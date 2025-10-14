Армія РФ скинула КАБ на лікарню в Харкові: що відомо

Один із "прильотів" зафіксовано в Салтівському районі міста. Спалахнули пожежі.

РФ вдарила КАБами по Харкову / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

У Харкові прогриміли вибухи

РФ завдала авіаударів по місту

Є руйнування та постраждалі

У ніч на 14 жовтня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Унаслідок ворожих авіаударів по місту є руйнування, спалахнула пожежа. Є постраждалі.

Як повідомили в ДСНС, одне з влучань зафіксовано по території лікарні в Салтівському районі міста. Частково зруйновано одноповерхову будівлю гаража, пошкоджено триповерхову будівлю медустанови, будівлю підприємства та легкові автомобілі. Сталося два осередки займання.

Усіх пацієнтів, які були в лікарні на момент удару ворожими КАБами, переведено до іншого лікувального закладу. Наразі їх обстежують медики.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, зокрема піротехніки та психологи, а також співробітники поліції, медичної та комунальної служби.

​Що таке КАБ / Інфографіка: Главред ​

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про чотирьох постраждалих.

"Усі 57 пацієнтів, які перебували в лікарні на момент удару ворожими КАБами, переведені в інший лікувальний заклад. Їх додатково обстежують лікарі щодо поранень і гострої реакції на стрес", - написав він.

Крім того, за його словами, внаслідок ударів по місту частково знеструмлено три райони Харкова.

"Шестеро людей отримали поранення склом унаслідок ворожого удару КАБ у Харкові. Також деякі пацієнти медичного закладу в Салтівському районі отримали гостру реакцію на стрес. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - додав пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Президент Володимир Зеленський повідомив, що відомо про понад 20 постраждалих.

