексрадник держсекретаря США Метью Брайза повідомив, що президент Китаю Сі Цзіньпін має намір посилити співпрацю з російським президентом Путіним з метою зниження впливу та лідерства США. Ця співпраця спрямована на зміцнення позицій обох країн у світі та зниження впливу американського президента Байдена.

Також на Мюнхенській конференції з безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай не ініціював та не бере участі в "українській кризі", але планує сприяти політичному врегулюванню. Він наголосив, що країна поважає суверенітет і територіальну цілісність країн.

Крім цього, Китай та Туреччина активно ведуть переговорні ініціативи для врегулювання війни в Україні. Росія використовує їх для інформаційних операцій, спрямованих на перешкоджання міжнародній підтримці України.

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