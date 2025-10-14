Рус
Армія РФ скинула КАБ на лікарню в Харкові: що відомо

Анна Ярославська
14 жовтня 2025, 06:38
Один із "прильотів" зафіксовано в Салтівському районі міста. Спалахнули пожежі.
Удар по Харькову
РФ вдарила КАБами по Харкову / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • У Харкові прогриміли вибухи
  • РФ завдала авіаударів по місту
  • Є руйнування та постраждалі

У ніч на 14 жовтня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Унаслідок ворожих авіаударів по місту є руйнування, спалахнула пожежа. Є постраждалі.

Як повідомили в ДСНС, одне з влучань зафіксовано по території лікарні в Салтівському районі міста. Частково зруйновано одноповерхову будівлю гаража, пошкоджено триповерхову будівлю медустанови, будівлю підприємства та легкові автомобілі. Сталося два осередки займання.

Усіх пацієнтів, які були в лікарні на момент удару ворожими КАБами, переведено до іншого лікувального закладу. Наразі їх обстежують медики.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, зокрема піротехніки та психологи, а також співробітники поліції, медичної та комунальної служби.

Армія РФ скинула КАБ на лікарню в Харкові: що відомо
​Що таке КАБ / Інфографіка: Главред ​

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про чотирьох постраждалих.

"Усі 57 пацієнтів, які перебували в лікарні на момент удару ворожими КАБами, переведені в інший лікувальний заклад. Їх додатково обстежують лікарі щодо поранень і гострої реакції на стрес", - написав він.

Крім того, за його словами, внаслідок ударів по місту частково знеструмлено три райони Харкова.

"Шестеро людей отримали поранення склом унаслідок ворожого удару КАБ у Харкові. Також деякі пацієнти медичного закладу в Салтівському районі отримали гостру реакцію на стрес. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - додав пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

  • Удар КАБ по Харкову в ніч проти 14 жовтня
    Удар КАБ по Харкову в ніч проти 14 жовтня Фото: ДСНС
  • Удар КАБ по Харкову в ніч проти 14 жовтня
    Удар КАБ по Харкову в ніч проти 14 жовтня Фото: ДСНС
  • Удар КАБ по Харкову в ніч проти 14 жовтня
    Удар КАБ по Харкову в ніч проти 14 жовтня Фото: ДСНС
  • Удар КАБ по Харкову в ніч проти 14 жовтня
    Удар КАБ по Харкову в ніч проти 14 жовтня Фото: ДСНС
  • Удар КАБ по Харкову в ніч проти 14 жовтня
    Удар КАБ по Харкову в ніч проти 14 жовтня Фото: ДСНС
  • Удар КАБ по Харкову в ніч проти 14 жовтня
    Удар КАБ по Харкову в ніч проти 14 жовтня Фото: ДСНС

Повітряні атаки РФ в Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 7 жовтня відбулися масовані удари по Полтавській та Сумській областях. Окупанти били по Полтаві та Сумах, намагаючись зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці.

У ніч на 10 жовтня російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Унаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Президент Володимир Зеленський повідомив, що відомо про понад 20 постраждалих.

У ніч на 11 жовтня російські окупаційні війська знову здійснили масовану атаку на українські міста. Під удар потрапили Одеса та область, Чернігівщина та Чугуїв Харківської області. Ворог бив по енергетичній інфраструктурі. Гриміло безліч вибухів. Фіксувалися проблеми з електропостачанням.

війна в Україні новини Харкова війна Росії та України
