Трамп і Макрон влаштували "битву рукостискань" і обмінялися шпильками на публіці

Анна Ярославська
14 жовтня 2025, 11:01
Президент США близько 30 секунд стискав руку свого французького колеги.
Трамп, Макрон, саміт у Єгипті
Між Трампом і Макроном виник конфлікт на саміті в Єгипті / скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Чому між Трампом і Макроном сталася словесна перепалка
  • Про що говорили президенти США та Франції

У понеділок, 13 жовтня, президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон вступили в словесну перепалку на сцені мирного саміту в Єгипті, присвяченого завершенню конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Інцидент стався в Шарм-ель-Шейху, коли на сцену до Трампа піднявся президент Франції Еммануель Макрон. Лідери країн обмінялися досить напруженим рукостисканням, під час якого між ними відбулася розмова.

Президенти протягом 30 секунд утримували руки один одного, ніби змагаючись за контроль. Причиною конфлікту стало те, що Макрон першим піддав сумніву міцність мирної угоди, досягнутої за посередництва США.

Про що говорили Трамп і Макрон

Чтець по губах Нікола Хіклінг розповіла Mirror US, про що говорили два президенти.

"Радий тебе бачити. Ти погодився?" - звернувся Трамп до Макрона.

Макрон відповів, відвернувшись від камери.

"Це правда?" - запитав, мабуть, Трамп.

"Звичайно", - відповів Макрон.

"Добре, тепер я хочу знати, чому. Ви образили мене. Я вже знаю. Я укладаю мир", - нібито сказав Трамп.

Макрон поплескав Трампа по руці і подивився на неї, сказавши, за словами Хіклінг, "Вибачте".

Трамп, схоже, проігнорував його прохання і стиснув руку Макрона ще сильніше.

"Давайте вирішимо це за закритими дверима", - нібито запропонував Макрон.

"Я тільки образив іншого", - відповів Трамп.

"Розумію. Подивимося - ви побачите, що буде далі", - попередив Макрон.

Дивіться відео - Трамп майже 30 секунд тиснув руку Макрону на мирному саміті в Єгипті:

Скриншот

Про що свідчить напружене рукостискання Трампа та Макрона

Експертка пояснила, що така поведінка нагадує "гру влади дотиком", коли фізичний контакт використовується як символ контролю.

"Постукування по руці та відвертання погляду - класичні жести деескалації", - зазначила вона.

За її словами, напруга між лідерами була очевидною, попри зовнішню ввічливість.

Трамп і Макрон на саміті в Єгипті
Трамп і Макрон влаштували словесну дуель під час рукостискання / скріншот
Трамп і Макрон на саміті в Єгипті
Трамп і Макрон на саміті в Єгипті / скріншот

Фотосесія відбулася на саміті, який Дональд Трамп провів спільно з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі. Захід зібрав понад двадцять світових лідерів, серед яких були представники Катару, Туреччини, Іспанії, Великої Британії, Італії, Норвегії та Ради Європи. Ізраїльські чиновники та представники ХАМАС участі не брали.

За словами єгипетського президента, метою зустрічі було "припинення війни в секторі Газа, відновлення миру і стабільності на Близькому Сході".

Як зазначає Daily Express, суперечка між Трампом і Макроном сталася незабаром після дипломатичного конфлікту про визнання палестинської державності. Наприкінці вересня Макрон заявив про підтримку цієї ініціативи. Трамп розкритикував цю позицію, назвавши її "нагородою за теракт ХАМАС 7 жовтня 2023 року".

Зазначимо, кількість держав, які підтримують створення палестинської держави, зараз перевищує 145. США залишаються серед небагатьох країн, які виступають проти цього рішення, вважаючи його передчасним без гарантій безпеки для Ізраїлю.

Війна в Газі та роль Трампа в її завершенні

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Рух ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль.

Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, убивши близько 1200 осіб.

Як писав Главред, 29 вересня Білий дім опублікував детальну угоду, що передбачає негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників і створення тимчасового технократичного уряду в Секторі Газа.

Видання The New York Times оприлюднило деталі плану Трампа щодо припинення вогню в Газі. У ньому йдеться, що Газа стане дерадикалізованою зоною і буде відбудована.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що Ізраїль отримає "повну підтримку" Вашингтона у знищенні ХАМАС, якщо лідери цього терористичного угруповання відхилять його план завершення конфлікту в секторі Газа.

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, що, за його словами, передбачає швидке звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ.

13 жовтня ХАМАС звільнив усіх заручників, а президент США Трамп заявив, що війна в Газі закінчилася.

