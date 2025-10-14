На скільки підскочить курс долара до кінця року: невтішний прогноз

Востаннє долар коштував дорожче на початку серпня.

https://glavred.net/economics/na-skolko-podskochit-kurs-dollara-do-konca-goda-neuteshitelnyy-prognoz-10706309.html Посилання скопійоване

Курс долара до кінця 2025 року / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Гривня поступово послаблюється

Курс долара може становити понад 42 гривні до кінця року

НБУ минулого тижня підняв курс долара до 41,6 гривень, тому не виключено, що до кінця року курс цієї валюти перевищить 42 гривні. Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Зазначається, що Нацбанк продовжив поступово послаблювати гривню, розширюючи діапазон можливих коливань курсу.

відео дня

"Минулого тижня офіційний курс долара зріс на 1% і досяг 41,6 грн/долар. Це найвищий рівень за останні два місяці. Востаннє долар коштував дорожче на початку серпня", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою ICU, НБУ, ймовірно, зіткнувся з підвищеним попитом на валюту з боку державних установ і змушений був активніше продавати долари з резервів.

"Ми очікуємо, що НБУ може знову укріпити курс, щоб потім поступово ослаблювати його, і такими коливаннями рухатись до понад 42 грн/долар наприкінці року", - підсумували аналітики.

Курс долара у жовтні

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський говорив, що дефіцит зовнішньої торгівлі та високі темпи інфляції створюють додатковий тиск на валютний курс.

На його думку, у жовтні на міжбанку курс гривні буде коливатися в межах 41,2-42,2 грн за долар.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на 14 жовтня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,61 грн/дол., що на 11 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Банкір Тарас Лєсовий заявляв, що впродовж 13-19 жовтня основні коливання долара відбуватимуть в діапазоні 41,2-41,6 гривні, що, в середньому на 1-1,5% нижче за "стартовий" курс 2025 року.

Водночас, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Читайте також:

Про джерело: ICU ICU - фінансова група, заснована 2006 р., яка складається з двох бізнес-напрямів: інвестиційно-банківські послуги та управління активами, пише Вікіпедія.

Інвестиційно-банківська діяльність ICU включає торгівлю акціями та інструментами з фіксованою прибутковістю, залучення боргового та акціонерного капіталу, підготовку і проведення операцій по злиттю і поглинанням, фінансовий консалтинг і реструктуризацію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред