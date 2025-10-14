ЗСУ просунулися у двох областях, у РФ успіх на трьох напрямках – ISW

ЗСУ просунулися на північній околиці селища Щербинівка, розташованого на південь від Костянтинівки.

Головне:

ЗСУ досягли успіху на напрямку Костянтинівка - Дружківка та на Запоріжжі

У РФ просування на трьох напрямках фронту

Українські сили досягли нещодавнього тактичного успіху на напрямку Костянтинівка - Дружківка в Донецькій області.

Згідно з геолокаційними відеозаписами, опублікованими 11 жовтня, підрозділи ЗСУ просунулися на північній околиці селища Щербинівка, розташованого на південь від Костянтинівки. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Також зафіксовано просування української армії в західній частині Запорізької області. 12 жовтня представники ЗСУ заявили про звільнення населеного пункту Щербаки, що розташований на захід від Оріхова.

Просування РФ на фронті

Зазначається, що в районі Добропілля російські війська захопили населений пункт Дорожнє, що на південний схід від міста. Про це повідомив український військовий аналітик Костянтин Машовець.

На Покровському напрямку також зафіксовано просування російських військ. Геолокаційні матеріали від 13 жовтня вказують на незначне просування сил РФ на південний захід від Михайлівки.

Просування спостерігається і на Новопавлівському напрямку. Відеодокази, опубліковані 12 і 13 жовтня, свідчать про наступ російських сил на північний захід від Котлярівки (на схід від Новопавлівки) і на північ від Новоукраїнки (на південь від Новопавлівки).

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах восьми населених пунктів, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

При цьому зазначається, що на Оріхівському напрямку загарбницькі війська РФ чотири рази атакували позиції наших захисників.

Ситуація на фронті: думка офіцера ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку стрімко змінюється під впливом несприятливих погодних умов, зокрема через поривчастий вітер та нестабільну хмарність. Про це повідомив прес-офіцер 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Червона Калина" Максим Бакулін.

За його словами, погодні умови значно ускладнюють застосування ворожих безпілотників: через сильний вітер їхнє використання стає неефективним. Крім того, штурмові дії піхоти армії РФ, попри спроби наступу, призводять до значних втрат серед особового складу противника.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів. Противник продовжує активно штурмувати позиції ЗСУ на головних напрямках, створюючи перевагу в силах.

Як повідомлялося раніше, бійці Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили на фронті далекобійні артилерійські установки з КНДР. Вдалими діями відзначилися бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

